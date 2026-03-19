1 מכרז הסלולר הממשלתי: תשעה חודשים אחרי שהוכרזו הזוכות, 100 אלף עובדי מדינה עדיין מחכים לטלפון

קטי (שם בדוי), עובדת מדינה בדרג בכיר, מנסה כבר יותר משנה וחצי להחליף את הטלפון הנייד שקיבלה מהעבודה. "הקליטה גרועה, הנייד נתקע כל הזמן, לפעמים אני בלי קליטה שעות", היא אומרת. "בכל פעם שאני הולכת למרכז השירות של פלאפון, אומרים לי שאני משתמשת כבדה, שהמכשיר מתיישן ולכן עמוס וקורס. אני עובדת דרך המכשיר, במיוחד בימים כאלה, כשהעבודה היא בשטח ורחוק מהמשרד - זה מקשה מאוד".

כמו כ-100 אלף עובדי מדינה, קטי זכאית להחלפת מכשיר כל תקופה מוגדרת. אבל כשפנתה לבצע את ההחלפה בסוף 2024, הסבירו לה שמכרז סלולר חדש של החשב הכללי באוצר נמצא בעיצומו: אם תשדרג עכשיו בפלאפון ובסופו של דבר הספקית שתזכה תהיה חברה אחרת, היא תצטרך לרכוש את המכשיר על חשבונה.

מאז חלפו החודשים, המכרז הסתיים, הזוכות הוכרזו כבר ביוני 2025 - אבל קטי עדיין עם אותו מכשיר. היא לא לבד. גלובס קיבל בחודשים האחרונים פניות ממספר עובדי מדינה, כל אחד בנפרד, שסיפרו סיפור דומה: עיכוב מתמשך בחידוש המכשיר, תקלות שמקשות על העבודה, ותשובות מתחלפות שדוחות את המועד שוב ושוב. העובדים נשלחים לתיקונים חוזרים, גם כשאנשי המעבדה עצמם אומרים שהמכשיר גמור.

מדובר באחד המכרזים הגדולים ביותר בתחום הסלולר בישראל. המכרז נועד לספק מכשירים ושירותי סלולר לעובדי המדינה, ולראשונה גם לגמלאי שירות המדינה - כ-220 אלף זכאים. לאחר מכרז סבוך וממושך, שפתח לראשונה את אספקת הטלפונים למדינה לשתי ספקיות לאחר שנים ארוכות של בלעדיות לפלאפון, החברה זכתה ב-60% מהאספקה, ופרטנר ב-40%.

משרדי הממשלה וגופי המדינה חולקו בין שתי החברות. אלא שתשעה חודשים לאחר ההכרזה, מתוך כ-100 אלף מכשירים שאמורים להיות מסופקים בשלב הראשון לעובדי המדינה - לפני שבכלל מגיעים לגמלאים - חולקו עד כה אלפים בודדים בלבד.

חלוקת המכשירים החלה לפני כשלושה חודשים, וראשוני הנהנים ממנה היו דווקא עובדי משרד האוצר עצמו - שמנהל את המכרז - לצד עובדי משרד התקשורת ורשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטים. באוצר דוחים כל רמיזה למשוא פנים ומסבירים שהחלוקה אצלם התחילה מטעמי ניסוי בלבד. לטענתם, בגלל המורכבות של המכרז החדש עם שתי ספקיות, הם העדיפו להתחיל דווקא אצלם כדי "לא להתגלח על הזקנים של משרדים אחרים" - כלומר לאתר בעיות ולפתור אותן קודם, לפני שמרחיבים את הפריסה.

ראוי לציין שהפריסה באוצר עצמו התחילה דווקא עם מכשירים של פלאפון - הספקית הוותיקה שאצלה צפויים פחות קשיים טכניים - ולא עם פרטנר, הספקית החדשה. כך שלמעשה, גם ב"ניסוי" שערכו על עצמם, באוצר עדיין לא בחנו את המורכבות המלאה של המכרז.

הסיבות לעיכובים מורכבות ומגוונות. ראשית, מערכות המחשוב הממשלתיות ישנות, ולא ניתן לשלוף מהן בקלות נתונים על עובדים זכאים. הסתבר שברשימות מופיעים גם עובדים שכבר לא בשירות המדינה, ולכן כרגע מעבירים ממשרדי הממשלה רשימות מעודכנות לאוצר באופן ידני.

שנית, הפעם הראשונה שבה שירות הסלולר הממשלתי מתחלק בין שתי ספקיות מתחרות יוצרת קשיים טכניים ולוגיסטיים. פלאפון התנגדה מלכתחילה לפתיחת המכרז לספקיות נוספות, ואף עתרה לבית המשפט בנושא כבר ב-2024. עכשיו, כשפרטנר נכנסת לתמונה, היא נדרשת להתממשק לתשתיות קיימות של פלאפון - מה שמצריך זמן ומשאבים.

בין היתר, פרטנר צריכה להתקין אנטנות פנימיות בבנייני הממשלה שאליהם שויכה. באוצר אומרים שכרגע זה לא מהווה חסם שמעכב את חלוקת הטלפונים, אך מודים שבהמשך עלול להיווצר עיכוב במשרדים ששויכו לפרטנר לעומת אלה ששויכו לפלאפון. לפי ההסברים הטכניים, האנטנות הפנימיות נחוצות במיוחד בבנייני ממשלה בירושלים, שם האבן הירושלמית המכסה את הקירות כמעט בלתי חדירה לקליטה סלולרית מבחוץ. מנגד, מסבירים שאנטנות אלה דווקא אמורות להקטין את הקרינה הסלולרית בתוך המשרדים.

באוצר מדגישים שמדובר בכמות עצומה של מכשירים, ולכן מלכתחילה לא תוכננה חלוקה בבת אחת. הם גם מציינים שהמלחמה יוצרת קשיים נוספים: בעיות באספקת מכשירים חדשים לחברות, ובשבועות האחרונים - בצל מבצע "שאגת הארי" מול איראן - קושי קונקרטי לקיים ימי חלוקה מרוכזים במשרדים, בין היתר כי חלק מהעובדים עדיין עובדים מהבית, ובגלל תיעדוף משימות ביטחוניות. לגלובס נודע כי גם חלוקת המכשירים שתוכננה במשרד הביטחון נדחתה בגלל חוסר הקשב של מערכת הביטחון לנושא בימים אלה, אם כי באוצר לא מאשרים זאת.

מלבד המשרדים שבהם כבר החלה חלוקה, יחידות בודדות נוספות כמו משרד התרבות והספורט פתחו לעובדיהן את המערכת להזמנת מכשירים - כלומר העובדים קיבלו קישור לבחור דגם ולהשלים פרטים, אך טרם ברור מתי המכשירים עצמם יגיעו לידיהם. על השלמת אספקת כ-100 אלף המכשירים לכלל עובדי המדינה אומרים באוצר שזה ייקח עוד מספר חודשים, אך לא מתחייבים למועד ברור.

באוצר מדגישים שמדובר במכרז מוצלח שפתח את השוק לתחרות, והביא מחירים מצוינים למכשירים מתקדמים הנרכשים על ידי העובדים במסלול ליסינג. לדבריהם, דווקא בגלל המחירים האטרקטיביים הביקוש גבוה במיוחד, מה שמקשה לעמוד בקצב.

מהמשרד נמסר בתגובה כי "מכרז הסלולר של אגף החשבת הכללית נועד לאספקת שירותי סלולר וציוד קצה לכ-220 אלף עובדי מדינה, ולראשונה גם לגמלאי שירות המדינה. יישום המכרז מתבצע בהתאם לתוכנית עבודה סדורה, הכוללת התאמות תשתית והיערכות לוגיסטית של משרדי הממשלה. עד כה כעשרה משרדי ממשלה ויחידות סמך כבר ביצעו הזמנות של ציוד קצה במסגרת המכרז, והאספקה מתבצעת בהדרגה בהתאם להיערכות של כל משרד".

2 שיתוף פעולה בינלאומי

חברת ICL פותחת מפעל חדש לייצור דשנים מיוחדים במדינת מהרשטרה שבהודו. מדובר במפעל שיתפרש על פני כ‑28 אלף מ"ר, וישכפל את מודל הייצור של החברה בישראל. ICL פועלת בהודו כשלושה עשורים, ומייצרת הכנסות שנתיות של כ‑250 מיליון דולר מהמדינה. לפי הערכות, המפעל החדש יוסיף הכנסות של עוד 50 מיליון דולר בשנה.

הודו היא משווקי החקלאות הגדולים והצומחים בעולם. לפי החברה, הפתיחה מגיעה בתקופה מאתגרת עבורה כיוון שהיא תלויה במידה רבה בייבוא דשנים - בשל השיבושים באספקה בעקבות סגירת מצר הורמוז, מנתיבי השיט המסחריים המרכזיים בעולם.

המפעל החדש תומך ביוזמת Make in India של ממשלת הודו, ומשקף את אסטרטגיית ICL להרחבת ייצור מקומי בשווקים בעלי צמיחה גבוהה.

3 מתנות דיגיטליות

שחקנית חדשה בשוק המתנות הדיגיטליות, המוערך ב-3 מיליארד שקל בשנה: פייבוקס מקימה "מתחם מתנות" באפליקציה, ותאפשר למשתמשים לשלוח כסף באריזה חגיגית, גיפטכארד בהנחה של 10% בשיתוף הייטקזון, או מארזים בהנחה של 10% מרשת ZER4U. בהמשך יתווספו שיתופי פעולה בקטגוריות נוספות.

לדברי המנכ"ל אריק פרישמן, "בכל יום נפתחות בפייבוקס אלפי קבוצות לאיסוף כסף למתנה, כך שהדבר הכי טבעי ומתבקש היה לאפשר להן להשלים את בחירת ורכישת המתנה ישירות מתוך האפליקציה, בתהליך פשוט ונוח. בזכות החבירה להייטקזון ול- Zer4U ומינוף היתרונות לגודל של פייבוקס ומיליוני משתמשיה, הצלחנו להביא מגוון מתנות ואפשרויות במחיר אטרקטיבי, וזו רק ההתחלה".

4 פופ-אפ

הדוגמנית בר רפאלי פותחת חנות פופ-אפ למותג הטיפוח שבבעלותה Livelle, בקניון עופר רמת אביב. לצד מארזים לפסח במהדורה מוגבלת יושק קרם גוף חדש בניחוח המזוהה עם המותג, כשההשקעה במהלך עומדת על מאות אלפי שקלים. הפופ-אפ יפעל עד ה-10 באפריל. "קיבלנו אינספור בקשות מהלקוחות שלנו ליצור קרם גוף עם ריח המותג", אומרת רפאלי. "הפופ-אפ הוא הזדמנות נהדרת להציג אותו לראשונה, ולפגוש את הקהל שלנו מקרוב".

5 פרסום

אסא קרן ויונתן טייטל מונו לסמנכ"לי קריאייטיב במשרד הפרסום מקאן ת"א, ויהיו חלק מהנהלת החברה, בראשות המנכ"לית אתי עבדי. בשש השנים האחרונות פעלו השניים כצוות קריאייטיב במשרד, וטיפלו בין היתר בפרטנר, קופ"ח מכבי, איקאה, דומינוס ועוד.

לדברי עבדי, "אסא וטייטל הם צוות קריאייטיב יוצא דופן, שיודע לחבר בין שיווק לתרבות פופולרית, ובכך מאפשר למותגים לעמוד בחזית השיח התרבותי-חברתי בישראל. אין לי ספק שהם יביאו את מקאן להישגים משמעותיים, ויסייעו להביא לידי ביטוי את תפיסת הערך המצטבר של המשרד".

השניים יחליפו בתפקיד את רן אלון, שהודיע על סיום תפקידו. "אני רוצה להודות לרן אלון על עשור של מסירות, כשרון ומקצועיות", אומרת עבדי. "רן איש קריאייטיב מבריק, ואין לי ספק שיצליח בכל אתגר אליו יפנה".