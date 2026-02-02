מי עומד מאחורי קמפיין החוצות נגד צביקה נווה?

מי שנסע באיילון החל מיום שישי האחרון התקשה לפספס את שלטי החוצות שבהם נכתב: "צביקה נווה, את מי אתה סוחט היום?", "צביקה נווה, איזה לקוח מכרת היום?", "צביקה נווה חוקר של הלובר? שקרן". ולא רק באיילון - השלטים הללו הוצבו בפריסה רחבה במקומות נוספים במרכז הארץ ובשרון.

במבט חטוף קשה היה להבין במה מדובר ומי עומד מאחורי השלטים, אך לגלובס נודע כי מי שהשקיע את כספו במימון הקמפיין האגרסיבי הוא האוליגרך ואיש העסקים אלכס סקלר, בן 68, ממקימי הסיליקון ואלי באוסטרליה.

לפי הערכות, עלות שלט חוצות גדול באיילון עומדת על 150-200 אלף שקל, וקמפיין השילוט של נווה עומד נכון להיום על כמיליון שקל - סכום שעשוי להמשיך ולגדול.

קמפיין החוצות נגד צביקה נווה / צילום: מיכל אריאלי

סקלר חי באוסטרליה ב-35 השנים האחרונות, ובימים אלה הוא נמצא בארץ ומנהל מאבק משפטי מול גרושתו, אם שניים מילדיו וכיום אשתו של צביקה נווה. נווה הוא חוקר פרטי והבעלים של חברת המודיעין העסקי CGI, בעל פרופיל ציבורי גבוה ואחיו הגדול של עו"ד אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר. נווה והחברה שבבעלותו הגישו בזמנו תביעת דיבה נגד סקלר (לא בנושא השלטים), המתנהלת בימים אלה.

בנוסף, גרושתו של סקלר מונתה בשנת 2025 למנהלת פיתוח עסקי גלובלית ב-CGI, חברת המודיעין בשליטתו של נווה, ובאתר החברה נכתב שהיא מביאה עמה ניסיון בינלאומי בעולם העסקי.

עו"ד יעקב בורובסקי, המייצג את סקלר, הסביר לנו כי מקור הקמפיין אינו בעיקרו בסכסוך המשפחתי שלא ניתן להתעלם ממנו, שאותו סקלר ינהל בערוצים המקובלים, אלא ברצון של איש העסקים "לחשוף את האמת" על נווה.

לגלובס נודע גם כי הקמפיין אינו השלב האחרון במאבק שמנהל סקלר. כאיש עסקים משופשף ומנוסה שבפניו מטרה, יש לו עוד קלפים בשרוול.

ביקורת בתקשורת על התנהלותו של נווה

לפני כשנה נחשף בחדשות 12 כיצד נווה וגרושתו של סקלר עשו מאמץ לאסוף עליו חומרים, וכיצד נרקמה תוכנית חשאית לכאורה שנועדה לגרום סקלר לשלם מאות מיליוני שקלים, כיוון שגרושתו לא הייתה מרוצה מהסכם הממון.

עוד נטען בכתבה כי נווה אמר שרשויות האכיפה נרתמות לסייע לצרכיו הפרטיים כדי להפיל את היעד שלו. כך, למשל, במסגרת שיחה עם לקוחה פוטנציאלית נשמע נווה אומר: "הבנת כמה אני חזק מול הדביל הזה?", "אני אקרע לו את הצורה", "אנחנו חייבים שהתרנגולת תמשיך לייצר ביצים", "לא נשחט אותה" וגם: "הכסף מתחיל לזרום, ותוך כדי אני יכול לעשות לו פיגועים".

במספר אירועים שהגיעו לתקשורת נמתחה ביקורת על התנהלותו של נווה. למשל, נטען כי הוא פעל לכאורה נגד לקוח ששכר את שירותיו ולאחר מכן עבר לצד היריב, ובפרסומים אחרים נטען כי הוא ניצל את קשריו כדי לפעול למען יריב. דברים אלה, כך להבנתנו, עומדים במוקד הקמפיין הרחב נגדו.

נווה הוא בעלי חברת המודיעין העסקי CGI, שהוקמה בשותפות עם חבר הכנסת לשעבר וראש השב"כ לשעבר יעקב פרי. לפני למעלה מחצי שנה שותפו פרי הודיע על פירוק השותפות ביניהם.

נווה מחזיק בית בארסוף ומשרד במגדלי הארבעה בתל אביב. בעבר פורסם כי CGI נשכרה ב-2019 על-ידי מפלגת כחול לבן לבדיקת חשד לפריצה לטלפונים הניידים של בכירים במטה. כעבור כמה חודשים עיקרי הדוח שסיפקה CGI דלפו לתקשורת.

בנוסף, בגלובס פורסם כי נווה נשכר בעבר על-ידי האחים גרטנר, מיליארדים יהודים מאנגליה, סביב סכסוך עסקי על מאות מיליוני דולרים מול היהלומן החרדי דן גרטלר. בשלב מסוים נטען כי נווה עבר צד ונתן תצהיר לטובת גרטלר.

בעניינו של סקלר עצמו, פורסם ונטען בחדשות 12 כי נווה טען כי ניצל קשרים במשטרה כדי לעכב את סקלר בנתב"ג ולהביא לביצוע חיפוש משפיל לכאורה, ללא עילה מוצדקת. המשטרה מסרה אז בתגובה כי החיפוש בוצע "על סמך מידע שהתקבל וביסס חשד להברחת יהלומים ו/או כסף וכן החזקת נשק שלא כדין", וכי הפעולות נעשו "באופן מידתי וסביר".

ולבסוף פורסמה ידיעה בכאן 11 לפיה סקלר העביר למשטרת גרמניה חומרים המצביעים לטענתו על מעורבותה של חברת CGI Group הישראלית בשליטתו של נווה בחטיפת ילדי משפחת בלוק מאביהם.

כאמור, בימים אלה מתנהלת תביעת לשון הרע על סך חצי מיליון שקל שהגישו נווה ו-CGI נגד סקלר, וטרם הוגש בה כתב הגנה. לפי התביעה, הפרסום מציג את התובעים כמי שהיו מעורבים בפרשת חטיפה פלילית ואלימה של ילדי משפחת בלוק בגרמניה וכמי שמעורב באירועים פליליים חמורים נוספים.

באותו כתב תביעה נווה טוען כי הוא הפך יעד למתקפותיו הפרועות של סקלר, וכי הוא מנהל מסע נקמה נגד נווה וגרושתו לשעבר, על רקע המשאבים הכספיים הבלתי מוגבלים העומדים לרשותו, שבמסגרתם הוא הגיש גם סדרה של תביעות. עוד נטען כי גם התביעה הזו היא חלק ממסכת פעולות של סקלר, במטרה להגביר את הלחץ המופעל על השניים.

סקלר: "זו רק ההתחלה"

מאלכס סקלר נמסר בתגובה: "אני עומד מאחורי הפרסומים. אין מדובר בקמפיין, אלא בתהליך חשיפה מבוסס תיעוד, הקלטות וראיות, אשר מעלים שאלות כבדות-משקל בנוגע להתנהלותו של צביקה נווה. הציבור צריך לדעת שרמאי ומתחזה בינלאומי חי בינינו, ואסור שאדם כזה יסתובב ללא השגחה וענישה.

"האינטרס כאן איננו אישי אלא ציבורי מובהק, לאור התנהלותו של צביקה נווה והודאתו בעבירות המיוחסות לו. בעניין זה, בידי משטרת ישראל חומרים והקלטות רבות שהועברו להם, בהם צביקה נווה מודה בקולו בביצוע מעשים רבים, מסוכנים ופליליים לכאורה.

"זו רק ההתחלה, והפרסומים יימשכו ובקרוב גם יתרחבו למעורבים נוספים כל עוד יימצא עניין ציבורי מובהק בכך".

מטעם צביקה נווה לא נמסרה תגובה.