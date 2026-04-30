שוק ההון והשקעות נחשף בגלובס: קרן קיסטון מצטרפת לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל
נחשף בגלובס: קרן קיסטון מצטרפת לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל

קיסטון מצטרפת במקום מור, ותרכוש ביחד עם דלק ישראל ולאומי פרטנרס את חברת הסלולר בעסקה המשקפת לה שווי של 1.88 מיליארד שקל • קיסטון ודלק ישראל יהיו בעלות נתח של 40% כל אחת, בעוד לאומי פרטנרס תחזיק ב-20%

בר לביא 12:12
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס; נבות בר, מנכ''ל קיסטון; אבי לוי, יו''ר דלק ישראל / צילום: סטודיו דינו, דודי מוסקוביץ', יח''צ
עסקת הוט מובייל יוצאת לדרך: כשפי שנחשף בגלובס, קרן קיסטון חוברת לדלק ישראל ולאומי פרטנרס לרכישת חברת הסלולר. השבוע חשף גלובס כי קיסטון תצטרף לעסקה במקום מור.

על-פי המתווה, שלוש הקבוצות יחזיקו ישירות בהוט מובייל לפי המבנה הבא: קיסטון ודלק ישראל יהיו בעלות נתח של 40% כל אחת, בעוד לאומי פרטנרס תחזיק ב-20%.

על-פי המתווה החדש, התמורה בעסקה צפויה לעמוד על כ-1.3 מיליארד שקל, המשקפים שווי פעילות של כ-1.88 מיליארד שקל בניכוי החוב של חברת הסלולר שמוערך בכ-550 מיליון שקל.

בתום מרוץ צמוד וממושך, בינואר האחרון חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לפיו בכוונתה לרכוש את חברת הסלולר של הוט, שבניהולו של פטריק דרהי. הסכום אז עמד על כ-1.9 מיליארד שקל. בחודש שעבר נודע כי דלק ישראל הכניסה את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי כשותף (בהחזקה של 20%) לפי שווי של מיליארד שקל (אחרי הכסף), כדי להיערך לביצוע עסקת הרכישה.