עכשיו זה סופי: מכרז הענק בסיעוד עבר את המשוכה המשפטית

בית המשפט העליון דחה היום (א') את הערעורים נגד מכרז הביטוח הלאומי לשירותי סיעוד למבוטחים. מדובר באחד המכרזים החשובים במדינה. מאחר ומספר הזכאים עומד על קרוב ל-400 אלף קשישים הנזקקים לעזרה בפעולות היום-יום. היקף המכרז נעמד על 1.1 מיליארד שקל בחודש.

● שאלות ותשובות | ההטבות שיבוטלו והפגיעה הכלכלית בחרדים: המשמעות של פסק הדין הדרמטי של בג"ץ

● תביעה של 50 מיליון שקל נגד יורשיו של יזם ההייטק: "מכל החלומות - לא נשאר דבר"

המכרז קובע את תנאי הסף לפיהם בוחר הביטוח הלאומי את נותני השירותים ביניהם איתנות פיננסית, ניסיון ושיעור מטפלות מוסמכות ואת התעריף למטפלות. המכרז נועד להבטיח שירותי סיעוד איכותיים ותשלום הוגן והוא בא להחליף מכרז קודם משנת 2008 מכוחו ניתנים שירותי הסיעוד על ידי כמאה חברות מאז ועד היום.

בית המשפט העליון דחה שישה ערעורים שהגישו חברות ועמותות סיעוד נגד המכרז. המערערות תקפו כמעט כל היבט במכרז - החל מאופן פרסומו, דרך תנאי הסף ואמות המידה לדירוג איכות, וכלה בתעריפים שנקבעו.

בית המשפט העליון אימץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי. נקבע כי התעריף שנקבע במכרז התבסס על נתונים אמינים ומתודה מקצועית, וכי המל"ל נעזר במומחים חיצוניים לצורך גיבוש תנאי המכרז. נדחו טענות שהועלו נגד דרך איסוף הנתונים, אמות המידה לדירוג המציעים, טענות הפליה בין מציעים ותיקים לחדשים, ואת הטענות כי התעריף גירעוני יביא לקריסת השוק.

את המוסד לביטוח לאומי ייצגו עוה"ד ליאור מימון, עתליה שטרית וידידיה אשור ממשרד ש. הורוביץ ושות'.

עו"ד מימון מסר: "מדובר באבן דרך משמעותית בתחום הסיעוד, והישג חשוב מאד לביטוח הלאומי ולציבור הזכאים והמטפלות. בית המשפט העליון קיבל באופן מלא את טענותינו, ונתן אישור מלא לעבודה המקצועית של ועדת המכרזים ועובדי הביטוח הלאומי, אשר עמלו על הכנת המכרז זמן רב. מדובר במכרז הגדול במשק, שאחרי כמעט שני עשורים מעדכן את תנאי ההתקשרות עם חברות הסיעוד, באופן שמשפר את השירות לזכאים ומחזק את ההגנה על הזכויות הסוציאליות של המטפלות".