1 כמה אינטרנט צרכנו במלחמה?

בחודש וחצי של מבצע "שאגת הארי" הפך הבית למשרד, בית ספר וקולנוע בו-זמנית עבור מיליוני ישראלים. התוצאה: השימוש באינטרנט עלה ב-30%, כך מדווחת בזק.

חברת התקשורת מציינת שצריכת הנתונים הגיעה ל-25.6 ג'יגה-בייט ביום - עלייה משמעותית מ-20 ג'יגה-בייט שנרשמו ערב המלחמה.

"הגידול", מציינים בחברה, "נבע מהמעבר הנרחב לפעילות מהבית, שכללה עבודה מרחוק, לימודים מקוונים, צריכת תוכן דיגיטלי, משחקים וצפייה בסרטים ובסדרות, כולם נשענו על תשתית האינטרנט הביתי, שהינה מרכזית בחיי העבודה, הלימודים והפנאי של הציבור ונחשבת כתשתית לאומית קריטית".

במקביל, היא מציינת כי נרשם זינוק משמעותי של כ-60% בהיקף השיחות היוצאות מהטלפון הביתי, מה שמעיד על חזרה לשימוש באמצעי תקשורת מסורתיים לצד האמצעים הדיגיטליים.

חברה התקשורת זיהתה בנוסף עלייה של 17.5% בחסימות אתרים זדוניים ו-5.9 מיליון ניסיונות פישינג בכל יום. מספר מתקפות הסייבר הישירות על נתבי בתים עלה בשיעור של 16.5%. מערכות ההגנה של בזק חוסמות כיום בממוצע 1.7 מיליון ניסיונות פריצה ביום.

2 מימונה

עינת שרוף הגיעה ביום ה' לבסיסי צה"ל כדי לחגוג את המימונה יחד עם הלוחמים. במסגרת מחווה מיוחדת של רשת "שופרסל", הוקמו בבסיסים עמדות מופלטה - שרוף עצמה הצטרפה להכנות, חילקה מופלטות לחיילים והרימה את המורל.

עינת שרוף / צילום: יח''צ שופרסל

3 הייטק

רקפת רוסק עמינח, שותפה-מנהלת ב-Team8 ולשעבר מנכ"לית בנק לאומי, ודין לייטרסדורף, מייסד-שותף ומנכ"ל מעבדת ה-דקארט AI, השתתפו בכנס HumanX היוקרתי בסן פרנסיסקו.

הכנס, שעוסק בהשפעת הבינה המלאכותית על עולם העסקים, התעשייה וההשקעות, נחשב לאחד מאירועי ה-AI הגדולים בעולם.

רקפת רוסק עמינח, שותפה-מנהלת ב-8Team / צילום: chaude timoleo

4 תרומה לקהילה

לקראת מרתון winner ירושלים שייערך ביום שישי הבא, ושצפויים בו כ-40 אלף משתתפים, משיקה חברת הנדל"ן אזורים פרויקט ייחודי למעורבות חברתית ותרומה לקהילה, בשם "מעבירים את זה הלאה".

עדי דנה, מנכ''ל אזורים (מימין), הרשי פרידמן, יו''ר הדריקטוריון ובעל השליטה בחברת אזורים, ומשה ליאון, ראש עיריית ירושלים / צילום: ארנון בוסאני

הפרויקט מעודד את הרצים המשתתפים במרתון לתרום ביגוד ספורט: חולצות, טרנינגים, כובעים ופריטי לבוש נוספים.

5 מינוי חדש

עורך דין רימון תלחמי, המתמחה בתחום הנדל"ן ובתחום מימון הפרויקטים, מצטרף כשותף למשרד עורכי הדין פירון.

עורך דין רימון תלחמי / צילום: נמרוד גליקמן

וארון דובין, אשר לו ניסיון של יותר מעשר שנים בהשקעות בתעשיית ההון סיכון (VC), ודניאל גולדשטיין, מונו לשותפים חדשים בקרן ההון סיכון Team8.