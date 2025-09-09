יוחננוף מוכר את רשת זול סטוק ליזם רונן גנון תמורת 48 מיליון שקל

ארבע שנים לאחר שרכשה את השליטה, רשת קמעונאות המזון יוחננוף מוכרת את חלקה ברשת זול סטוק תמורת 48 מיליון שקל ליזם הנדל"ן רונן גנון, שהקים את רשת המזון שי מרקט.

● ניתוח | לפני שנה יגאל דמרי עשה כמעט הכול כדי להיכנס למדד הזה. עכשיו הוא בדרך החוצה

● רגע אחרי המימוש בעשות: קרן פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר

הרשת שבשליטת משפחת יוחננוף חתמה ב-2021 על הסכם לרכישת השליטה (50.1%) ברשת זול סטוק תמורת 45 מיליון שקל, לפי שווי של 90 מיליון שקל. זול סטוק הוקמה ופועלת כרשת מתמחה בייבוא וממכר קמעונאי של מוצרים לבית. בעת רכישתה היו לה כ-50 סניפים, והיום היא מפעילה 83 חנויות, כשבמהלך השנים האחרונות דיווחה יוחננוף כי רשת הסטוק חילקה דיבידנדים בסך כ-10 מיליון שקל, מתוכם חלקה של החברה כ-5 מיליון שקל. בגין המכירה היא צפויה לרשום הפסד הון של כ-4.7 מיליון שקל.

גנון, יזם נדל"ן ובעלי גנון גרופ, ירכוש מידי יוחננוף 50% ממניות זול סטוק, בעוד שני בעלי המניות הקיימים הנוספים והמייסדים, אדיר ונונו וסהר כוכבי, ירכשו כל אחד 0.05% הנותרים, וימשיכו להפעילה יחד. לפי הערכות בשוק, ביוחננוף התקבלה ההחלטה למכור את זול סטוק בעקבות הכנסת קווי מוצרים בתחום הנון-פוד באופן עצמאי בסניפיה, כך שההחזקה ברשת הסטוק החיצונית הפכה ללא רלוונטית עבורה. יתכן גם שריבוי התחרות בתחום, עליו חולשת בעיקר מקס סטוק, צינן את ההתלהבות של הרשת מהפעלת רשת סטוק חיצונית, כאמור לאחר שחיזקה את קטגוריות מוצרי החשמל, החד פעמי והצריכה בסניפי יוחננוף עצמם, כמו גם ירידה בשיעור הרווח הגולמי של זול סטוק בדוחות האחרונים.

בדיווח לבורסה ציינה יוחננוף כי התקשרה בהסכם עם שי עולמות בגליל בע"מ, חברה פרטית בשליטת רונן גנון ושמואל אטיאס, וכן לשני בעלי המניות הקיימים הנוספים, ולאחריה לא תחזיק החברה במניות זול סטוק או במניות של תאגידים הקשורים לפעילותה של זול סטוק. החברה ממשיכה בפעילות עצמאית של ייבוא וממכר קמעונאי של מוצרים לבית ומוצרים נלווים, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה בתחום המכירות בקמעונאות.

יוקר המחיה הפך את חנויות הסטוק לפופלריות

תחום חנויות הסטוק התרומם בשנים האחרונות באגרסיביות, בעיקר לאור יוקר המחיה המאמיר. רשתות כמו מקס סטוק והסטוק הפכו לפופולריות ואף למתחרות רציניות לרשתות מתמחות בלא מעט תחומים, ביניהם בעונת החזרה ללימודים וקניות עונתיות, כמו של חגים, ביניהם אביזרים ותחפושות לפורים. ב-2021-2022 חלו לא מעט תהפוכות בענף, בין היתר בהנפקה שהובילה קרן אייפקס למקס סטוק בשווי של 1.7 מיליארד שקל, המשיך עם קבוצת פוקס שהכניסה את המותג היווני ג'מבו יוון לשוק הישראלי, וגם שופרסל שרכשה ב-2022 את רשת דן דיל, זרוע הסטוק שלה.

גנון הוא יזם נדל"ן למגורים ונדל"ן מניב ואיש עסקים חרדי בולט מצפת, העומד בראש קבוצת "גנון גרופ". בשנים האחרונות הוביל מהלכים אסטרטגיים, ביניהם רכישת קניון בנימין בבית שאן והפיכתו למרכז מסחרי פעיל, הקמת שכונת המגורים "נופי בראשית" בצפת הכוללת מאות יחידות דיור, וכן דירות להשקעה לישראלים בפרוייקט בשם "לימסול הייטס" בקפריסין, המציע שכונה יהודית-ישראלית וכולל 10 בניינים.

לצד פעילותו בתחום הנדל"ן, גנון פעיל גם בעולם הקמעונאות לאחר שהיה שותף בהקמת רשת "נטו חיסכון". כיום הוא מוביל את רשת "שי מרקט", רשת מרקטים שכונתיים חדשה המציעה חוויית קנייה במחירים נגישים. לגנון יש גם רשת קצביות תחת המותג "הקצבים מירושלים", רשת "הומס" לכלי בית ובית יין בשם "ארץ הגליל".