הכנסת צפויה לאשר היום (ד') את מתווה הסיוע לעובדים. מי זכאי לקבל את הסיוע, ועל כמה הוא יעמוד? גלובס עושה סדר.

מהו המתווה?

כמו בסבבי המלחמה הקודמים, גם הפעם הממשלה גיבשה מתווה סיוע המבוסס על מודל החל"ת שיאפשר קבלת דמי אבטלה. ההצעה המקורית כללה תקופת זכאות מינימלית של 14 יום ובלחץ חברי כנסת, המעסיקים וההסתדרות אלו ירדו ל-10 ימים.

מה לגבי השבוע הראשון של המלחמה?

זו עיקר הביקורת על המתווה. המעסיקים וההסתדרות דרשו שתקופת הזכאות תעמוד על חמישה ימים בלבד, זאת מאחר שהמבצע כזכור התחיל ביום שבת ,ורק ביום חמישי של השבוע הראשון שלו פיקוד העורף ריכך את ההגבלות על המשק בשעה 12 בצהריים. לכן, המעסיקים סבורים כי מדובר במתווה לא טוב.

נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, אמר כי "המתווה המוצע על-ידי האוצר הוא פלסטר שאינו מתאים למציאות מאפייני מבצע 'שאגת הארי'" וקרא לקצר את תקופת הזכאות המינימלית ל-5 ימים - "אחרת לעובדים לא משתלם לחזור לעבודה אלא רק לאחר 14 יום".

מתי עובדים בחל"ת יקבלו את הכסף?

לפי משרד האוצר, הכוונה היא להעביר את המתווה היום (ד') במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, כדי להזין את הזכאות בביטוח הלאומי עוד לפני סוף החודש. ואולם בלשכת שר האוצר התחייבו רק ש"את הכסף בחשבון יראו הזכאים, כמו כל פיצוי, בהקדם האפשרי", ולא נקבו במועד.

האם ימי החופשה ייפגעו כתוצאה מהסיוע?

לא. לפי ההצעה לא תהיה דרישה לניצול ימי חופשה צבורים כדי לקבל את דמי האבטלה. גם מי שניצל את תקופת החל"ת במבצע הקודם מול איראן, יוכל לשוב ולקבל חל"ת גם במבצע הנוכחי. בנוסף, בשונה מדמי אבטלה, בוטלו חמשת ימי ההמתנה הראשונים, ודמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון.

האם המתווה חל גם על עובדים שעתיים?

לפי הודעת האוצר, לראשונה נוצר מסלול גם לעובדים שעתיים לקבל פיצוי.

מה לגבי עובדי המגזר הציבורי?

800 אלף עובדי המגזר הציבורי זכאים למנגנון אחר לפיו יקבלו שכר של עד 100%, ואין להם תקופת זכאות מינימלית. גם אם נתקעו בחו"ל, הם יוכלו לקבל השתתפות בשכרם.

המעסיקים ביקרו בחריפות את ההבדלים בין המתווים למגזר הציבורי והפרטי, ואולם במשרד האוצר מסבירים כי המתווה למגזר הציבורי לא עולה כסף, משום שהוא כולל התחשבנות על ימי חופשה מול העובדים, וכי הוא נועד לשמור על הרציפות התפקודית של הממשלה.

שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר כי "מאות אלפי עובדי המגזר הציבורי, שממומנים מכספי המסים של המגזר הפרטי, יקבלו שכר מלא עבור חודש מרץ. מנגד, עובדי המגזר הפרטי, שחזרו לעבודה בהתאם להנחיות המדינה לאחר שבוע של סגירת המשק, הופקרו לגורלם הכלכלי. אותם עובדים יאבדו כרבע משכרם, רק משום שאינם עומדים בתנאי הרצף של 10 ימי חל"ת".

ומה לגבי פיצויים לעסקים?

מתווה הסיוע לעסקים נדון בנפרד בוועדת הכספים של הכנסת, הכולל פיצויים על פגיעה מעל 25% במחזור ומעלה, וכן החזר הוצאות קבועות ותשלומי שכר לעובדים. עיקרו של המתווה החדש הוא השתתפות בהוצאות קבועות ובהוצאות שכר של עסקים. נכון לעכשיו, עסקים גדולים עם מחזור של מעל 400 מיליון שקל אינם כלולים בו. ההערכות במשק הן שכספי הפיצויים לא יגיעו לפני חודש מאי.