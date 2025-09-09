בישראל פועלים כיום קרוב ל-650 מרכזים מסחריים, ועוד עשרות מתוכננים להיפתח בשנים הקרובות בשטח של מאות אלפי מ"ר. זו אולי התשובה הטובה ביותר לשאלה האם אתרי האונליין מאיימים על מרכזי הקניות הפיזיים, גם אם במרכז הארץ ובערי ה"בירה" של הצפון והדרום ההיצע גדול יותר משמעותית.

לכל אלה מצטרף בימים אלה פרויקט חדש של GT נדל"ן באופקים - החלק הראשון של פרויקט GT סנטר הושק לפני כחודשיים, ואילו השבוע משיקה החברה את מתחם האופנה, הכולל רשתות כמו רנואר, סקארה, תמנון, אינטימה, דלתא, Bגוד, ווישוז ועוד, לצד חנויות כמו ורדינון ונעמן וסניף של מקדונלד'ס.

ההשקעה הכוללת בפרויקט, שמתפרס על פני 14 אלף מ"ר, עומדת על כ-150 מיליון שקל. מלבד זאת מחזיקה החברה בעוד 7 מרכזים מסחריים.

"קיים מחסור בשטחי מסחר לנפש"

"זהו צעד נוסף במימוש האסטרטגיה שלנו לחזק נוכחות בקהילות גם בערי הפריפריה", מסביר סמנכ"ל השיווק יקיר טרבלסי את המהלך. לדבריו, "ענף מרכזי המסחר בישראל נמצא בתקופת צמיחה יוצאת דופן. חשוב להבין שבהשוואה בינלאומית קיים כאן מחסור משמעותי בשטחי מסחר לנפש, בעיקר באזורים שמרוחקים ממרכז הארץ.

"הפער הזה הופך את המסחר המקומי לאטרקטיבי במיוחד, ומסביר מדוע אנו רואים עוד ועוד מרכזי מסחר נפתחים ברחבי הארץ. מגמה נוספת שמדרבנת את ההתפתחות היא ההתרחבות העירונית: שכונות חדשות מוקמות בקצב מואץ, וכתוצאה מכך גדל הצורך במרכזי מסחר אזוריים ונגישים.

"אם בעבר קנייה דרשה נסיעה ממושכת ברכב לקניון גדול, הרי שהיום אנשים מצפים למצוא את כל השירותים והחנויות במרחק הליכה או נסיעה קצרה בתוך העיר עצמה. הציבור הישראלי מחפש נוחות, נגישות ומהירות, ואנחנו כיזמים מתאימים את עצמנו לכך".

לפי טרבלסי, בפריפריה הביקוש בולט אף יותר. "בעוד שבמרכז הארץ קיימת תחרות צפופה, הרי שבערים שנמצאות בתנופת פיתוח, כמו אופקים, ניכרת דרישה ברורה לשטחי מסחר נוספים. ערים אלה צמאות למסחר איכותי ממש כמו גוש דן".

מתחם החנויות שהושק לפני כחודשיים כולל סניף ראשון של קמעונאית המזון רמי לוי. "פתיחת הסניף נתפסת כמהפכה מקומית, שיוצרת מוקד משיכה אזורי חדש", אומר טרבלסי, ומסכם: "ברור לנו כי גם בעתיד הקרוב והבינוני, רוב הפרויקטים החדשים יהיו מרכזי מסחר פתוחים".

חברת GT נדל"ן, שבשליטת גבריאל טרבלסי המכהן כיו"ר החברה ובניהולו של המנכ"ל אייל הברפלד, מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב בשטח של כ-120 אלף מ"ר. מדובר בשמונה נכסים פעילים ועוד ארבעה בהקמה - בדימונה, באופקים, בערד ובחצור הגלילית.