אחרי שבועיים של עליות חדות במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי ברוב ענפי הקמעונאות, מגיע שבוע של מגמה מעורבת - המשקפת את השילוב בין היערכות לחג הפסח לבין השפעות מבצע "שאגת הארי".

● 2,000 מ"ר בקצה של פרדס חנה: ההימור של רמי לוי בשוק עם תחרות "מטורפת"

● בלחץ השוכרים בקניונים: מליסרון דוחה חלקית תשלומים - ומציבה תנאים

ענף כלי הבית והמתנות לבית מוביל את העליות ורושם גידול של 14% במחזור הקניות, לאחר עלייה של 21% בשבוע שעבר. גם ענף האופנה וההלבשה במגמת צמיחה, גם אם מתונה יותר, ורושם עלייה של 8% במחזור הקניות אחרי עלייה של 23% בשבוע הקודם. ענף בתי הקפה רשם עלייה של 8% בהמשך לעלייה של 7% בשבוע שעבר - נתון המעיד על בילויים מחוץ לבית למרות המצב הביטחוני.

במבט רחב יותר, כלכלני גמא מזהים כי ייתכן שהעלייה המתמשכת ברכישות הללו, אשר כולן בתחומים שאינם חיוניים, לא נובעת רק מהיערכות לחג - אלא גם משקפת צורך פסיכולוגי בפיצוי ובשגרה, על רקע תקופה ממושכת של חוסר ודאות.

התמונה מתחזקת כאשר בוחנים אזורים הסמוכים לקו העימות, כמו הגליל המערבי ואצבע הגליל - שם נרשמו עליות בענפי החשמל, כלי בית ומתנות ומחשבים, בעיקר בשל גידול במספר העסקאות. עם זאת, בענף האופנה וההנעלה נרשמה באזור זה ירידה של 17%.

מנגד, ענף תיירות החוץ והטיסות ממשיך לסבול מהגבלות התעופה, עם ירידה של 6% השבוע וצלילה של 68% לעומת אשתקד. לעומת זאת, ענף בתי המלון בישראל נהנה מביקוש גובר, עם עלייה של 26% במחזורי הקניות - הן הודות לגידול במספר העסקאות והן הודות לעלייה בגובה העסקה הממוצעת (גם בשל התייקרות).

"גם לאחר תקופה ממושכת של לחימה, הציבור לא מוותר על החירות שלו", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "אנחנו רואים היערכות ברורה לחג - יציאה לקניונים, רכישת בגדים ומתנות, בילוי בבתי קפה והזמנת חופשות בארץ - שתימשך גם בשבוע ליל הסדר".