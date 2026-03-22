1 למה קפץ מחיר המעבר בצד המצרי של טאבה

בשבוע שעבר הודיעו הרשויות במצרים על העלאה חדה במחיר המעבר בגבול טאבה, מ-25 דולר ל-60 דולר לנוסע הממשיך מעבר לאזור הגבול, לרבות לשדה התעופה בטאבה. במקביל, גם תעריף המעבר לרכב זינק מ-10 ל-50 דולר. מדובר בעלייה חדה בתוך כחודשיים וחצי, לאחר שרק בינואר עודכן התעריף המצרי מ-14 ל-25 דולר לאדם.

ההתייקרות מגיעה על רקע הגידול במספר הישראלים החוצים את הגבול, בין היתר בשל ההגבלות על פעילות נתב"ג - מה שהפך את שדות התעופה בטאבה ובשארם א-שייח' לחלופה בולטת. לפי נתוני רשות שדות התעופה, בין התאריכים 28.2-18.3 נרשמה תנועת נוסעים ערה במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי - שדרכם יצוא כ-52 אלף נוסעים.

האגרה במעבר טאבה מתחלקת לשניים: בצד הישראלי נגבים כ-120 שקל, בהתאם לתעריף המתעדכן מדי שנה; ואילו בצד המצרי נגבה התשלום החדש במזומן (דולרים או לירה מצרית) לאחר היציאה מהמסוף, בנקודת ביקורת המרוחקת כ-500 מטר ממנו.

האגרה נגבית פעם אחת בלבד בכניסה לסיני. נוסעים הנותרים באזור הקרוב לגבול משלמים כ-10 דולר, אך מי שממשיך מעבר לכך נדרש לשלם את הסכום המלא. תינוקות עד גיל שנתיים פטורים מתשלום.

2 הרכישה של Teads עדיין לא מוכיחה עצמה, אבל המנכ"ל מקבל בונוס של מיליון דולר

בשנה שעברה השלימה חברת האדטק אאוטבריין את רכישת חברת Teads מידי אלטיס של פטריק דרהי בעסקה של 900 מיליון דולר - 625 מיליון דולר מתוכם במזומן, והיתר במניות אאוטבריין (מה שהפך את אלטיס לבעלת המניות הגדולה בחברה).

לחברה הממוזגת קוראים כיום Teads, ובעקבות הרכישה והשגת המימון לה, ועדת התגמול בחברה החליטה על הענקת בונוסים חד-פעמיים לשלושה בכירים: המנכ"ל דיוויד קוסטמן, סמנכ"ל הכספים ג'ייסון קיביאט וסמנכ"ל התפעול אסף פורת.

מדיווח החברה עולה כי קוסטמן קיבל בונוס בסך מיליון דולר, פורת קיבל 600 אלף דולר, וקיביאט קיבל 400 אלף דולר. "הבונוסים אושרו כהוקרה על המאמצים יוצאי הדופן של צוות ההנהלה להשלים את הרכישה ועסקאות המימון הנלוות", נכתב בדיווח.

דיוויד קוסטמן / צילום: נועם גלאי

אלא שהשלמת הרכישה, לפחות כרגע, לא בדיוק הובילה לתוצאות המקוות. במקום ליצור חברה ממוזגת בשווי גבוה, שווי החברה צנח לכ-61 מיליון דולר כיום, ולמרות גידול בהכנסות החברה הממוזגת, היא ייצרה הפסדים ותזרים שלילי בחלק מהרבעונים.

כחלק מההתמודדות עם המצב, היא פיטרה בסוף 2025 כ-10% מעובדיה (180), ובדוחות 2025 נאלצה לרשום ירידת ערך מוניטין בסך 352 מיליון דולר, בשל הירידה המתמשכת בשווי.

עם זאת, ב-Teads מזהים מומנטום במנוע הצמיחה CTV (הכוונה לפרסום בטלוויזיות חכמות). עם פרסום הדוחות האחרונים אמר קוסטמן כי אחרי פישוט המבנה הארגוני והקטנת בסיס העלויות, החברה צופה כי שנת 2026 תהיה "נקודת מפנה במימוש החזון ובחזרה לצמיחה".

3 סיוע לעצמאיות

עמותת יוזמות עתיד, בשיתוף בנק הפועלים, משיקים מחזור חדש של "צו 8 לעסקים" - תוכנית המיועדת לבעלות עסקים המשרתות במילואים וכן לבנות זוג של משרתי מילואים, אשר עסקיהן נקלעו למשבר כלכלי בשל המצב. מטרת התוכנית, בהובלת מנכ"לית העמותה צופית גורדון, היא להעניק להן כלים מקצועיים, ליווי אישי ותמיכה עסקית שיסייעו בייצוב העסק, חזרה למסלול צמיחה וחיזוק החוסן הכלכלי והאישי.

התוכנית כוללת סדרה בת 9 מפגשים במתכונת מקוונת בשעות הבוקר, המעניקה כלים מעשיים לניהול העסק והנעת תהליכי צמיחה; וכן מפגשים אישיים עם מנטור עסקי מותאמים לצורכי המשתתפות.

"מפרוץ המלחמה אנחנו פוגשות יותר ויותר בעלות עסקים שנאלצות להתמודד במקביל עם שירות מילואים ממושך, מציאות משפחתית מורכבת ופגיעה ממשית בפעילות העסקית שלהן", מספרת גורדון. "תוכנית 'צו 8 לעסקים' נולדה מתוך הצורך לתת מענה אמיתי, מקצועי ואנושי".

יוזמות עתיד / צילום: תמונה פרטית

4 מינויים חדשים

עידית יניב, המשמשת כסמנכ"לית וכמנהלת העיצוב בוואטסאפ, מצטרפת לדירקטוריון HoneyBook, פלטפורמה לניהול פיננסי ועסקי מבוססת AI לבעלי עסקים קטנים. אילאיל בן צור תכהן כסמנכ"לית השיווק של החברה.

עידית יניב / צילום: האניבוק

רו"ח מיכל גור מונתה למנכ"לית קבוצת פרץ בוני הנגב. בתפקידה האחרון כיהנה כשמונה שנים כמנכ"לית אלמוגים. היא תחליף בתפקיד את סגי איתן, שמונתה לאחרונה למנכ"לית שפיר נדל"ן.

מיכל גור מנכ''לית פרץ בוני הנגב / צילום: לילך רז