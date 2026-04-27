הדד-ליין לעסקת הוט מובייל מתקרב: מור בחוץ, קיסטון במגעים להיכנס

הדד-ליין מתקרב, השותפים מתחלפים, והמתחרים אורבים בפינה. עסקת הענק למכירת הוט מובייל לקבוצה בראשות דלק ישראל ב-1.88 מיליארד שקל מגיעה לישורת האחרונה, וכעת מסתמן שינוי בהרכב הקבוצה הרוכשת. כפי שנחשף לראשונה באתר גלובס, קרן התשתיות קיסטון במגעים להיכנס לתמונה במקום בית ההשקעות מור.

● בהשקעה של מעל מיליארד שקל: האם שפיר תשתלט על בית הזיקוק באשדוד?

● המשקיע שנעלם והחוב שנשאר: הבנקים מבקשים להכריז על נוחי דנקנר פושט רגל

בסוף השבוע יפוג תוקפו של מזכר ההבנות בין דלק ישראל להוט מובייל, וייתכן כי הצדדים יבחרו לדחות את המועד. מי שבינתיים מתחממת על הקווים היא חברת פלאפון מקבוצת בזק, שקברניטיה הבהירו בעבר כי בכוונתם לחזור לתמונה אם העסקה הנוכחית תעלה על שרטון.

במקור הצעתה של פלאפון הייתה גבוהה יותר (2.3 מיליארד שקל), אך זו של חברת תחנות הדלק דלק ישראל (הנמצאת בשליטת להב אל.אר שמוביל אבי לוי) זכתה לעדיפות, כנראה בשל חשש לקשיים רגולטוריים באישור עסקה עם פלאפון, שהיא מתחרה.

לפי הודעת דלק ישראל מלפני כחודש, העסקה הייתה אמורה להתבצע במבנה של שליטה משותפת (50%-50%) בין החברה לבין שותפות ייעודית (SPV) הכוללת את לאומי פרטנרס, מור בית השקעות וגופים מוסדיים נוספים. כעת קיסטון כאמור במגעים לקחת חלק בעסקה.

חובות אלטיס מכבידים

דוחות הוט לשנת 2025 חושפים מדוע פטריק דרהי, בעל השליטה בקבוצה שמוכרת את הוט מובייל, זקוק למזומנים: בעוד שהכנסות הקבוצה הציגו צמיחה קלה ל-272 מיליון אירו ברבעון, פעילות הסלולר רשמה נסיגה חדה של 14.4% בהכנסות. השחיקה הזו חתכה את ה-EBITDA (הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של הוט בכ-10% ברבעון האחרון.

עבור אלטיס, המכירה היא מהלך הכרחי מול "הר חובות" של כ-8 מיליארד אירו נטו, ובשלוש השנים הקרובות היא נדרשת לפרוע התחייבויות עתק בהיקף של 8.5 מיליארד דולר.

בזמן שהוט, שאינה חברה ציבורית, מפרסמת נתונים חלקיים מהדוחות, החברות המתחרות בשוק התקשורת המקומי, בזק, פרטנר וסלקום, פרסמו בחודש שעבר את הדוחות שלהן לשנת 2025 - שנה שהייתה בסך-הכול חיובית לחברות התקשורת. כך למשל, בזק רשמה צמיחה של 3% בהכנסות הליבה ושל 32% ברווח הנקי, פרטנר הציגה צמיחה של 1% בהכנסות ושל 10% ברווח הנקי, וסלקום רשמה ירידה של 4.5% בהכנסות אך את הרווח הגדול ביותר שלה מאז 2012 - שנת "המפץ הגדול" בשוק הסלולר שבה נכנסו מתחרים רבים לשוק.

למה כולם רוצים סלולר?

שנת 2025 סימנה תפנית בענף התקשורת - לראשונה לאחר למעלה מעשור חזרו שלוש החברות הגדולות לחלק דיבידנדים. מי שנהנה מכך במיוחד הם בעלי השליטה. בעוד שבזק פועלת בחודשים האחרונים ללא גרעין שליטה, לאחר שקרן סרצ'לייט ודוד פורר מימשו את החזקותיהם ברווח נאה לפני מספר חודשים, בפרטנר ובסלקום התמונה שונה.

קבוצת אמפיסה ואבי גבאי רושמים כיום רווח "על הנייר" של כ-771 מיליון שקל על השקעתם בפרטנר (גבאי עצמו מימש לאחרונה מניות בכ-39 מיליון שקל), בעוד שקרן פורטיסימו רושמת רווח "על הנייר" של מעל 1.2 מיליארד שקל על השקעתה בסלקום. מניות שלוש החברות הציגו בשנה האחרונה עליות מרשימות של 54%-59%.

סבינה לוי, מנהלת מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, סבורה כי "סקטור התקשורת ממוצב כפחות מסוכן ממה שהיה בעשור האחרון, פחות תנודתי, עם התמתנות ברגולציה ועם עוצמת תחרות גבוהה אבל יותר רציונלית - כבר אין מלחמות חריפות על נתחי שוק וכניסת מתחרים חדשים, להפך, רואים קונסולידציה בשוק".

להערכתה, עסקת הוט מובייל מתקדמת לקראת סגירה, והשאלה המרכזית היא מה יקרה ביום שאחרי. "לקוחות הוט מובייל נחשבים לרגישים יותר למחיר; לא סביר שנראה קפיצת מחירים דרסטית, שכן היא עלולה להאיץ נטישת לקוחות".