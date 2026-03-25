כבר כמעט חודש שגני הילדים סגורים בשל הלחימה מול איראן, ובינתיים ההורים ממשיכים לשלם אלפי שקלים על שירות שאינם מקבלים. היום (ד') פרסם משרד האוצר הסבר על המתווה שאמור לפצות את הגנים ואת המעונות אשר ישיבו לפחות חלק מהתשלומים להורים.

לפי מודל האוצר, הפיצוי מהמדינה לגני הילדים כרוך בהחזרים שיעבירו להורים. כלומר, אין כאן העברה ישירה מהמדינה להורים, אלא מנגנון עקיף: הגן מחזיר כסף להורים ובכך מקטין את מחזור הכנסותיו, ועל בסיס הירידה הזו במחזור יחושב מענק הפיצוי מרשות המסים.

למפעילי הגנים שממשיכים לשלם משכורות לצוות גם בתקופת הסגירה, יינתן פיצוי גם על הוצאות השכר וכן על ההוצאות הקבועות הנותרות - שכר דירה, ארנונה וביטוחים.

מפעילי גנים שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 300 אלף שקל בשנה - קטגוריה שכוללת את רוב המשפחתונים והמטפלים הפרטיים - זכאים לפיצוי שמגיע עד 15 אלף שקל לחודש. חלופה שלישית היא הוצאת הצוות לחל"ת, שחוסכת חלק ניכר מהוצאות השכר ומאפשרת לפי האוצר להשיב להורים סכום גבוה יותר.

אלא שהמדינה מודה מפורשות כי אין לה יכולת לכפות על הגנים להחזיר כסף להורים. "ההחלטה על שיעור ההחזר להורים היא עצמאית של כל מעון", ציינו באוצר, וקראו למפעילים "לממש את המתווה ולהחזיר תשלום בהתאמה". קריאה - לא הוראה.

בפועל, ברוב ההסכמים בין הורים לגנים כלולים סעיפים בדבר מצבי חירום וכוח עליון. בינתיים הכול נתון למשא-ומתן בין הורים לבעלי גנים - ולאלה שאינם מגיעים להסכמה, האפשרות הנותרת היא פנייה לערכאות.

מתווה הסיוע לגנים עדיין לא בתוקף. הוא מותנה באישור הכנסת, ורק לאחר מכן יוכלו הגנים לפנות לרשות המסים. מועד האישור טרם נקבע.