מנהל רשות המטרו התפטר אחרי חמישה חודשים בלבד

באופן חריג: חמישה חודשים בלבד לאחר מינויו - מנהל רשות המטרו, עוזי יצחקי, התפטר מתפקידו - כך נודע לגלובס.

בתחילת מאי האחרון אישרה הממשלה את מינויו של עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשעבר ויו"ר חברת נמלי ישראל היוצא, לתפקיד מנהל רשות המטרו הלאומית. את יצחקי בחרה ועדת איתור שהורכבה באופן שוויוני, פה-אחד, בין נציגי האוצר והתחבורה.

רשות המטרו, המשותפת למשרד האוצר והתחבורה, הוקמה ב-2022 ואחראית על תכלול, תכנון וביצוע פרויקט הרכבת התחתית בגוש דן, שעלותו נאמדת בכ-150 מיליארד שקל.

רשת המטרו המלאה תכלול שלושה קווים, 150 ק"מ של מסילות תת-קרקעיות ו-109 תחנות, ותשרת 24 רשויות מקומיות ברחבי גוש דן עם תחזית של כ-2 מיליון נוסעים ביום.

הרשת תכלול שלושה קווים עיקריים: הקו האדום (M1) - מבת ים דרך תל אביב ועד פתח תקווה; הקו הסגול (M2) - מרחובות דרך ראשון לציון, תל אביב-יפו ועד רמת השרו ; והקו הירוק (M3) - מחולון דרך תל אביב ורמת גן ועד הרצליה.

מחלוקת לפני המינוי

לפני מינויו של יצחקי פרצה מחלוקת בין רשות החברות הממשלתיות ובין משרד האוצר על ניהול רשות המטרו - זאת כשבמשרד האוצר סברו כי מי שמנהל את רשות המטרו צריך לשמש גם כיו"ר חברת נת"ע, החברה הממשלתית שמונתה לבצע את הפרויקט; לעומת רשות החברות, שסברה כי יש להפריד בין התפקידים, ועמדתה התקבלה בסופו של דבר.

רשות המטרו אומנם הוקמה בשנת 2022, אבל מאז נותרה ללא יושב-ראש עד למינויו של יצחקי, זאת בעקבות אולטימטום שהציבה שרת התחבורה מירי רגב, לפיו אם לא יקודמו תכנונם של מסילות רכבת לאילת ולקריית שמונה, היא לא תשתף פעולה עם קידום פרויקט המטרו. כך מדובר בהליך המינויים השני, לאחר שבמהלך ההליך הקודם מרבית המועמדים הסירו את מועמדותם לנוכח התמשכות ההליך. כעת, שלוש שנים לאחר הקמת הרשות, היא תיוותר ללא מנהל.

באותה שעה פרויקט המטרו נמצא בצומת דרכים משמעותי: בחודש הבא אמורים להתפרסם מסמכי המיון המוקדם של ביצוע הפרויקט אדיר-הממדים בשווי של עשרות מיליארדי שקלים לחבילות הביצוע הראשונות.

בכל מקרה, עזיבה כל-כך מהירה של התפקיד החשוב מעלה לכל הפחות תהיות על ממשקי העבודה בין יצחקי ובין הנהלת משרד התחבורה.