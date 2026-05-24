מאמצי התיווך הפקיסטניים בניסיון להביא לסיום המלחמה בין ארה"ב לבין איראן נמשכו במהלך סוף השבוע האחרון, תוך ששני הצדדים שידרו אופטימיות מהולה בתוקפנות. הן בכירי וושינגטון והן בכירי טהרן התייחסו לחילופי הטיוטות, אך גם לסיטואציה שאף צד לא שבע רצון - ולכך שהסלמה מחודשת עלולה לפרוץ במהרה.

בצל החששות מחזרה למלחמה, מדינות המפרץ לוחצות לסגירת עסקה עם איראן לאחר שמצאו עצמן מובכות מאוד מהמתקפות האיראניות נגדן, עליהן הגיבו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, כל אחת בתורה, במתקפות תגמול רפות וחסרות חשיבות.

הזינוק במחירי הנפט לכאורה משרתים את המפרציות. עם זאת, המצור האיראני בשילוב מתקפות הטילים והכטב"מים על נכסי אנרגיה, חונקים את כלכלותיהן, שתלויות בדלקים פוסיליים.

"המלחמה מאלצת את המפרציות להפנות משאבים ליכולות הגנה וכיסוי הוצאות צבאיות, בעת שבה ההון הזר לא נכנס", אומר ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). "על כן, הן נדרשות לצמצם, כחלק מתהליך שצפוי להימשך זמן. מדינות המפרץ מעוניינות לסגור את האירוע. הן לא יוצאות חזקות מבחינה תדמית, אבל מבחינתן - המשך המלחמה יביא לנזקים נוספים, והן רוצות לקזז הפסדים".

ערב הסעודית

צמצום תוכנית הדגל

הזדמנוית לקיזוז הפסדים מגיעה השבוע לסעודיה בצורת ימיי העלייה לרגל בתקופת החאג'. הכנסות החאג' והעומרה (העלייה לרגל שאינה בחאג') של ריאד הסכמו בעבר בכ־12 מיליארד דולר בשנה, כ־20% מהתוצר הסעודי שאינו נפט, וכ־7% מתוך התוצר הכולל. עם זאת, במידה ותהיה הסלמה השבוע, בריאד עלולים להתמודד עם הפסדים בלתי מתוכננים נוספים.

אחת הנפגעות העיקריות מההפסדים בסעודיה היא תוכנית הדגל של נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן - ניאום. רק בסוף השבוע החליטה מנהלת עיר העתיד הסעודית לבטל חוזה עתק בסך 1.6 מיליארד דולר עם חברת "וויבילד" האיטלקית, לתכנון והקמה של 57 ק"מ מסילת רכבת מהירה מעיר הנמל אוקסגון בים האדום, לעיר הקו. זהו אינו הצמצום הראשון של הסעודים בניאום, כשהימשכות המלחמה צפויה לאלץ אותם לבצע צמצומים נוספים.

איחוד האמירויות

תוכנית סיוע לעסקים

בה בעת, השכנה והיריבה הגדולה של ערב הסעודית במרחב, איחוד האמירויות, מנסה לגרום לעסקים שבה להצליח לשרוד את המצב. נסיך הכתר של דובאי חמדאן אל־מכתום אישר תוכנית סיוע בסך כולל כ־408 מיליון דולר, סך השקעה כפול מתוכנית קודמת מלפני חודשיים. חבילת הסיוע שעוסקת בתחומי התיירות, המסחר, הנדל"ן, הבנייה, החינוך והתרבות, נועדה לאפשר לעסקים ליהנות מדחיית אגרות וקנסות. לצד זאת, יוצעו להם מענקי תמיכה.

ד"ר גוז'נסקי מסביר כי "מדינות המפרץ מצמצמות, אך גם מנסות להראות כי לא נפגעו יותר מדי. דובאי ספגה יותר מכולן, אבל כמרכז העסקים של המפרץ - היא מנסה לשדר החוצה עסקים כרגיל".

יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אומר כי "מדינות המרחב התגלו כנמר של נייר, בדגש על ערב הסעודית. אלו מפנימות מתחת לפני השטח כי האיום הגדול הוא איראן, וזה עשוי לקרב את הסעודים ומדינות מפרציות אחרות לישראל".

קטאר

מוכנה לפצות את איראן

השחקנית המפרצית הבולטת השלישית שתפגע מחידוש הלחימה היא קטאר, שסקטור הנפט ובמיוחד הגז הטבעי מהווה כ־37% מהתוצר שלה. המדינה מצאה את עצמם ללא יכולת יצוא, כי כל מכלית מאצלם נדרשת לחצות את הורמוז. בצל זאת, בימים האחרונים הצטרפו בכירים קטארים לבכירים הפקיסטנים המתווכים, בתקווה לקדם את ההסכם.

יקי דיין מציין כי לא רק שהקטארים מעורבים במגעים, הם עשויים לנדב את עצמם לשלם פיצויים לאיראן, במטרה שזו תפתח את מיצר הורמוז. "קולן של כל אחת מהמפרציות, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטאר, נשמע אצל טראמפ, בגלל המחוייבות להשקיע בארה"ב. אף אחת לא מעוניינת בחידוש הלחימה".

בדומה לשכנותיהם, בדוחא מוכרחים למצוא היכן לקצץ. בשל כך, לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, ענקית התעופה קטאר איירווייז החליטה להימנע ממתן מענקים השנה לקרוב ל־60 אלף עובדים. הפסדי ההכנסות מסתכם, לפי דיווחים, במיליארדים. "הנזק אצל הקטארים הוא החמור מכולם", מדגיש ד"ר גוז'נסקי. "הבעיה היא הכי קשה אצלם, כי המדינות האחרות מצליחות לייצא כמות מסויימת. אצלם, ההפקה התאפסה".

פקיסטן וטורקיה

ניסיון להפוך למתווכת מרכזית

בסיכומו של דבר, האינטרסים של המפרציות תואמים את האינטרס של פקיסטן, להציב את עצמה כחיונית לממשל טראמפ. בשטח פקיסטן יש פוטנציאל גדול של יסודות נדירים, אך ניהול מדינה כושל לא מאפשר לממשל לממש זאת. מנגד, בוושינגטון מחפשים בנרות אחר מקורות יסודות נדירים שיפחיתו את התלות הגדולה בסין, ועל כן מתעניינים בהכנסת ענקיות אמריקאיות לתחום ההפקה בפקיסטן.

מי שמעודדת את הפעילות הדיפלומטית של פקיסטן לתיווך בין ארה"ב לבין איראן, היא טורקיה, שבדומה למפרציות מצאה עצמה מובכת במבצע שאגת הארי, כשאיראן שיגרה אליה טילים בליסטיים, שאותם ניתן היה לצפות כי מערכות הגנה אווירית טורקיות יירטו. על אחת כמה וכמה כשאחת מתוכניות הדגל של הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן היא "כיפת פלדה", מערך ההגנה האווירית הרב־שכבתי. אולם, מי שביצעו את היירוטים אלו שותפות נאט"ו במרחב.

יש שתי סיבות עיקריות בגללן הטורקים חוששים מהתרחבות המערכה במזה"ת: הכורדים והפליטים. ממשל ארדואן הוא שסיכל את התוכנית האמריקאית־ישראלית להפעיל את המחתרת הכורדית, שתכבוש שטחים במערב איראן - בניסיון לעודד מהפכה רבתי. בהיבט הפליטים, באנקרה פוחדים כי מלחמה נרחבת באיראן תביא לגל פליטים שיכביד על הכלכלה שבמילא הולכת מדחי לדחי, רגע לאחר שהטורקים הצליחו להביא לחזרת פליטים סורים לארצם.