הגיעו להסכמה: המדינה תסייע למעונות המפוקחים

שרי האוצר והעבודה וארגוני מעונות הסמל המפוקחים, הגיעו לסיכום על הסיוע מהמדינה לתקופת המלחמה בחודש מרץ: החזר תשלומי הורים ומקדמות שכר למטפלות.

בהנחיית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וסגן ראש הממשלה, ושר העבודה יריב לוין: משרד האוצר, בשיתוף משרד העבודה וארגוני מעונות היום המוכרים, כמו ויצ״ו, נע״מת ועוד, הגיעו לסיכום על סיוע מהמדינה לתקופת המלחמה, במטרה לתת מענה לאתגרים הכלכליים ולשמור על יציבות מעונות הסמל המפוקחים לגיל הרך. על פי הסיכום עקרונות המתווה הכלכלי יותאמו למעונות המפוקחים ויכללו: החזר של 85% מתשלומי ההורים בגין התקופה שבה המעונות לא פעלו - יוחזרו לצד תשלום למטפלות באמצעות דמי החל״ת לצד מענים נוספים.

בנוסף הוסכם על המשך הזרמת כספי הסבסוד אשר תעניק לארגונים גמישות תזרימית, ותבטיח את היערכות המעונות לחזרה מהירה לפעילות מלאה, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

ההורים והצוותים זקוקים לוודאות כלכלית

הסיכום נשען על מתווה הפיצוי לעסקים והחל"ת במימון המדינה, והוא נועד להעניק ודאות כלכלית להורים ולצוותים, ולהבטיח את חזרת המעונות המפוקחים לפעילות מיד כשהנחיות פיקוד העורף יאפשרו זאת. במשרדי האוצר והעבודה אומרים כי המתווה מקיים את עקרונות המתווה שגובש לעסקים ולעובדים במשק, וכי המדינה למעשה מקיימת אותו ביחס לעובדי מעונות הסמל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "הגענו להסכמות חשובות עבור סיוע למעונות הסמל המפוקחים לתקופת המלחמה במטרה להבטיח את הרציפות התפקודית של המעונות, להקל על ההורים עם החזרת מרבית התשלומים, ולוודא שהמטפלות המסורות מקבלות מענה הולם, כולל מקדמות תשלום בהקדם האפשרי. אנחנו עושים את מירב המאמצים המשותפים כדי לתת יציבות ואיתנות שתסייע לאזרחים ולמשק לעבור את תקופת המלחמה בביטחון כלכלי".

סגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין מסר: ״אנו מצויים בתקופה מאתגרת ואנו מחויבים מחד לתת מענים לציבור ומאידך לשמור על חוסנה של מערכת הגיל הרך גם בשעת חירום. ההסכם שהגענו אליו עם ארגוני מעונות הסמל המפוקחים מבטיח יציבות, ביטחון כלכלי ורציפות חינוכית - ערכים מרכזיים למערכת החינוך ולחוסן הלאומי והחברתי. אני מחזק את ידי ההורים והציבור כולו על העמידה האיתנה בעורף ומקווה כי בשורה זו תקל על המשפחות בתקופה זו".

יו"ר פורום מעונות היום בפיקוח ליאור גבאי הצהיר: ״הסיכום של משרד האוצר ומשרד העבודה מביא סוף סוף ודאות להורים ולצוותים במעונות בתקופה מורכבת זו. ההחלטה על החזר תשלומים מירבי להורים ותשלום מלא למטפלות-מחנכות היא צעד חשוב והכרחי לשמירה על יציבות מעונות היום המפוקחים ועל הביטחון הכלכלי של העובדות. אנו שמחים כי משרדי האוצר והעבודה מבינים כי הצוותים החינוכיים, המטפלות והמחנכות הן אבן יסוד במערכת החינוך במדינת ישראל. זהו מסר חשוב של הכרה והערכה, ואנו מצפים להמשך שיתוף פעולה שיבטיח את חוסנו של תחום הגיל הרך גם בעתיד".

המסגרות המפוקחות שונות מהמעונות הפרטיים

נזכיר, למעלה משלושה שבועות שההורים בגנים חיכו לפתרון למצב שבו הגנים סגורים בגלל המצב הביטחוני. חלק מההורים הוצאו לחל"ת ומקבלים שכר לא מלא, חלקם נשארו בבית על חשבון ימי עבודה וחופשה וחלקם יוצאים לעבודה ומשלמים לבייביסיטר. במקביל, ההורים הקורסים נדרשים לשלם את תשלומי הגן, על שירות אותו הם לא מקבלים. גם המעונות המפוקחים שנמצאים בפיקוח וסבסוד של המדינה המשיכו לחייב בתקופה זו תשלום מלא. בפוסט ברשתות החברתיות, כתבה אמא לרשת מעונות בפיקוח על תקופת עם כלביא "בשנה שעברה גביתם 100% ולא החזרתם אפילו שקל על שבועיים שלא היו גנים בחודש יוני ועכשיו זה? אני אמשיך להמתין להחזר של שנה שעברה".

נסביר, במעונות יום המוכרים על ידי המדינה כמו ויצ"ו נעמ"ת, נאות מרגלית ורשתות מפוקחות אחרות, שכר הלימוד נמצא תחת פיקוח ונע בין 2,600 שקלים לכ-4,000 שקלים. בהתאם למבחן הכנסה של ההורים, הגנים מקבלים סבסוד ודורשים מההורים לשלם סכומים נמוכים יותר. הבעיה מתעצמת כשתחת המטריה של המעונות האלו נמצאות משפחות בעלות קושי כלכלי בשגרה. מור דקל, יו״ר העמותה למען הילד בגיל הרך מסבירה ״מדובר במסגרת מפוקחת שבה המדינה מכתיבה הנחיות אך אינה מסדירה מנגנון פיצוי בעת סגירה. במצב שבו לא ניתן שירות בפועל, גביית תשלום מלא מהורים מעוררת קושי משפטי וציבורי".

תוסיפו על כך, שגם במקרה של מעונות מפוקחים, הגיעו לידי גלובס חוזים אליהם הוכנסו סעיפי כוח עליון. באחד החוזים נכתב כי המסגרת "רשאית להפסיק פעילות המעון בשעת חירום, או מלחמה, או הוראת רשות לרבות פיקוד העורף ומשרד החינוך. במקרים אלו הנני (ההורה) מאשר כי לא אהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בימים שבהם לא פעל המעון". בחוזה אחר, נכתב כי לא יוחזר שכר הלימוד עבור התקופה, אלא אם יהיה שיפוי ממשרד העבודה או משרד האוצר. דקל מסבירה, ״סעיפים בחוזים הפוטרים מהשבת תשלום גם במקרים של אי־מתן שירות מעלים חשש לתנאים מקפחים בחוזה אחיד, במיוחד כשאין להורים יכולת אמיתית להתמקח. מדובר בהסדר חד־צדדי שמעביר את מלוא הסיכון לצרכן, ונדרש לבחינה ולהסדרה ברמה מדינתית".

הבעייתיות במתווה הכללי של האוצר לא היה נותן מענה מספק, כך לגישת המסגרות המפוקחות. לגישתם, הם שונים מהמעונות הפרטיים במובן זה שהם מוגבלים בשכר שהם גובים מההורים ובהכנסות שלהם וגם ההוצאות שלהם מוגבלות. המתווה המקורי שפרסם משרד האוצר לא התאים להם כי הוא הגביל את החזר השכר לעובדים ל-1.2 מיליון שקלים כאשר ההוצאה העיקרית שלהם (85%) היא שכר למטפלות. שכר העובדים יכול להגיע במצטבר מעל ל-8 מיליון שקלים בחודש לארגון ופער כזה יוביל לקריסה כלכלית. ומנגד הוצאה לחל״ת עם תשלום חלקי בלבד למטפלות, ישחק עוד יותר את השכר שלהן שגם ככה מתקרב למינימום. באמצעות המתווה אליו הגיעו הצדדים, בעיה זו צפויה לבוא על פתרונה והם יהיו זכאים למקדמות עבור המטפלות ולצד זאת החזר תשלומים עבור ההורים.

נזכיר כי בעיית המעונות הפרטיים עדיין עומדת בעינה. במציאות שבה החזר המשכורות לעובדות עומדים על תשלום חלקי בלבד ומנגד גם הוצאה לחל״ת מאפשרת רק תשלום חלקי, אין לגנים תמריץ כלכלי אמיתי להחזיר להורים את התשלומים.