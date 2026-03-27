מאות אלפי עובדים במגזר הפרטי צפויים לקבל בימים הקרובים מכתב מנשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, שיצורף לתלושי השכר שלהם, בו נמתחת ביקורת קשה על מתווה החל"ת שאושר שלשום.

בין היתר, הזעם בסביבת העצמאיים גובר בעקבות האפליה הנטענת בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי במסגרת פיצויי האוצר. כידוע, עובדי המגזר הציבורי צפויים לקבל שכר מלא מהיום הראשון לתחילת הנחיות פיקוד העורף ותחילת מבצע שאגת הארי, בזמן שמאות אלפי עובדים במגזר הפרטי יקבלו החל מהיום ה-10 להיעדרותם מהעבודה.

לדבריו של תורג'מן, "העובדים צריכים לדעת את האמת, זו לא החלטה של המעסיק, זו תוצאה ישירה של החלטות שקיבלו ראש הממשלה והשרים שהוסיפו חטא על פשע, וחילקו את המשק למעמדות, מעמד עובדי המגזר הציבורי שיקבלו מאה אחוז משכרם עבור ימי ההיעדרות מהעבודה לעומת עובדי המגזר הפרטי שיקבלו אפס שקלים עם אותם ימים בדיוק".

"בגלל ההחלטות בירושלים, לא יהיה לך כסף לאפיקומן"

במכתב שיצורף לתלושי השכר נכתבו דברים קשים אף יותר. "עובדת יקרה, עובד יקר, בחודש מרץ נגרע חלק משמעותי משכרך. לא בגלל החלטה של המעסיק שלך, אלא כתוצאה ישירה של מתווה החל"ת שקבעו ראש הממשלה והשרים בתקופת מלחמת 'שאגת הארי'. המשמעות עבורך היא קשה וכואבת: זה שלא יהיה כסף לאפיקומן לילדים, זה בגלל ההחלטות שקיבלו בירושלים. לא בגלל המעסיק שלך. המעסיק שלך פועל בהתאם לחוק. אין בידיו אפשרות לשנות את תנאי הזכאות שנקבעו. דווקא מי שעשה את מה שביקשו ממנו, חזר לעבוד, שמר על מקום העבודה שלו ועל העסק, הוא זה שנפגע".

גורמים בסביבת איגוד לשכות המסחר מסבירים שהאבסורד טמון באי החלת מודל החל"ת הגמיש שהם הציעו, על אף שהדבר אפשרי ליישום מבחינה טכנולוגית. "גם במסגרת מתווה החל"ת הרגיל, הדרישה לרצף של עשרה ימים לא נותנת מענה למאות אלפי עובדים שלא עבדו בהוראת המדינה - וייגרע להם לפחות 25% מהשכר ערב חג הפסח", מוסרים אותם הגורמים.

"המדינה בחופש, לכו חפשו"

עמדת איגוד לשכות המסחר הייתה לקצר לחמישה ימים בלבד את מועד הזכאות לחל"ת, כדי להכניס תחת מטריית הפיצויים את אלפי העובדים שלא קיבלו מענה. זו העמדה שהם השמיעו גם בשולחנות המשא ומתן לצד איגוד התעשיינים, ההסתדרות וארגון להב. "צריך לאפשר חל"ת לסירוגין", מוסיף הגורם. "כיום שני בני זוג שהם הורים לילדים מתחת לגיל 14 לא יכולים לחלוק ביניהם את ימי החל"ת לצורך טיפול בילדים".

בנוסף, גורם בכיר באיגוד מדגיש כי את כספי הפיצויים העובדים יראו במקרה הטוב רק לקראת סוף חודש אפריל. "צריך ואפשר להקדים תשלומים באמצעות מקדמות, על בסיס הצהרות המעסיקים. מתווה הפיצויים עוד לא נכנס אפילו לוועדת הכספים", הוא מדגיש. "הוא ייכנס לשם רק אחרי פסח, כי הכנסת בפגרה ומשרדי ממשלה בחופש מראשון. המדינה בחופש, לכו חפשו".