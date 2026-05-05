קרן פימי רוכשת 50% מסלטי שמיר לפי שווי של כ-70 מיליון שקל

העסקה תתבצע דרך חברת דין שיווק וקלייה, אחת מההחזקות של קרן פימי בתחום המזון • אס.אר אקורד, בעל השליטה בסלטי שמיר כיום, תקבל כ-25 מיליון שקל בגין פירעון אשראי כולל ריבית, ובמקביל תזרים לחברה 10 מיליון שקל נוספים

נבו שפיר 14:48
ישי דוידי, יו''ר ומנכ''ל קרן פימי / צילום: כדיה לוי

קרן פימי בראשות ישי דוידי רוכשת 50% מסלטי שמיר לפי שווי של כ-70 מיליון שקל. העסקה תתבצע דרך חברת דין שיווק וקלייה, אחת מההחזקות של קרן פימי בתחום המזון, וסלטי שמיר תצטרף לפורטפוליו המוצרים הקמעונאיים של החברה.

בעלי השליטה בסלטי שמיר כיום הם חברת אס.אר. אקורד , אותה מנהלים אנשי העסקים עדי צים וגיל הוכבוים. החברה נתנה בעבר אשראי על סך כ-15 מיליון שקל לסלטי שמיר לכיסוי בעיות תזרימיות אליה נקלעה בעבר. כחלק מתנאי ההסכם באוקטובר 2021, קיבלה אס.אר אקורד ללא תמורה "אופציה לתקופה של 5 שנים לרכישת עד 80% ממניות סלטי שמיר (בדילול מלא) בתמורה לתוספת מימוש של עד 10 מיליון שקל". מאז, אחרי שיקום, החברה במצב טוב מבחינה תזרימית.

אס.אר אקורד תקבל כ-25 מיליון שקל בגין פירעון אשראי כולל ריבית, ובמקביל תזרים לחברה 10 מיליון שקל נוספים. עם השלמת העסקה תחזיק אס.אר אקורד ב-49.99% מחברת סלטי שמיר.

בפורטפוליו של סלטי שמיר מצויים כ-80 מוצרים של סלטים ודגים, והיא ספקית עיקרית למותג הפרטי של שופרסל. בנוסף, החברה מייצאת חלק ממוצריה לחו"ל.