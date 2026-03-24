1 הטלפון שלכם עבר לבד לשעון קיץ? זו הסיבה

מאז מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר בוצעו בישראל שיבושי GPS מכוונים בכדי לפגוע ביכולות הניווט של איומים אוויריים נגד ישראל. שיבושים מהסוג הזה הורגשו גם בצפון וגם בדרום הארץ, והשפיעו על התפקוד של אפליקציות ניווט, ספורט, הזמנת אוכל או דייטינג.

למשך תקופה היה נראה שהשיבושים פחתו, אך לאחרונה ישראלים רבים הבחינו שהשעון בטלפון או בשעון החכם שלהם שמשויך למכשיר מקפיץ את השעה קדימה, כאילו מדובר בשעון קיץ. הסיבה לשינוי נובעת מכך שהמיקום של הצרכן משויך לירדן או למדינות שכנות, שבהן השעה שונה מישראל.

נסביר כי הטלפון מקבל שידורים משלושה לוויינים לפחות ברגע נתון. כל לוויין מדווח את המיקום היחסי שלו ביחס לכדור הארץ, ומכשיר הקצה מבצע חישוב יחסי של המיקום שלו ביחס לאותם לוויינים. ככל שהמכשיר יצליח לקבל שידורים של יותר לוויינים, כך המיקום יהיה מדויק יותר.

לדברי ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומומחה לטכנולוגיות לייזרים, אלקטרואופטיקה וסנסורים, המטרה של שיבושי ה-GPS היא "לשבש את ההנחיה של הטילים והכטב"מים שנשלחים לכיוון ישראל.

"בתקופת מלחמת חרבות ברזל היו הרבה יותר שיבושים, אך כיום לחלק גדול מהכלים המשחיתים שנורים לכיוון ישראל יש ניווט פנימי, ולכן שיבושי GPS כדי לנסות ולהסיט את האיומים האוויריים -פחות רלוונטיים. אם יהיה צורך ביותר שיבושים, אני מעריך שירגישו את זה במרכז הארץ".

בקרוב מאוד ישראל עוברת לשעון קיץ, כך שנעבור שעה אחת קדימה בכל מקרה. אך מי שמעוניין לתקן כעת את השיבוש, באייפון עליו להיכנס להגדרות, לבחור ב"כללי" ואז תחת "תאריך ושעה" לוודא ש"כיוון אוטומטי מכובה", ולבחור אזור זמן של ירושלים. באנדרואיד יש להיכנס להגדרות, למצוא את "תאריך ושעה", לחפש את ההגדרה "הגדרת זמן באופן אוטומטי" - ובדיוק באותו האופן, לבטל ולוודא שנמצאים באזור ירושלים.

2 לקנות עם סוכן

חברת התשלומים ויזה מאיצה את העבודה עם סוכני בינה מלאכותית, ומשיקה את התוכנית הגלובלית Agentic Ready לקראת מסחר מבוסס סוכנים. בפיילוט הישראלי לוקחים חלק בנק לאומי, MAX ו-CAL, שיוכלו לבחון את העסקאות שיוזמים הסוכנים בסביבה מבוקרת, כדי להבטיח שהן נותרות מאובטחות, אמינות וקלות לתפעול בקנה מידה רחב. בין שותפי התוכנית באירופה נמנים ברקליס, HSBC, ענקית הפינטק רבולוט ועוד.

"בעולם שבו סוכני AI משפיעים יותר ויותר על הדרך שבה אנשים קונים ומשלמים, גם עולם התשלומים חייב להתקדם", אומר גרי לסקי, מנכ"ל ויזה העולמית בישראל. "התוכנית החדשה תסייע בשלב ראשון למנפיקים באירופה להיערך לעסקאות מאובטחות וניתנות להרחבה ביוזמת סוכן - על בסיס תשתית שאנשים כבר סומכים עליה".

לדברי אמיר רוזן, מנהל AI ראשי של בנק לאומי, "מסחר מבוסס סוכנים עובר במהירות מקונספט למציאות. בעזרת התוכנית נוכל להבטיח שתשלומים מונעי AI יתפתחו באופן שמשלב חדשנות עם אמון ואבטחה שהלקוחות מצפים מהמערכת הפיננסית".

"זהו צעד משמעותי עבור התעשייה", אומרת שגית דותן, מנכ"לית MAX. "נכנסנו לעידן חדש שבו מסחר מבוסס סוכנים מעצב מחדש את האופן שבו אנשים בוחרים ומבצעים עסקאות. יחד עם ויזה אנחנו יוצרים את הדור הבא של חוויות לקוח חכמות, מעצימות וללא מאמץ".

ואילו ירון טיקטין, סמנכ"ל וראש חטיבת הצרכנים ב-CAL מזכיר כי "בעידן שבו AI משנה את האופן שבו צרכנים מחפשים, מעריכים ומשווים שירותים ומוצרים, סוכני בינה מלאכותית צפויים לעצב מחדש את האופן שבו הם מבצעים תשלומי כרטיסי אשראי. התוכנית היא צעד נוסף בבניית תשתית אמינה ומתקדמת לדור הבא של מסחר דיגיטלי".

3 נדל"ן ורפואה

בשנים האחרונות מעמיקה קבוצת אלקטרה את פעילותה בתחום הבריאות בישראל, כאשר רק השנה נוספו בניית מגדל האשפוז החדש באסותא אשדוד ותוספת קומות לבניין הלב בביה"ח איכילוב. כעת מצטרפת גם זכייה בפרויקט במרכז הרפואי לטיפול בסרטן "סלואן ממוריאל" במנהטן, בהיקף של כ-65 מיליון דולר.

איתמר דויטשר, מנכ''ל קבוצת אלקטרה / צילום: טל גבעוני

הפרויקט מוקם בהיקף השקעה כולל של למעלה מ-1.3 מיליארד דולר, ואלקטרה לוקחת בו חלק באמצעות חטיבת המערכות המכניות של חברת הבת בארה"ב. לדברי מנכ"ל הקבוצה, איתמר דויטשר, "אנו ממשיכים לחזק את מעמדנו בתחום העבודות המתמחות בפרויקטים בענף הבריאות, הנשען על ניסיון רב שנים בהקמה וביצוע של בתי חולים ומבנים רפואיים מורכבים בישראל ובעולם".

4 מינוי חדש

עם פרסום דוחות קבוצת דנאל לשנת 2025, המציגים עלייה בהכנסות וברווח הנקי, בחברה הפועלת בתחומי הבריאות, הסיעוד ומשאבי האנוש הודיעו גם על מנכ"ל חדש: אורן לוי, 57, שייכנס לתפקידו בחודש מאי הקרוב ויחליף את דודו מזרחי שכיהן כשנתיים.

עד לאחרונה עמד לוי בראש תרום יישום טכנולוגיות, וקודם לכן שימש כמשנה למנכ"ל המרכז הרפואי הדסה.