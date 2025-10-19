1 הרכישה הגדולה של דלתא בשש השנים האחרונות

דלתא גליל רוכשת את מותג האופנה היומיומית לצעירים דיילי דרילז תמורת 65 מיליון דולר במזומן - הרכישה האסטרטגית הגדולה שלה לראשונה מאז רכישת בוגארט ב-2019. בעסקה יש פוטנציאל לתשלומי Earn-Out נוספים, המותנים בעמידה ביעדי רווחיות לשנים 2026-2029. מייסדות המותג ימשיכו לנהל את פעילותו מהמטה הממוקם בלוס אנג'לס, וישולבו בפעילות הקבוצה.

המותג Daily Drills הוקם בשנת 2021, והוא פונה לדור ה-Z. מודל הפעילות מבוסס על השקות דו-שבועיות ("drops") של קולקציות עונתיות קצרות, המייצרות ביקוש מיידי וקהל לקוחות נאמן. המודל השיווקי מבוסס על עבודה עם משפיעניות, ולפי דלתא גליל, כ-67% מההזמנות הן רכישות חוזרות.

אייזק דבח - מנכ''ל דלתא ובעל השליטה / צילום: אמיר לוי - ניו יורק

השילוב בין קולקציות המשתנות תדיר והפעילות ברשתות החברתיות הוביל לצמיחה שלכדה את תשומת הלב בדלתא, והצפי הוא לגידול של 66% ב-2025 והכנסות של 36 מיליון דולר. לדברי החברה, מרווחי EBITDA גבוהים, מה שמעיד על יעילות תפעולית גבוהה.

בדלתא מדגישים כי רכישת Daily Drills מהווה צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית הצמיחה של החברה ומרחיבה את נוכחותה בארה"ב. אין כוונה להביא את המותג לישראל, אך כן יש תוכניות לפתוח אותו לקטגוריות חדשות, ביניהן הלבשת ספורט והלבשה תחתונה.

לדברי אייזק דבח, מנכ"ל ובעל השליטה בדלתא גליל, מדובר ברכישה מהותית עם הזדמנויות ופוטנציאל. "אנחנו חושבים שהגידול והרווחיות ימשיכו", הוא מציין. "נעזור להם במוצרים, בדים ורכש, והם ישתמשו במפעלים שלנו, מה שצפוי להגביר את כושר הייצור, להוריד את המחיר ולהגדיל את הרווחיות. אנחנו נשב על מה שהם עושים, הם ישתמשו ביכולות שלנו, וביחד ננצח".

כ-98% ממכירות דיילי דרילז מתבצעות באמצעות האונליין, אך מדי פעם המותג מקים פופ-אפים למספר ימים, שלדברי דבח מיצרים תורים בכניסה.

בין לקוחות דלתא גליל נמנים בין היתר קלווין קליין, נייק, ויקטוריה'ס סיקרט, לולולמון, סקימס ועוד. בנוסף, החברה מחזיקה בפורטפוליו רחב של מותגים, ובהסכמי זכיינות למותגים כמו אדידס, קולומביה וטומי הילפיגר.

2 המלחמה באלימות

הבריונות בבתי ספר וברשתות החברתיות, נושא שמטריד רבים, תעמוד במרכז הכנס "זה בידיים שלנו" שיתקיים השבוע לראשונה, ביוזמת קבוצת התקשורת RGE ובשיתוף עיריית תל אביב-יפו.

בכנס יסופקו כלים מעשים להתמודדות עם בריונות, ויעסקו בקשר בין עולמות החינוך, האקדמיה, הבריאות, הספורט והמדיה. הוא יתקיים בהנחיית ניב רסקין, וייקחו בו חלק גם דב נבון, לוסי האריס, אלי אוחנה, אלי אילדיס, אפרת לקט, דרור גלוברמן, טל מוסרי, אופיר חיים, קים אור אזולאי ועוד.

לדברי רתם קלינה (בתמונה), סמנכ"ל תקשורת ואחריות תאגידית ב-RGE, "כמי שפונים אל הילדים ובני נוער, וגם אל קהל חובבי הספורט, אנו מכירים באחריות שלנו לרדת מהיציע אל המגרש ולהיות גורם משמעותי במלחמה נגד בריונות, ובשינוי האקלים החברתי בבתי הספר וברשתות החברתיות.

רתם קלינה / צילום: מיכה לובטון

"בעידן שבו צרכנים בוחרים לפי ערכים, עובדים לפי משמעות ומשקיעים לפי קיימות, אחריות חברתית היא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית ומהאופן שבו חברות מובילות חושבות ופועלות".

הכנס הוא חלק מתוכנית רחבה שיזמה RGE, וכוללת גם את התוכנית החינוכית "החבר'ה הטובים", הפועלת בבתי ספר ברחבי הארץ (כיתות ג'-ז'). במסגרת זו מוענקים לתלמידים ולצוותי החינוך כלים יישומיים ופרקטיים ובאמצעות משחקים, הדרכות ולמידה התנסותית.

3 דיגיטל

יותר מעשור לאחר השקת מוביט, וכשבשוק כבר יש לא מעט מתחרות, קבוצת אגד משיקה את אפליקציית egg לנוסעי התחבורה הציבורית בישראל. החידוש העיקרי קשור למקור התלונות העיקרי על מוביט: כאן חוויית השימוש תהיה נטולת פרסומות.

האפליקציה החינמית מיועדת לנוסעים באוטובוסים של כלל המפעילים, הרכבות הקלות, רכבת ישראל, הכרמלית, וכן קורקינטים ואופניים שיתופיים. המהלך, שיושק השבוע בקמפיין רחב היקף שבו מככבת ביצה כחולה, נעשה בשיתוף משרד הפרסום LEAD. היא נמשכה כחצי שנה, וההשקעה עומדת על כמה מיליוני שקלים.

קמפיין אגד / צילום: צילום מסך

אגד נמצאת בשליטת קרן ההשקעה בתשתיות קיסטון, והיא משרתת כמיליון נוסעים ביום באמצעות כ-4,400 אוטובוסים. המהלך הנוכחי בא לאחר שבשנה האחרונה השיקה החברה אתר חדש, בוט ותקשורת כתובה בווטסאפ.

"אחרי שנים של פרסומות בלתי נגמרות, אגד משנה את כללי המשחק, ומציעה חוויה נקייה מהסחות דעת", אומר מנכ"ל הקבוצה, גלעד ריקלין. "אנחנו קבוצת התחבורה הציבורית הראשונה בישראל שמשיקה אפליקציה שמאפשרת לכלל נוסעי התחבורה הציבורית לתכנן מסלול נסיעה, להטעין רב קו, לתקף נסיעה, להזמין כרטיסים ולפנות לשירות הלקוחות".

4 תכנון

ענבר וייס עברי, 43, שהייתה בעבר ממובילי "רוח חדשה" למען הצעירים בירושלים, מונתה לאדריכלית העיר - ותמשיך גם בתפקידה כסגנית מהנדס העיר. בעבר היא שימשה כמהנדסת העיר בית שמש, וכסמנכ"לית תכנון באפריקה ישראל. כיום יש בישראל לפחות 15 אדריכליות ערים, בין היתר בראשון לציון, כפר סבא, חדרה, אילת, רמת גן, חולון, פרדס חנה, רחובות, נתניה, עכו, צפת ועוד. עם זאת, האתגרים בירושלים משמעותיים יותר מעצם היותה העיר הגדולה בארץ מבחינת אוכלוסייה.

ענבר וייס, סמנכ''לית תכנון באפריקה ישראל מגורים / צילום: ענבל מרמרי

5 קמעונאות

מתחם ביג פאשן גלילות, שהושק בפברואר האחרון, עלה לגמר תחרות הקמעונאות MAPIC Awards לשנת 2025, בקטגוריית מרכזי הקניות החדשים שנפתחו בעולם בשנה האחרונה. הוא יתחרה בפרויקטים ממצרים וסין, והזוכים יוכרזו ב-4 בנובמבר בקאן, צרפת.

בנימוקי הבחירה נכתב, בין השאר, כי הפרויקט הוא מתחם עירוב שימושים גדול עם טיילת בהשראת הים, מגדל משרדים בן 43 קומות עם תקן LEED Platinum, למעלה מ-160 מותגים וצפי של כ-9 מיליון מבקרים בשנה. זו הפעם השנייה שביג מככבת בתחרות הבינלאומית, כשבשנת 2016 ביג פאשן אשדוד זכה בפרס.

לדברי חי גאליס, מנכ"ל ביג, שילובו של המתחם בגלילות בתחרות "מהווה גאווה גדולה, במיוחד בשנה שבה ישראל לא זוכה לאהדה יתרה בעולם".

6 מינויים חדשים

עידן אלרום, שכיהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמנכ"ל קבוצת וואלה, מונה למנכ"ל קבוצת המדיה הדיגיטלית Z Platform. הקבוצה מחזיקה בין היתר באתר "ישראל בידור".

עידן אלרום / צילום: עופר חג'יוב

תומר הורוביץ מונה ליו"ר חברת ציוד הכושר והספורט ENERGYM, מקבוצת movement. בעבר שימש כחבר הנהלה בכיר בנספרסו ישראל.

טלי אליצור מונתה לסמנכ"לית השיווק של נספרסו ישראל. קודם לכן כיהנה כסמנכ"לית השיווק של תמי 4 בישראל.