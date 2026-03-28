כ־100 בעלי עסקים מענפי המסחר, התיירות, התרבות והמסעדנות התכנסו הערב (שבת) לישיבת חירום בהובלת איגוד לשכות המסחר - ויצאו במתקפה חריפה על מתווה החל"ת שאישרה הממשלה. באיגוד טוענים כי המתווה מפלה לרעה את עובדי המגזר הפרטי ואינו נותן מענה לפגיעה בשכרם, דווקא בתקופה שלפני חג הפסח.

נשיא האיגוד, שחר תורג'מן, תקף את אופן אישור המתווה ואת השלכותיו, ואמר כי מדובר ב"דמוקרטיה למראית עין". לדבריו, בעוד עובדי המגזר הציבורי מקבלים את מלוא שכרם, ואף עובדים שנתקעו בחו"ל זכאים ל־80% משכרם, עובדי המגזר הפרטי נותרים ללא מענה. "הממשלה יצרה כאן שתי מדינות - מורמים מעם במגזר הציבורי מול עובדים שלא נספרים כלל".

במסגרת המאבק הודיע האיגוד על שורת צעדים, בהם שליחת הודעות לעובדים דרך המעסיקים, שיבהירו כי הפגיעה בשכרם נובעת מהמדיניות הממשלתית ולא מהעסקים עצמם, כפי שדווח אמש. בנוסף, האיגוד מתכנן לעקוב אחר הצבעות חברי הכנסת ולפרסם לציבור העובדים מי מהם תמך במתווה.

במענה לשאלת גלובס על המשא ומתן של עסקים עם הקניונים, השיב תורג'מן כי הוא עומד מאחורי כל עסק שיבחר לא לשלם את דמי השכירות החודשיים אם אין באפשרותו לעשות כן. בשבוע שעבר מסר תורג'מן לבעלי העסקים השוכרים שטחי מסחר במרכזים המסחריים: "עמדו על זכויותיכם, אל תשלמו את דמי השכירות ודמי הניהול המלאים לחודש אפריל, העובדים שלכם קודמים לאטימות בעלי הקניונים". המלצה זו מצטרפת להחלטתו של הראל ויזל, בעלי קבוצת פוקס, להפסיק את תשלומי השכירות לקניונים שלא הגיעו להבנות עם שוכריהם.

"עומד מול העובדים בלי תשובות"

בעלי עסקים שהשתתפו במסיבת העיתונאים תיארו מצוקה הולכת וגוברת. קרן פוקס, מנהלת חנויות אופנה בקניון גלילות, אמרה כי "רוב השכר מבוסס על בונוסים ממכירות, וכשאין תנועה אין מכירות - ועכשיו גם רבע מהשכר נעלם, דווקא לפני חג". אלירן נמדר, בעל רשת חנויות צעצועים, סיפר כי הוא מתקשה להסביר לעובדיו את הפגיעה: "אני עומד מולם בלי תשובות".

רמי שביט, בעלי המשביר 365, ציין כי הפגיעה כבר מתורגמת לצעדי התייעלות חריפים מצד עובדים, כולל החזרת רכבים כדי לצמצם הוצאות. "זו מציאות של הישרדות, לא של שגרה", אמר. גם מענף המסעדנות נשמעה ביקורת. נעמה צידקיהו, בעלת מסעדה בירושלים, אמרה כי "אין לקוחות והפדיון נמוך - והמדינה פשוט לא סופרת אותנו".

בענפים נוספים תיארו תמונה דומה. אבי שומר, בעלי צומת ספרים, ציין כי חוסר הוודאות מוביל לשיבוש במשמרות ולפגיעה מתמשכת בהכנסות העובדים. אבי מנטבר, נציג תעשיית התרבות, אמר כי "בזמן שהממשלה יוצאת לחופשה - אצלנו יש אפס עבודה ואפס הכנסה". גם בענף התיירות נשמעה ביקורת חריפה: אבי זנדברג, בעל מלון בטבריה, אמר כי המתווה אינו מותאם למציאות בענף, "כשאין תיירות כבר שנתיים וחצי".

באיגוד מבקשים למעשה להשוות את תנאי הפיצויים שניתנו לעובדי המדינה גם לעובדי המגזר הפרטי. ברקע הדברים ניצבת גם יציאת הכנסת לפגרה בקרוב, שעשויה לעכב שינוי במתווה.