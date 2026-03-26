1 בלעדי: מנהלת השיווק של תנובה עוברת לסלקום

כחמישה חודשים אחרי שסיימה את תפקידה כמנהלת השיווק של חברת המזון תנובה, מיכל בצר מצטרפת לענף הסלולר, ותכהן כסמנכ"לית השיווק של סלקום. המהלך בא לאחר שורה של צעדים שביצע המנכ"ל אלי אדדי במודל הפרסום ורכש המדיה של החברה.

בתנובה הובילה בצר את הפעילות והאסטרטגיה השיווקית של מותגים רבים בקבוצה, כולל השקות מוצרים חדשים. הבחירה בה נובעת מניסיונה בניהול מותג ששם דגש על הישראליות, כיוון שגם סלקום שמה עליו דגש. אמנם היא לא צמחה בענף התקשורת ואינה מכירה אותו מקרוב, אך בחברה מאמינים שדווקא משום כך היא תביא רוח שונה ומרעננת לשוק.

בשנה האחרונה שינתה קבוצת סלקום (שכוללת את המותג דינמיקה) את אופי העבודה הפרסומית שלה, והופסקה הפרקטיקה של התקשרות עם משרד פרסום קבוע. במקום זאת הוחלט על עבודה פרויקטלית מול משרדים שונים, ועל רכש מדיה עצמאי. כעת יהיה מעניין לראות איזו מדיניות תוביל בצר, שבעבר סיפרה כי כבר בילדותה גילתה עניין בעולם הפרסום.

2 פותחים דלת למטרו

קבוצת רב בריח מרחיבה את פעילותה הבינלאומית: החברה הבת בקולומביה זכתה במכרז לאספקת והתקנת כ-3,000 דלתות מסוגים שונים בפרויקט המטרו בבוגוטה, בהיקף של כ-12 מיליון שקל. בעבר זכתה רב בריח, שפועלת בקולומביה זה כעשור, גם במכרז דומה בצ'ילה. היא משווקת את מוצריה בכ-50 מדינות.

3 מינויים חדשים

מינוי מבית: מני ברוך מונה למנכ"ל בזק בינלאומי, וייכנס לתפקידו במהלך חודש אפריל. בחמש השנים האחרונות שימש כסמנכ"ל חטיבת טכנולוגיות ורשת בבזק, וכעת יחליף את רון גלב, שכיהן כמנכ"ל 3.5 שנים. בזק בינלאומי מתמקדת בשירותים לעסקים, סייבר וחוות שרתים.

גיל קדש, 44, מונה לסמנכ"ל התכנון של גפן מגורים. בתפקידו האחרון שימש כאדריכל חברה ומנהל מחלקת התכנון בדיויד לנדמרק יזמות.