רוני אירני: "מכבד את המאבק מול הקניונים, אבל לא מצטרף אליו"

בצל התמשכות המלחמה עם איראן, קבוצת פקטורי 54 של משפחת אירני השיקה בשבוע שעבר את מתחם הדגל שלה בקניון רמת אביב של קבוצת מליסרון. המתחם, שממוקם בקומה העליונה של הקניון, משתרע על גבי 2,000 מ"ר, והוקם בהשקעה של כ-30 מיליון שקלים.

"אנחנו לא מפסיקים את החיים שלנו בצל המלחמה", אומר רוני אירני, בעלי הקבוצה לצד אשתו יפעת, בשיחה עם גלובס. "אנחנו כואבים ומזדהים עם כל מי שסובל במהלך התקופה הנוראית הזו בארץ, אבל בד בבד אנחנו אחראיים לכך שההצגה חייבת להימשך", הוא מוסיף.

המתחם החדש כולל חנויות חדשות הנושאות את שם החברה, פקטורי 54, ובהן יוכלו הקונים למצוא מגוון מוצרי אופנה, הנעלה וקוסמטיקה ממותגי הקבוצה, בהם בלנסיאגה, קלואה, אסיקס, UGG, ניו באלאנס, בירקנשטוק ועוד. בהמשך צפוי להיפתח במתחם גם בר שמפניה ויין. "אין ספק שהמתחם החדש מכוון גבוה, ונועד לפנות לקהלים שידם משגת, כראוי למסורת ארוכת השנים של קניון רמת אביב", מסביר גורם בשוק.

"סטייט אוף מיינד אחר לצרכן הישראלי"

"כשפתחנו את השערים היה ממש טירוף", מוסיף אירני. "החנות הייתה עמוסה עד כדי כך שהיינו צריכים לווסת את כמות האנשים. אנשים הסתערו כי כנראה שהייתה להם סיבה טובה". אירני מציין כי נוכחות המותגים של הקבוצה בולטת גם במתחמי קניות נוספים, בהם קומת המסחר החדשה בקניון הזהב וביג גלילות. לדבריו, הקהל הישראלי ממשיך לחפש אופנה איכותית גם בתקופות של חוסר ודאות, והקניונים מספקים את הפלטפורמה המרכזית לכך.

"ביג גלילות יצר סטייט אוף מיינד אחר לצרכן הישראלי", הוא אומר. "המתחם הזה בעצם הסביר לו שהוא לא צריך לנסוע לחו"ל כדי לקבל חוויה מסעירה של קניות, במיוחד בתקופה שאין בה כל כך אפשרות לצאת מהארץ. זה יצר שינוי תפיסתי והתנהגותי מבחינת הצרכן".

לדבריו, מתחמי קניות שלא יעמדו בסטנדרט החדש שמציבים השחקנים המובילים יישארו מאחור, או יאלצו לעשות מהפכה משמעותית בתמהיל ההיצע ללקוחות.

בהמשך השנה צפוי המתחם להתרחב עם אזורי ביוטי, Well being וטכנולוגיה, לצד מתחם קוסמטיקה שיתפרס על פני כ־400 מ"ר, וכן בר שמפניה כחלק מחוויית הביקור הכוללת. בנוסף יוצעו שירותים נלווים, בהם סטיילינג אישי, חלל Private Room למדידה ורכישה פרטית, שירותי התאמות ותיקונים, הזמנות מיוחדות ושירותי Gifting.

רוני אירני, מבעלי פקטורי 54 / צילום: סיימון אלמלם

מבחינת אירני, השילוב של בר יין ושמפניה הוא תוספת מתבקשת לאור העובדה שהקהל בישראל נוהר אל המתחמים שמציעים חוויה קולינרית בנוסף לקניות. "כל עומק החוויה שמשלבת אוכל ושתייה עם הקניות הוא חלק מהסטנדרט החדש. אנשים רוצים לבלות, לחגוג, ליהנות, לפגוש חברים - דברים שנוגעים בהם ברמה הקהילתית. הרף הזה הופך עם הזמן ליותר קשיח, בייחוד בתקופה שבה כל עולם הדיגיטל התפתח ואתה יכול להזמין בגד מכל מקום בעולם בלחיצת כפתור".

במקביל, ענף האופנה המקומי מתמודד עם אתגרים משמעותיים. חלק מהשחקנים מנהלים מלחמת חורמה בצו להעלאת תקרת הפטור ממע"מ ל־130 דולר, שקידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואחרים מתקשים להגיע להבנות עם בעלי הקניונים סביב תשלומי שכר דירה.

"הדרך שלנו עם הקניונים היא לנהל תקשורת בריאה", מסביר אירני. "ליבי יוצא אל האנשים שנאבקים, ואני מכבד את המאבק שלהם, ולכל אחד יש את הדרך שלו לפעול".

ומה אתם בפקטורי 54 תעשו עם שוכרים שמתקשים לשלם?

"אני אבקש מהקניונים להתחשב, ואני מאמין שאני אגיע איתם להבנה. מאז ומתמיד לא הרמתי שום דגל בגלל שאני קבוצה גדולה. זו המנטליות שלנו, וזה לא קשור למאבק הזה. אנחנו עסק פרטי שמתנהג בפרטיות, ולא בקבוצתיות, וככה זה בא לידי ביטוי. אני מקווה מאוד בשביל אחרים בתחום שיגיעו גם להבנות".