1 המשולש העסקי של ישראייר, רמי לוי וישראכרט תופס תאוצה

ישראייר תרכוש מרשת רמי לוי ומישראכרט 10% ממניות מועדון הצרכנים של רמי לוי תמורת כ-20 מיליון שקל - מחצית משיעור המניות שעליו דווח בקיץ האחרון. המהלך משקף למועדון, הכולל מאות אלפי חברים, שווי של 200 מיליון שקל.

לאחר השלמת העסקה, רשת רמי לוי תחזיק ב-72% ממניות המועדון, וישראכרט תחזיק ב-18%. בין הצדדים נחתם הסכם לשמונה שנים, שבמסגרתו ישראייר תיתן הצעות ערך לחברי המועדון.

מועדוני לקוחות הם מהכלים השיווקיים ומהנכסים המשמעותיים של שחקניות קמעונאיות. מועדון הלקוחות של רמי לוי הוקם בינואר 2018, והוא כולל גם כרטיסי אשראי ייעודיים לקמעונאית המזון.

2 רחפנים

חברת High Lander, המתמחה בניהול אוטונומי של ציי רחפנים ומרחב אווירי, מעניקה בימי המלחמה גישה חופשית ושירות מלא למערכת ה-Orion שלה עבור מתנדבי "יחידת הרחפנים", עמותה המסייעת בהתנדבות לכוחות הביטחון בזירות חירום.

רחפן / צילום: מתן דור

החיבור מאפשר למתנדבים, מטיסי רחפנים מוסמכים הפרוסים בכל רחבי הארץ, להפוך כל רחפן בשטח לסנסור קצה חכם המחובר למערכת שליטה ובקרה מרכזית - ולשדר תמונת מצב ונתונים קריטיים ישירות לנציגי פיקוד העורף והמשטרה.

3 תערוכה

המרכז לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין מוביל את התערוכה "מנה של תקווה וצבע", שבה לוקחים חלק 186 אמנים ישראלים (אוצרת: רונית רייק, עיצוב: תמי חומסקי), ביוזמת נשיאת הארגון, דרורית ניצני.

במסגרת הפרויקט קיבל כל אמן צלחת חרס לבנה, המסמלת בית וארוחה משפחתית, וצייר עליה לפי העדפותיו. בין המשתתפים: מיכה אולמן, מיכל רובנר, יאיר גרבוז, דני קרמן, ורדי כהנא, מישל קישקה, מרים כבסה ועוד, ולצידם יוצרי מוזיקה ותרבות, כמו ריקי גל, יהודית רביץ, עברי לידר, יהודה פוליקר, ארקדי דוכין, דויד דאור ועוד.

נשיאת הארגון, דרורית ניצני / צילום: טל בדראק

התערוכה תיפתח לקהל ב-27.3 ותוצג במשך שבוע בבניין אורי ליפשיץ, אברבנאל 2 בתל אביב. את היצירות ניתן יהיה לרכוש לאחר פתיחת התערוכה בקטלוג ייעודי, תמורת 2,000 שקל לצלחת. כל ההכנסות ממכירת הצלחות יועברו ישירות למרכז לחיילים בודדים, המספק מענה פיזי ורגשי לאלפי חיילים וחיילות מרגע הגיוס ועד חמש שנים לאחר השחרור.

4 מינויים חדשים

ענת מזרח מונתה למנכ"לית Group19 Digital זרוע הדיגיטל והתוכן של קבוצת Group19, שהקימה חנה רדו.

נווה זרח מונתה לסמנכ"לית התפעול של Peach Content, זרוע התוכן והקריאייטיב מבית גיתם BBDO. בעבר הייתה שותפה להקמת The Factory, זרוע הקריאייטיב של מקאן דיגיטל, והחל מ-2021 פעלה כעצמאית בעולמות היזמות, השיווק והטכנולוגיה.

ענת מזרח / צילום: יחצ

איריס קמיל מונתה לסמנכ"לית החטיבה העסקית בנספרסו ישראל. בשנים האחרונות ניהלה את פיתוח קטגוריית החטיבה הקולינרית, והובילה את אסטרטגיית הפעילות חוצה הקטגוריות באסם נסטלה.