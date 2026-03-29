מליסרון, שתחת שליטתה פועלים כ-20 קניוני עופר, פרסמה לפני זמן קצר הודעה שבה פירטה את מתווה ההקלות שתעניק לבעלי עסקים השוכרים ממנה שטחי מסחר. מתווה ההקלות גובש בעקבות פרוץ מבצע "שאגת הארי" בסוף החודש שעבר, ועל רקע המצב המורכב שאליו נקלעו אלפי עסקים לא חיוניים במשק, בשל הגבלות פיקוד העורף.

על פי המכתב, מתווה ההקלות יכלול סיוע לחנויות בקניונים ובמרכזים הפתוחים באמצעות פריסת תשלום השכירות של חודש אפריל 2026 לשלושה תשלומים שווים, שייגבו ב-15 בכל אחד מהחודשים אפריל, מאי ויוני. עם זאת, יתר התשלומים, ובראשם דמי הניהול (חשמל, מים וכדומה), ישולמו במלואם ב-1 באפריל.

לא כל העסקים ייכללו במתווה ההקלות. בקניוני עופר מבקשים להחריג מהרשימה את העסקים שנותרו פתוחים והוגדרו כחיוניים במהלך המלחמה, בהם מרכולים, פארם, סטוקים, בנקים, משרדים, מרפאות וקופות חולים, נותני שירותים, מוסדות ציבוריים ודוכני פיס, ואלה יידרשו לשלם את דמי השכירות החודשיים כרגיל.

כמו כן, הקלה לא תוענק לעסקים שלא שילמו עבור חודש מרץ 2026, או לכאלה שטרם סיימו לפרוע חובות קודמים מול הנהלת הקניונים.

הלחץ עבד

"אנו קוראים לכל העסקים לפעול ולמצות את זכויותיהם לקבלת פיצוי מהממשלה", נכתב בסוף המכתב, "נמשיך להיות קשובים לנעשה בשטח ונקיים כבעבר דיאלוג פרטני במקרים המתאימים". על המכתב חתום עומר אוגולניק, סמנכ"ל מסחר ומנהל חטיבת הקניונים של מליסרון.

אמש התכנסה ועידת חירום של איגוד לשכות המסחר, שבמהלכה הדגיש הנשיא שחר תורג'מן כי הוא ממליץ לבעלי עסקים לפעול לפי שיקול דעתם, ובמקרים מסוימים אף להימנע מתשלום דמי השכירות החודשיים, כל עוד אין מתווה הקלות מצד הקניונים ומהממשלה.

בעלי קבוצת פוקס, הראל ויזל, הודיע מוקדם יותר החודש כי שוכריו במרכזי הקניות ישלמו במהלך החודשים מרץ ואפריל רק את דמי הניהול, וזאת על רקע היעדר מתווה פיצויים או הקלות סביר. נראה כי המכתב של קבוצת מליסרון מגיע על רקע התבטאויות אלו של ויזל ותורג'מן, וכן נוכח הלחץ הציבורי שמצליחים לייצר בעלי העסקים.

כזכור, הקניונים היו סגורים בהתאם להוראות פיקוד העורף במשך חמישה ימים, בין ה-1 ל-5 במרץ. מאז פתיחתם נרשמת התאוששות איטית אך עקבית בתנועת המבקרים. בענף הקניונים מעריכים כי תקופת הפסח השנה תהיה מורכבת ולא תניב פדיונות גבוהים כבכל שנה. עם זאת, היעדר האפשרות לצאת לחופשות בחו"ל עשוי לחזק את הצריכה במרכזי המסחר ובקניונים.

בין הפטיש לסדן ניצבים אלפי בעלי עסקים לא חיוניים במשק הישראלי, שנאבקים לקבל פיצוי בגין ימי החל"ת של עובדיהם עוד מימי מבצע "עם כלביא" לפני כשנה. עד כה לא הושוו זכויותיהם לאלה של עובדי המגזר הציבורי. הדיונים בנושא צפויים להתחדש בכנסת רק ב-12 באפריל, יותר משבוע לאחר חג הפסח, על רקע פגרת הקיץ שתימשך כמה שבועות - ועדיין ללא פתרון שיסדיר את מצבם.