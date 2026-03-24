מתווה החל"ת לעובדים אושר בקריאה ראשונה בכנסת

מתווה החל"ת לעובדים בימי מבצע "שאגת הארי" אושר היום (ג') בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. היעד להשלמת החקיקה בכנסת הוא עד סוף השבוע. המתווה מאפשר לעובדים לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה תוך הקלות לעומת המצב הרגיל, אך גם עם פערים בולטים בין מה שניתן למגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי.

לפי תנאי המתווה, תקופת החל"ת המינימלית במגזר העסקי המזכה בדמי אבטלה קוצרה מ-30 יום ל-14 ימים רצופים בלבד. במקביל, תקופת האכשרה הנדרשת קוצרה לשישה חודשים מתוך 18, במקום 12 כרגיל, ימי ההמתנה הקבועים בחוק בוטלו, וימי חופשה צבורים לא ינוכו מתקופת הזכאות.

חלון הזמן לכניסה לזכאות ייסגר רק בסוף אפריל, יותר מחודש מהיום, כאשר הקריטריון הקובע הוא מועד תחילת החל"ת, לא מועד החזרה לעבודה. שיעור הפיצוי המקסימלי לשכיר במגזר הפרטי יעמוד על 70% מהשכר.

ארגוני המעסיקים לא הסתירו את אכזבתם. יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי כינה השבוע את הפערים בין המגזרים "אי-שוויון מהותי ואבסורדי" - שכן עובדי המגזר הציבורי יזכו לכיסוי של עד 100% כבר מהיום הראשון, בעוד עובדי הסקטור הפרטי מוגבלים ל-70%. באוצר הדפו את הביקורת וציינו שהמתווה למגזר הציבורי נועד לשמר רציפות תפקודית של שירותים ממשלתיים קריטיים.

המתווה צפוי לעבור בקריאות שנייה ושלישית בהליך מהיר, ככל הנראה בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר מסיעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הצעת החוק הנוגעת לפיצוי לעסקים - מתווה נפרד שצפוי להגיע לוועדת השרים מחר (שלישי) - לא צפויה להסתיים לפני חג הפסח, ותושלם כנראה רק בחודש מאי.

בניגוד למבצע "עם כלביא" שבו חוקק המתווה בדיעבד כשמועד הסיום כבר היה ידוע, הפעם ניסחו אנשי האוצר את החוק על רקע חוסר ודאות מובנה, מתוך הנחת בסיס פסימית שהמערכה לא תסתיים בקרוב. אם המצב ישתנה, הבהירו גורמים המעורבים בגיבוש המתווה, ניתן יהיה לקצר את תקופת הזכאות בחקיקה מהירה.