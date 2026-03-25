למרות הביקורות, פשרה נוספת במתווה החל"ת אושרה
חל"ת

למרות הביקורות, פשרה נוספת במתווה החל"ת אושרה ותעלה היום להצבעה

תקופת הזכאות לחל"ת קיבלה קיצור נוסף: מ-14 ימים ל-10 ימים בלבד • בנוסף למתווה החל"ת, ההצעה כוללת מספר הקלות נוספות, ביניהן ביטול הדרישה לניצול ימי חופשה כתנאי לקבלת דמי אבטלה, תוספת ימי חל"ת למי שניצל את מלואם ב"עם כלביא", ומסלול מיוחד לעובדים שעתיים • ההצבעה צפויה לעלות היום לקריאה שנייה ושלישית

אסף זגריזק 05:41
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
ועדת העבודה והרווחה אישרה את מתווה החל"ת, לאחר שמשרד האוצר התגמש והוריד את מספר הימים המינימליים לחל"ת ל-10 ימים במקום 14 ימים בהצעה המקורית.

מהודעה של שר האוצר עולה כי לאחר הפשרה שהושגה, המתווה צפוי לעלות היום (ד') להצבעה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זאת כדי להזין את הזכאות במערכות לפני סוף החודש הנוכחי.

הצעת החוק כוללת מספר הקלות, בנוסף להורדת ימי הזכאות ביחס למתווה החל"ת הקבוע היום בחוק: בוטלה הדרישה לניצול ימי חופשה צבורים כתנאי לקבלת דמי אבטלה, ותוספת לימי החל"ת למי שהיה בחל"ת במבצע עם כלביא; קבלת דמי אבטלה מהיום הראשון. חידוש נוסף במתווה הוא מסלול גם לעובדים שעתיים. שיעור הפיצוי יהיה עד 70% מהשכר.

על פי הנוסח שאושר, החוק יחול מיום פרוץ המבצע ועד ל-14 באפריל, ויהיה פתוח להארכה של חודש בצו שר האוצר. כמו כן, במשרד האוצר הודיעו שהמתווה יהיה בתוקף עד לסוף שנת 2027 למקרה שיהיו מצבי חירום במשק מבלי להידרש לחקיקה נוספת (כפי שנעשתה לחרבות ברזל, שוב לעם כלביא ושוב כעת למבצע שאגת הארי).

על המתווה נמתחה ביקורת רבה בשבועות האחרונים, הן מצד ההסתדרות והן מצד המעסיקים - שדרשו להוריד את ימי הזכאות המינימליים לחמישה ימים לנוכח העובדה שההקלות במשק הגיעו ביום חמישי בשעה 12:00 בשבוע הראשון למבצע.

עוד הושמעה ביקורת מהמעסיקים על המתווה שיצרה המדינה לעובדיה לעומת אלו של המגזר הפרטי. יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי כינה השבוע את הפערים בין המגזרים "אי-שוויון מהותי ואבסורדי" - שכן עובדי המגזר הציבורי יזכו לכיסוי של עד 100% כבר מהיום הראשון, בעוד עובדי הסקטור הפרטי מוגבלים ל-70%. באוצר הדפו את הביקורת וציינו כי המתווה למגזר הציבורי נועד לשמר רציפות תפקודית של שירותים ממשלתיים קריטיים.