עד 150 אלף שקל: עובדי נת"ע יקבלו בונוס אם יעמדו ביעדי פרויקט המטרו

1 עובדי נת"ע יקבלו בונוס של עד 150 אלף שקל אם יעמדו ביעדים של פרויקט המטרו

בכירי נת"ע יקבלו בונוס מצרפי של עד 4.5 מיליון שקל אם יעמדו בלוחות הזמנים הקלנדריים ואבני הדרך שנקבעו לפרויקט המטרו, כך נודע לגלובס. את המהלך אישרו רשות החברות הממשלתיות ואגף הממונה על השכר במשרד האוצר.

המענקים מיועדים לסגל הבכיר בחברה - המנכ"ל איתמר בן מאיר, המשנה למנכ"ל, סמנכ"לים ומנהלי אגפים - ויחולקו באופן דיפרנציאלי לפי ביצועים. גובה המענק לכל בכיר ייקבע על ידי בן מאיר ויאושר בדירקטוריון, כאשר התקרה עומדת על עד שלוש משכורות לעובד. על פי ההערכות, הסכום עשוי להגיע עד לכ-150 אלף שקל.

האישור מתייחס לתקופה שבין אוקטובר 2025 לספטמבר 2026, והוא מותנה בעמידת החברה באבני הדרך שנקבעו לשנים אלה - כמו קידום הליכי ביצוע, פרסום מכרזים משמעותיים והתקדמות בעבודות התשתית של הפרויקט. עוד נקבע כי הזכאות למענק מותנית בכך שהעובד מועסק בחברה לפחות שישה חודשים במועד האישור, וכן בחתימה על התחייבות להישארות בחברה למשך שנה לפחות ממועד קבלת המענק.

תגמול מבוסס ביצועים ועמידה ביעדים הוא פרטיקה נהוגה בחברות ממשלתיות כמו נת"ע. בעבר אושרה יוזמה דומה ביחס לקו האדום של הרכבת הקלה, אולם אז החברה לא עמדה ביעדים, והבכירים לא קיבלו את הבונוס.

פרויקט המטרו הוא הגדול ביותר בתולדות המדינה. מדובר ב-150 ק"מ של חפירות מתחת לאדמה, שיעברו ב-24 רשויות. תאריך היעד המוערך להפעלת הפרויקט הוא 2040.

"המענקים נועדו לכלי גיוס ושימור לסמנכ"לים ודרגי ניהול לטובת דחיפת פרויקט המטרו, ומענק ממוצע למנהל מוערך בעשרות אלפי שקלים לשנה. המהלך בא ברקע הקושי למשוך מנהלי ביצוע טובים ביחס לשוק הפרטי, והצלחת פרויקט המטרו היא אינטרס לאומי".

מנת"ע נמסר כי החברה "קיבלה אישור מיוחד מהממונה על השכר ורשות החברות לתגמול בכירי החברה לקידום פרויקט המטרו, לאור האתגרים הרבים שניצבים בפרויקט, וכן במטרה לתמוך בפעילות ולהבטיח עמידת החברה ביעדים מדינתיים ובתוכניות העבודה".

2 בורוביץ' ושמלצר הופכים שותפים ב"כנפיים גלובל"

חברת כנפיים, שבשליטת משפחת בורוביץ', מכניסה שותף לחברה הבת כנפיים גלובל: קבוצת שלמה שבשליטת משפחת שמלצר תקבל 40.1% מהמניות תמורת 40.4 מיליון דולר. בעקבות העסקה (בכפוף לאישור רשות התחרות) ישלטו שני הצדדים יחד בחברה, העוסקת בהחכרת מטוסים. העסקה משקפת לכנפיים גלובל שווי של 60.3 מיליון דולר לפני הכסף, ששווה להון העצמי שלה בדוחות הרבעון השלישי של 2025. מניות גלובל ליסינג וכנפיים קפצו בתגובה לדיווח.

לדברי בעלת השליטה בכנפיים, תמי מוזס-בורוביץ', השותפות משקפת אמון בפעילות ובאסטרטגיית הצמיחה ומהווה חיזוק חשוב להמשך הדרך. עבור אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, "זו הזדמנות להיכנס להשקעה איכותית בתחום בעל פוטנציאל צמיחה גלובלי, תוך מינוף היתרונות של קבוצת שלמה".

אסי שמלצר

שוק החכרת המטוסים (ליסינג אווירי) הופך קריטי יותר נקודתית בתקופות שבהן אין כמעט טיסות סדירות. כשחברות תעופה מצמצמות פעילות, הביקוש לליסינג ארוך טווח יורד, כיוון שאין צורך בצי גדול. מנגד, עולה הצורך בפתרונות גמישים וקצרי טווח: חכירת מטוסים להפעלת טיסות חילוץ, קווים חלופיים דרך מדינות צד שלישי, או שימוש במטוסים עם רישוי וצוותים שמאפשרים לעקוף מגבלות רגולטוריות וביטחוניות.

תמי מוזס-בורוביץ

3 ישראל מתגייסת

קרן משפחת שעשוע השלימה קול קורא שני, שבמסגרתו יוענקו תמיכות אסטרטגיות לכ-40 ארגונים חברתיים, עמותות ומיזמים. התמיכות עומדות על 50-500 אלף שקל לארגון, כך שסך התמיכה בסבב הנוכחי מסתכם ב-5 מיליון שקל. בתמונה: ענת רמתי שעשוע, מייסדת ונשיאת קרן משפחת שעשוע.

לקול הקורא ניגשו יותר מ-200 ארגונים ועמותות, ובסופו של דבר נבחרו ארגונים הפועלים בשני תחומים: אוכלוסיות בסיכון, בדגש על קידום מעבר מיטבי ומשמעותי לעצמאות בקהילה של נוער וצעירים בוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתיות; וחינוך טכנולוגי ומדעי, בדגש על קידום הזדמנויות כניסה לקדמת המדע וההייטק עבור נוער וצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

לדברי ענת רמתי שעשוע, מייסדת ונשיאת קרן משפחת שעשוע, "היה לנו חשוב לעשות הכול כדי להוציא את המהלך לפועל דווקא בעת הזו. לאור מצב החירום המתמשך, זיהינו כי ארגונים רבים הפועלים בתחומי השגרה נתמכים פחות, כיוון שמשאבים רבים מופנים מטבע הדברים למענה המיידי לחירום. התמיכות נועדו לחזק את התשתיות החברתיות הקריטיות הללו, לשמש להן כ'מנוע צמיחה' אסטרטגי, ולוודא שהן ימשיכו לצמוח גם ביום שאחרי".

ענת רמתי שעשוע

4 תיירות וקולינריה

קבוצת פלור ורשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה מרחיבות את שיתוף הפעולה: לאחר פיילוט מוצלח במסעדת קפה פלור במלון Play בחוף הצוק, בחודש מאי הקרוב תיפתח מסעדת No. 2 במלון Brown Beach House ברח' טרומפלדור בתל אביב. ההשקעה במסעדה עומדת על כחצי מיליון שקל.

המקום החדש יפעל כבר-מסעדה ויציע תפריט ים תיכוני בארוחות צהרים וערב עבור אורחי המלון והקהל הרחב. השף של קבוצת פלור, נס גבאי, יוביל את המטבח במסעדה החדשה, וישמש גם כשותף בה ובמסעדת קפה פלור במלון Play בחוף הצוק. בנוסף, השף אליאור אברהם יוביל את תחום האירועים של Fleur Event, המתמחה באירועי חברה, חתונות חלביות ואירועים פרטיים.

מאור סהר ועידן שמו