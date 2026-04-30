נחשף בגלובס: קרן קיסטון מצטרפת לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל

עסקת הוט מובייל יוצאת לדרך: כשפי שנחשף בגלובס, קרן קיסטון חוברת לדלק ישראל ולאומי פרטנרס לרכישת חברת הסלולר. השבוע חשף גלובס כי קיסטון תצטרף לעסקה במקום מור.

● "רוב הזמן אני מתחרט שקניתי מניות בפחות כסף או שחיכיתי יותר מדי"

● השקעות של מיליארדים ואקזיטים נוצצים: התחום החם הבא בתעשיית השבבים

על-פי המתווה, שלוש הקבוצות יחזיקו ישירות בהוט מובייל לפי המבנה הבא: קיסטון ודלק ישראל יהיו בעלות נתח של 40% כל אחת, בעוד לאומי פרטנרס תחזיק ב-20%.

על-פי המתווה החדש, התמורה בעסקה צפויה לעמוד על כ-1.3 מיליארד שקל, המשקפים שווי פעילות של כ-1.88 מיליארד שקל בניכוי החוב של חברת הסלולר שמוערך בכ-550 מיליון שקל.

בתום מרוץ צמוד וממושך, בינואר האחרון חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לפיו בכוונתה לרכוש את חברת הסלולר של הוט, שבניהולו של פטריק דרהי. הסכום אז עמד על כ-1.9 מיליארד שקל. בחודש שעבר נודע כי דלק ישראל הכניסה את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי כשותף (בהחזקה של 20%) לפי שווי של מיליארד שקל (אחרי הכסף), כדי להיערך לביצוע עסקת הרכישה.