ההסדר קורס: הבנקים מבקשים להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל

כשלושה חודשים אחרי שנוחי דנקנר, בעל השליטה לשעבר בקונצרן אי.די.בי, הגיע להסדר חוב מעודכן עם הבנקים - ההסדר התפוצץ, והבנקים הגישו היום (ב') בקשה לבית משפט השלום בתל אביב להכריז על דנקנר כעל פושט רגל. זאת, אחרי שדנקנר לא עמד באחרונה בתשלום שאמור היה להעביר לבנקים כחלק מההסדר החדש.

הסיבה לכך שדנקנר לא העביר את התשלום האחרון נעוצה בכך שהשקעה אשר אמורה הייתה להתבצע בחברת הפודטק של דנקנר, חושן, לא יצאה לפועל - ודנקנר נותר ללא מקור הכספים שאמורים היו לממן את המשך התשלומים לבנקים.

כאמור, בינואר האחרון חתם דנקנר על עדכון להסדר החוב שאליו הגיע עם הבנקים לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות, קרדיט סוויס ובנק אגוד ב-2016. לפי ההסדר החדש, דנקנר התחייב לשלם לבנקים סכום מיידי של 5 מיליון שקל, לשעבד את כל זכויותיו בצוואת אביו המנוח יצחק דנקנר, ולהעניק לבנקים זכות למנות מפקח חיצוני שילווה את מכירת הנכס המרכזי בצוואה - בית השנהב בירושלים. לפי הערכת הבנקים, שווי הזכויות של דנקנר בנכס נע בין 90-150 מיליון שקל. ואולם, דנקנר לא הצליח לעמוד בתשלום חובותיו מעבר לסכום ראשוני של כ-2.5 מיליון שקל.

נזכיר, עד כה פרע דנקנר כ-110 מיליון שקל מתוך סכום של 180 מיליון שקל שאותם התחייב להחזיר במסגרת הסדר החוב עם הבנקים. הכספים שהחזיר דנקנר עד היום כוללים ריביות בגובה 20 מיליון שקל, שאותן שילם על סכום ההסדר הכולל, כמו גם את התשלום האחרון בגובה 5 מיליון שקל. משכך, לדנקנר נותרו לפרוע 90 מיליון שקל לפי ההסדר. במקור היה דנקנר חייב לבנקים למעלה מ-500 מיליון שקל בגין הלוואות שהעניקו בעבר לשתי החברות הפרטיות שדרכן שלט באי.די.בי.

דנקנר: אמשיך לפעול בתום-לב ובשקיפות

נוחי דנקנר מסר בתגובה: "פעלתי במשך שנים ארוכות, כמיטב יכולתי, על מנת לפרוע את התחייבויותיי, מתוך תפיסה כי מדובר בחובה ערכית מהמעלה הראשונה. במהלך העשור האחרון פעלתי ללא לאות, יזמתי ועבדתי לילות כימים, ושילמתי סכום מצטבר ניכר בהיקף של כ-110 מיליון שקל.

"בחודשים האחרונים הגעתי להסכמות עם משקיע למכירת חלק ממניותיי בחברת פודטק שהקמתי, בתמורה לעשרות מיליוני שקלים, לצד השקעה נוספת מצדו בחברה. בכוונתי היה לעשות שימוש בתקבולים אלה לצורך המשך פירעון חובותיי וכן להמשך פיתוח החברה. למרבה הצער, המשקיע חזר בו מהתחייבותו והותיר אותי בפני שוקת שבורה.

"כפי שפעלתי עד כה בתום-לב, בשקיפות ובשיתוף-פעולה מלא, כך אוסיף ואפעל גם מכאן ואילך. תקוותי היא כי ההליך יתנהל בכבוד ובהגינות".