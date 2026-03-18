1 לא חיכו לסוף המלחמה: זוג אמריקאי רכש דירה בטיילת תל אביב בכ-17 מיליון שקל

בעיצומה של המלחמה נרכשה דירה בפרויקט מגדלי טיילת דוד, במחיר גבוה של כ-160 אלף שקל למ"ר. מדובר בדירה בת שלושה חדרים, בשטח של 98 מ"ר ומרפסת של 21 מ"ר, הממוקמת בקומה גבוהה ופונה לצפון ולמזרח עם נוף לעיר ולים. לפי הולנד נכסים, המוכרים הם תושבי חוץ שהשכירו את הדירה, והקונים הם בני זוג אמריקאים שזו תהיה עבורם דירת נופש. המחיר נקבע על 5.5 מיליון דולר - כ־17.3 מיליון שקל.

● המשולש העסקי של ישראייר, רמי לוי וישראכרט תופס תאוצה

● "בעם כלביא החשש שיתק את המשק. עכשיו הציבור יוצא החוצה"

לדברי איל הרטוגס, בעלי הולנד נכסים ומשווק מגדלי טיילת דוד (יחד עם נאות שירן), הרוכשים יכלו להמתין לסיום המלחמה עם איראן לפני הרכישה, אך בחרו לפעול עכשיו כהבעת תמיכה מוחלטת בישראל ואמון בעתידה.

"המשא ומתן הציב אתגר ייחודי: תנודות חדות ויומיומיות בשער הדולר-שקל איימו לסכל את העסקה", הוא מספר. "מחיר הדרישה המקורי עמד על 18 מיליון שקל, ולכן המלצתי לעבור לדולרים - צעד שהוכיח את עצמו כמכריע, שכן המוכר העדיף לקבל את עיקר התשלום במטבע האמריקאי. המהלך סייע לגשר על הפער האחרון בין הצדדים".

בשנה שעברה, בעיצומה של המלחמה בעזה, סגרו בהולנד נכסים עסקת מכירת "על הנייר" של דירה בפרויקט הרברט סמואל 6-8, אף הוא על חוף הים בתל אביב. מדובר בדירה המשתרעת על פני 234 מ"ר ומרפסת של 43 מ"ר. הרוכשים הם בני משפחה אוסטרלית, ששילמו 43.3 מיליון שקל - מחיר המשקף כ־180 אלף שקל למ"ר.

2 יו"ר בזק מכר מניות ב-10.5 מיליון שקל

תומר ראב"ד, יו"ר קבוצת התקשורת בזק, מכר מניות בתמורה לכ-10.5 מיליון שקל. לפי הדיווח לבורסה, מדובר בכ-1.3 מיליון מניות, במחיר של 8.21 שקל למניה - הדומה למחירי המניה בבורסה בימים האחרונים. מדובר בפעם הראשונה שראב"ד מממש אופציות מאז כניסתו לתפקיד בינואר 2024, כאשר המניה עלתה ב-90% במהלך תקופה זו.

ראב"ד מונה לתפקיד בתקופת בעלי השליטה לשעבר, קרן סרצ'לייט מארה"ב ודוד פורר, לאחר שהיה נציג סרצ'לייט בדירקטוריון. בשנה שעברה מכרו בעלי השליטה את ההחזקה שלהם בבזק ברווח גדול, וראב"ד נשאר להוביל את הדירקטוריון גם לאחר המכירה. ב-2025 עמדה עלות שכרו על 6.6 מיליון שקל (מתוך זה 2.7 מיליון שקל תגמול הוני) עבור 85% משרה, ומהשנה עלה להיקף משרה של 100% ללא שינוי בתנאים.

תומר ראב''ד / צילום: אוראל כהן

כיום נסחרת בזק בבורסה ללא גרעין שליטה, ובעלי המניות הבולטים בה הם גופים מוסדיים מישראל. מתחילת השנה עלתה מניית בזק ב-16.3%, והחברה נסחרת בשווי נוכחי של כ-22.9 מיליארד שקל.

3 משרדים

פארק עתידים תל אביב מארח ללא עלות חברות, עסקים ועצמאים שסביבת העבודה שלהם נפגעה, ומציע להם משרדים, חללי עבודה וחדרי ישיבות (על בסיס מקום פנוי). "הסיוע הוא על מנת שיוכלו לעבוד בשקט בימים המורכבים האלו", אומר מנכ"ל הפארק אייל גרין. "בפארק קיימים מרחבים מוגנים, חניה מסודרת, אבטחה, מתחמי מזון ואפילו שאטלים חינם מתחנת הרכבת - כל מה שצריך כדי להמשיך בעשייה העסקית". ניתן לפנות בטל' 8485*.

משרדים בפארק עתידים תל אביב / צילום: אורי ישי

4 מינויים חדשים

סגי איתן מונתה למנכ"לית שפיר מגורים ובניין מקבוצת שפיר הנדסה. בעבר כיהנה כמנכ"לית נכסים ובניין מקבוצת IDB, והובילה את פעילות החברה בישראל ובחו"ל.

סגי איתן / צילום: אוהד דיין

נינה יזושין מונתה למנהלת השיווק של מועדון המשקיעים IL Angel Club, וגפן גיל מונתה למנהלת התפעול של המועדון.