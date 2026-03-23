1 אלי עזור לוקח את ג'רוזלם פוסט להרפתקה ביטחונית

לא רק מדיה, אנרגיה וגיימינג: איש העסקים אלי עזור נכנס כעת גם לתחום הביטחוני. עזור משקיע באמצעות ג'רוזלם פוסט שבבעלותו סכום של 15 מיליון שקל בחברת טונדו סמארט הנסחרת בבורסה בת"א. ההשקעה, שנעשית יחד עם שותף נוסף שאחראי לעוד 2 מיליון שקל, מתבצעת לפי 13 שקל למניית טונדו - מחיר שמשקף הנחה של 11% על מחיר הנעילה האחרון לפני הדיווח. לאחר ההשקעה תחזיק ג'רוזלם פוסט ב-7.7% בחברה.

● למה קפץ מחיר המעבר בצד המצרי של טאבה

● תשעה חודשים אחרי המכרז: עובדי המדינה מחכים לטלפונים החדשים

טונדו סמארט מפתחת טכנולוגיות לניהול והגנה על תשתיות קריטיות וניהול עיר חכמה, ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה לתחום הביטחוני. בין היתר, החברה מציעה שילוב חיישנים מבוססי בינה מלאכותית שמאפשרים לזהות כלי טיס בלתי מאוישים, תוך שימוש בתשתיות עירוניות קיימות.

הפעילות הביטחונית של החברה כבר נמצאת בשימוש של משרד הביטחון, ולאחרונה היא דיווחה על קבלת הזמנה נוספת, והגדלת התקציב בפרויקט לכ-2 מיליון שקל. שווי השוק של טונדו סמארט עומד כיום על כ-200 מיליון שקל, אחרי שמנייתה זינקה ב-287% מתחילת השנה - זאת בין היתר על עדכוני הפרויקט מול משרד הביטחון, וכן דיווחים על הזמנה לניהול תשתיות בפרויקט נתיבי הצפון ופיילוט עם עיריית ירושלים.

2 הצעדים החדשים של וולט ותן ביס

על רקע הלחימה המתמשכת, אפליקציות המשלוחים וולט ותן ביס יוצאות כל אחת במהלך משלה הקשור למצב. בוולט החלו לשתף פעולה עם קרפור בצפון, ולהציע הנחות של כ-15% על מוצרי מזון לצד משלוחים חינם בערים כמו חיפה, עפולה וקריית שמונה. המהלך כולל את הרחבת הפעילות גם לאזורי קו עימות, שבהם הגישה לחנויות מוגבלת וזמני האספקה מתארכים.

שליח של תן ביס ושליח של וולט / צילום: שלומי יוסף

בתן ביס שמו את הדגש על המעבר לעבודה מהבית, ומרחיבים את השימוש בתקציב ההטבות לעובדים מעבר להזמנת מזון גם למוצרי צריכה ורכישת מוצרים לבית. כך, מעתה ניתן יהיה לנצל את התקציב גם עבור Freefit, המאפשרת גישה לכ-1,600 חדרי כושר ברחבי הארץ; רשת גוד פארם ו-וואלה שופס.

3 קמעונאות

בזמן המלחמה: קבוצת לילית קוסמטיקה פותחת סניף רביעי של BeyondSkin בקניון עופר הקריון בחיפה. מדובר ברשת קונספט, המתמקדת במותגי נישה יוקרתיים בתחום הבישום והטיפוח, וההשקעה במהלך נאמדת ב-1.5 מיליון שקל. לדברי יעל בילט-צין, מנכ"לית לילית קמעונאות ומבעלי לילית קוסמטיקה, "הבחירה להתרחב דווקא עכשיו, בתקופה מורכבת, נובעת מהאמונה שברגעים כאלה חשוב לאפשר לאנשים רגעי פינוק ותחושת רוגע, במיוחד לקראת החג.

הסניף החדש של BeyondSkin בקניון עופר הקריון שבחיפה / צילום: יחצ

"קניון עופר הקריון מספק לנו בית טבעי, עם קהל שמחובר לטרנדים בינלאומיים. עבורנו זו הזדמנות להמשיך לצמוח, ולהציע חוויית שירות אישית גם לקהל הצפוני שחווה ימים לא פשוטים".

5 מינויים חדשים

אדיר סבג, 20, מונה למנכ"ל חברת האחזקות בתחום הדיפנס-טק VisionWave Holdings. החברה נסחרת בנאסד"ק, יש לה שבע חברות בנות, ובאמצעותה רכש סבג 80% מהפועל חיפה בכדורסל.

אדיר סבג / צילום: אביה עמר

סאמר חאג' יחיא, יו"ר בנק לאומי לשעבר, מצטרף לדירקטוריון חברת הפינטק הישראלית ריסקיפייד, שנסחרת בוול סטריט. הוא יחליף את אהרון מנקובסקי, שעוזב את הדירקטוריון לאחר תשע שנים.

מיכל דגון מונתה למנכ"לית פורום דבורה, המאגד נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי.