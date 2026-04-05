1 גם בלון הגז לבישול מתייקר

בימים אלו, לקוחות שמזמינים בלוני גז לבישול מגלים התייקרויות חדות. ברקע המלחמה, חלק מחברות הגז ייקרו את התעריפים בכ־20%. בשונה מבנזין, מחיר הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) לבישול אינו מפוקח, וחברות הגז - עשרות ספקים ברישיון בישראל - רשאיות לשנות את המחירים לפי שיקול דעתן.

● שופרסל מחלקת בונוסים זו השנה השנייה. כמה קיבל כל עובד?

● הפתרון לזינוק במחירי התובלה - מטענים שמגיעים דרך נמל פיראוס

מדוע המחיר עולה? גז הבישול הוא מוצר שונה לגמרי מהגז הטבעי שזורם ממאגרי לוויתן ותמר. גפ"מ הוא תערובת של פרופאן ובוטאן, שמופקת בעיקר כתוצר לוואי של זיקוק נפט, שמחירו כמעט והוכפל מאז תחילת המלחמה. חלק מהגפ"מ מיוצר בבתי הזיקוק בישראל, אך חלק ניכר מיובא ומחירו נגזר מהשוק העולמי. כ־28% מסחר הגפ"מ הגלובלי עבר דרך מצר הורמוז עד לחסימתו, כך שהמלחמה פגעה בשוק זה.

2 כשנה לאחר הרכישה

קניון קריית אתא, הכולל כ־14 אלף מ"ר למסחר ומשרדים, השלים שדרוג מאסיבי - הכולל הצטרפות של רשתות חדשות והקמת "פוד קורט" חדש.

קניון קריית אתא / צילום: דור קדמי

3 העברת לפיד הזיכרון

פייבר אירחה במשרדיה בתל אביב ליל סדר בהשתתפות עשרות חיילים בודדים וקשישים, בהם שורדי שואה, בשיתוף עמותות שונות ומחלקת הרווחה של עיריית ת"א.

ליל הסדר בפייבר / צילום: פייבר

4 סיוע חירום למפונים

המרכז הלוגיסטי בקיבוץ משמרות, שהוקם ע"י קרן רש"י, עמותת "שינוע חברתי" ואשכול רשויות מישור החוף, פועל במתכונת חירום מאז פרוץ המלחמה. המרכז מרכז ציוד לשיכון מפונים ולמרחבים מוגנים, וסיפק אלפי פריטים (מזרנים, ביגוד וציוד לילדים) עבור כ־12 אלף אזרחים. היקף הסיוע מוערך ב־3 מיליון שקל.

המרכז הלוגיסטי בקיבוץ משמרות / צילום: עמותת "שינוע חברתי"

5 מינויים חדשים

עו"ד רון גרין דוד מונתה לסמנכ"לית בכירה למשאבי אנוש וחברת הנהלה ברפאל. בתפקידה תהיה אחראית על ניהול ההון האנושי במערך המערכות הביטחוניות של החברה.

עו''ד רון גרין / צילום: רפאל

אורלי שלף מונתה לתפקיד ה־CAIO (מנהלת בינה מלאכותית ראשית)

ב־McCann Digital.