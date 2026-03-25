1 התורמים שבחרו לתת 10 מיליון דולר למרכז הבינה המלאכותית של שיבא

בית החולים שיבא קיבל מזוג תורמים אנונימיים תרומה של 10 מיליון דולר, המיועדת לקידום והאצת פעילות מרכז הבינה המלאכותית של בית החולים. זוהי תרומה ייחודית בנוף הפילנתרופיה הרפואית, כאשר רוב התרומות, גם היום, הן עדיין לבניינים - לצד גידול בתרומות למלגות לימודים ולמחקר.

התורמים הם משפחה שעלתה לאחרונה מניו יורק לישראל ממניעים ציוניים, לאחר שנים של פעילות לקידום תדמית ישראל בעולם, והשקעה בסטארט-אפים ישראליים ובחינוך אקדמי. לפי בית החולים, התרומה הנוכחית היא הגדולה ביותר שהעניקה המשפחה למוסד אחד.

"אנחנו מעורבים עמוקות בחיים בישראל, ולא היינו בוחרים להיות בשום מקום אחר", אומרים במשפחה. "אנו גאים במיוחד בשניים מהבנים שלנו ובחתן שלנו, ששירתו בצה"ל ומשרתים גם כיום במילואים. מתוך המחויבות והחיבור העמוק שלנו למדינה, בחרנו לחבור לשיבא ולצוות יוצא הדופן שמוביל את יוזמת הבינה המלאכותית.

"באמצעות התרומה הזו אנו מבקשים להעביר מסר לישראלים, ליהדות התפוצות ולעולם כולו - ישראל היא מוקד של חדשנות ויצירה. שיבא פועל לרתום את הבינה המלאכותית לשיפור מערכת הבריאות מבפנים, ולחלוק את הידע והיכולות גם עם בתי חולים ברחבי העולם".

מרכז ה-AI של שיבא, שהוא חלק ממרכז החדשנות ARC, מחבר בין המידע הקליני שנאסף בבית החולים לבין מחקר ושיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה וסטארטאפים. "אנחנו מוקירים את האמון והשותפות עם משפחת התורמים", אומר מנהל המרכז הרפואי, פרופ' יצחק קרייס. "התרומה הנדיבה מגיעה ברגע משמעותי, כאשר מרכז הבינה המלאכותית של שיבא נמצא בתנופה ומקדם שורה רחבה של טכנולוגיות פורצות דרך".

2 מסייעים לצפון

לאור הפגיעה בעסקים בצפון במהלך המערכה האיראנית, בשטראוס מובילים את יוזמת "טעם הצפון, במרכז", שבמסגרתה עסקי מזון מהצפון שפעילותם נפגעה יתארחו בעסקים במרכז בסופ"ש הקרוב (25-27.3). לרגל המהלך נערך ערב מיוחד בבית קנדינוף בת"א, שבו לקחו חלק איתי און (בעלי בית קנדינוף ומתמודד "המירוץ למיליון"), מנכ"ל ונשיא שטראוס שי באב"ד, נדב בורנשטיין ששותף להובלת המהלך, וידידיה שטרן בעל מחלבת הבוטיק GVINAGE מחוות רום שבצפון.

שי באב''ד, נדב בורנשטיין וידידיה שטרן / צילום: באדיבות שטראוס

3 מינויים חדשים

רועי אלבז, 47, מונה למנכ"ל דואר ישראל. בחודשים האחרונים שימש כמנכ"ל דואר פיננסים, וקודם לכן שימש כמשנה למנכ"ל קבוצת מילגם, והקים וניהל את פנגו כ-16 שנה.

רועי אלבז / צילום: עופר חג'יוב

אילנה אברקין תנהל את תחום הדיפנס-טק של קרן ההשקעות HiCenter Ventures. בתפקידה האחרון בתעשייה האווירית שימשה כראש מינהל החדשנות וניהול מו"פ.