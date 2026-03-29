1 הפתרון לזינוק במחירי התובלה: מטענים שמגיעים דרך נמל פיראוס | בלעדי

על רקע הצמצום הדרמטי בפעילות התעופה לישראל, לא רק הנוסעים נפגעים אלא גם שרשרת האספקה. בשגרה, רוב התובלה האווירית לישראל מתבצעת בבטן מטוסי נוסעים, לכן, עם עצירת רוב הטיסות האזרחיות בשבועות האחרונים, נחתכה גם קיבולת המטען ואלפי טונות של סחורות נתקעו ברחבי העולם.

רועי כהן, שותף במחלקת ספנות במשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות', מסביר כי בשנים האחרונות ענף הספנות והשילוח האווירי למוד משברים, שהובילו לצמצום מספר חברות הספנות והשילוח הזרות הפועלות בישראל, האריכו מסלולי הגעה והעלו פרמיות ביטוח ועלויות שינוע. מוצרים המיובאים לישראל בהטסה הם רגישים יותר, או בעלי פג תוקף קצר. עלויות השילוח של מוצרים אלו התייקרו מתחילת המלחמה ב-100%".

איציק קון, מנכ''ל אינטרדל / צילום: אלאלוף

במציאות זו, חברות השילוח מחפשות פתרונות, ואחד מהם הוא שימוש בנמל פיראוס. בחברת אינטרדל מקבוצת אלאלוף, המתמחה בשילוח אווירי וימי, מספרים על מודל של הטסה לאתונה והמשך הובלה ימית דרך פיראוס. אמנם בימי שגרה זה פחות אטרקטיבי בשל זמני ההובלה הארוכים, אבל בתקופה הנוכחית מדובר בעיקר בחיסכון כספי משמעותי: עד כ-50% מהטסה ישירה לישראל.

מדובר במטענים מגוונים, מחלקי חילוף למטוסים, דרך ציוד רפואי ומזון ועד מכונות תעשייתיות. "הובלה אווירית מארה"ב או מהמזרח הרחוק לישראל יכולה להגיע היום לפי ארבעה או חמישה מהמחירים הרגילים", מסביר איציק קון, מנכ"ל אינטרדל.

"נכון להיום אין כמעט אפשרויות, והשירותים שכן פועלים סובלים מפקקים מטורפים - כמויות אדירות של מטענים תקועות בהאבים באירופה - כמו מילנו, פרנקפורט, ליאז' ובאקו, ולא מצליחים להעלות אותן לטיסות. הרעיון שלנו היה לבחור יעד קרוב לישראל, עם תדירות הפלגות גבוהה וגמישות תפעולית, כך שניתן יהיה להמשיך את השירות בצורה יעילה ומהירה".

לפי קון, מדובר במאות טונות של מטענים. לשם המחשה, עלות הובלה אווירית ישירה מניו יורק לישראל עומדת כיום על 8-10 דולר לק"ג, בעוד שבמסלול המשולב דרך יוון המחיר נע סביב 5-6 דולרים לק"ג, כולל ההעברה הימית.

2 בזמן המלחמה: משפחת אירני משיקה מתחם חדש של פקטורי 54 בקניון רמת אביב

הקומה השלישית של קניון רמת אביב טרם הושקה רשמית, אבל קבוצת פקטורי 54 של משפחת אירני כבר פתחה את מתחם הדגל שלה החדש שם. מדובר במתחם המשתרע על גבי 2,000 מ"ר, שהוקם בהשקעה של כ-30 מיליון שקל, וכולל חנויות המציעות מגוון מוצרי אופנה, הנעלה וקוסמטיקה של מותגים כמו בלנסיאגה, קלואה, אסיקס, UGG, ניו באלאנס, בירקנשטוק ועוד. בהמשך צפוי להיפתח במתחם גם בר שמפניה ויין.

מתחם הדגל של פקטורי 54 / צילום: עמית גירון

בשיחה עם גלובס אומר רוני אירני, בעלי הקבוצה לצד אשתו יפעת, "אנחנו לא מפסיקים את החיים שלנו בצל המלחמה. אנחנו כואבים ומזדהים עם כל מי שסובל במהלך התקופה הנוראית הזו, אבל בד בבד ההצגה חייבת להימשך. כשפתחנו את השערים היה ממש טירוף. החנות הייתה עמוסה עד כדי כך, שהיינו צריכים לווסת את כמות האנשים".

על שילוב בר היין אומר אירני כי "חוויה שמשלבת אוכל ושתייה עם הקניות היא חלק מהסטנדרט החדש. אנשים רוצים לבלות, לחגוג, ליהנות, לפגוש חברים - דברים שנוגעים בהם ברמה הקהילתית. הרף הזה הופך עם הזמן ליותר קשיח, בייחוד בתקופה שבה כל עולם הדיגיטל התפתח ואתה יכול להזמין בגד מכל מקום בעולם בלחיצת כפתור".

ומה באשר לתשלום שכר הדירה לקניונים גם בתקופה שבה היו סגורים? "אני מכבד את מי שנאבק, אך מאז ומתמיד לא הרמתי שום דגל בגלל שאני קבוצה גדולה", אומר אירני. "זו המנטליות שלנו, ואני מאמין שנגיע איתם להבנה". (נבו שפיר)

3 ישראל מתגייסת

רשת מגדלי הים התיכון ודייריה יארחו מאות מבוגרים מקו העימות לליל הסדר במרכז הארץ. מדובר באירוח של שני לילות (1-3 באפריל) במטרה לאפשר התרעננות ותחושת קהילתיות - וההרשמה היא באתר הרשת.

"נוכח המציאות הביטחונית המאתגרת, בחרנו לפעול כדי שמבוגרי הצפון לא ייאלצו לחגוג את פסח תחת איום", מסביר המנכ"ל דורון ארנון. "התגייסנו יחד עם הדיירים, הצוותים וכלל הרשת לארח את תושבי הצפון שיחגגו את ליל הסדר כפי שמגיע להם, בשמחה ובביטחון".

4 מינויים חדשים

שרון שטלמן־גל, סמנכ"לית הכספים של ManpowerGroup ישראל, מונתה לסמנכ"לית כספים אזורית, האחראית על 12 מדינות הצמיחה של הארגון בדרום אירופה ובאזורים נוספים.

שרון שטלמן־גל / צילום: תומי הרפז

סיגל עזריאל, מנכ"לית Manpower TBO ישראל (פתרונות ניהול ותפעול במיקור חוץ עבור פעילויות ופרויקטים רחבי היקף), מונתה למובילה עסקית של Manpower TBO בדרום אירופה.

סיגל עזריאל / צילום: תומי הרפז