המחלוקות בין חברות הסיעוד לביטוח לאומי הגיעו גם לבורסה: בית המשפט אישר את מרבית תנאי המכרז החדש בתחום שירותי הטיפול הביתי - החלטה שהובילה לירידות במניות דנאל ותיגבור היום (ג') וצפויה להשפיע גם על הנפקת עמל ומעבר. מנגד, מגדלי הים התיכון, המתמקדת בדיור מוגן שאינו סיעודי, אינה מושפעת מן ההתפתחות.

דנאל, תיגבור ועמל מספקות בין היתר שירותי טיפול ביתי במימון המוסד לביטוח לאומי. ב־2022 פרסם ביטוח לאומי מכרז חדש לתחום שלטענת החברות ישחק את רווחיות הענף. איגוד נותני שירותי הסיעוד בישראל עתר נגדו בשם החברות בתחום, אך השופט ארנון דראל מבית המשפט המחוזי בירושלים (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) דחה את רוב הטענות. עם זאת, מספר נושאים הוחזרו לשולחן ועדת המכרזים של ביטוח לאומי לטובת בחינה מחודשת. החברות שוקלות כעת כיצד לפעול בנושא, כולל אפשרות של ערעור על הפסיקה, בהתאם להחלטות שתקבל בסופו של דבר ועדת המכרזים.

יותר ממחצית מההכנסות

על פי דוחות החברות, הכנסות דנאל מתחום שירותי הסיעוד במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו בכ־757 מיליון שקל - כמחצית מסך הכנסותיה - עם רווח תפעולי של כ־48 מיליון שקל, המהווים כ־52% מהרווח התפעולי הכולל. בתיגבור, ההכנסות ממגזר הסיעוד עמדו על כ־500 מיליון שקל (67% מהכנסותיה), והרווח התפעולי היה כ־23 מיליון שקל - 76% מהרווח התפעולי הכולל.

על פי תשקיף עמל ומעבר, שבשליטת קרן פימי, מגזר טיפולי הבית - הרלוונטי למכרז זה - הניב במחצית הראשונה של השנה הכנסות של 662 מיליון שקל (66% מהכנסותיה), ורווח תפעולי של 57 מיליון שקל (59% מהרווחים התפעוליים). הירידה במניות של שתי החברות הנסחרות, דנאל ותיגבור, עלולה להשפיע על תמחור ההנפקה של עמל ומעבר, אחת הגדולות הצפויות השנה, ששווייה הוערך עד כה ב־3־3.2 מיליארד שקל.

גורם בענף הסיעוד מסביר: "חברות הנותנות שירותי סיעוד לבית פועלות כיום מכוח מכרז שיצא בשנת 2007. ישנן כ־130 חברות שמספקות שירותים על בסיס המכרז הזה בכל הארץ. ב־2018 ביקש ביטוח לאומי לחדש את תנאי המכרז, אך הנוסח שהוצע היה עתיר פגמים ובוטל. ב־2022 גובש מכרז חדש, שגם בו זוהו פגמים - אך בביטוח לאומי החליטו להוציאו לדרך בכל זאת. נגדו עתרו החברות באמצעות האיגוד, לצד כמה עמותות".

לדברי אותו גורם, אחד הסעיפים השנויים במחלוקת עוסק בזמני המעבר בין מטופלים:

"ביטוח לאומי מעריך שמטפלת יכולה להגיע ממטופל למטופל אחר תוך רבע שעה בממוצע, אך הניסיון שלנו מראה שאין קשר בין הערכה זו למציאות. מבחינת חברת סיעוד, המשמעות היא שעות רבות שעבורן מתקבל תעריף מאוד נמוך. בסופו של דבר סעיף קטן כזה מיתרגם להרבה מאוד כסף. ההשפעה הצפויה היא פחות על שורת ההכנסות, ויותר על שורת הרווח. וזוהי דוגמה לאחד הסעיפים שבית המשפט החזיר לביטוח לאומי, כדי שיבדקו את הנושא שוב".

חברות הסיעוד מתכננות לערער תוך כ־60 יום, וגם אם רק חלק מהטיעונים יתקבלו, המכרז כנראה יגובש מחדש. "זה אירוע שיקח לא מעט זמן", אומר הגורם, ומציין כי פסק הדין נפרש על פני 140 עמודים.

מדוע האירוע כל כך מורכב?

"יחסי חברות הסיעוד וביטוח לאומי רווי מחלוקות ובעיות, ומתנהלים עוד הליכים משפטיים. זה שוק שמגלגל כ־14 מיליארד שקל בשנה, מקופת המדינה, ומספר הישראלים שזקוקים לשירותי סיעוד הולך ועולה. אנחנו רואים מאמץ של ביטוח לאומי לצמצם את ההוצאות. למשל, בעתירה אחרת אנחנו קובלים על הנטיה של ביטוח לאומי לנסות לשכנע מטופלים לקבל כסף במקום מטפלת, ועל כך ביטוח לאומי חוסך 20% מהקצבה. אבל אז מפספסים את המטרה, שהיא לתת לאנשים טיפול, ויש טענה שהם עושים בכלי הזה שימוש מוגזם".

נראה שהם יצטרכו לפעול איך שהוא לצמצם הוצאות בסוף, והחיסכון הזה כמעט בלתי נמנע שיתגלגל אליכם.

"לא בהכרח. זו החלטה של המדינה. אנחנו רק מתפעלים עבור המדינה את החוק שהיא עצמה קבעה, כי היא החליטה שטיפול באזרחים הוא חשוב. היא יכולה להקצות את התקציב בהתאם".

מביטוח לאומי נמסר, לעומת זאת, כי המכרז דווקא נועד לתקן עיוותים וחוסרים בשירותים שנתנו חברות שירותי הסיעוד למטופלים בתחום לאורך השנים, ומטרתו אינה לחסוך תקציב לביטוח לאומי. "בגלל שהחברות סחבו אותנו שנים על גבי שנים בפרוצדורות משפטיות, אזרחים לא קיבלו שירות ראוי. השופט נכנס סעיף אחר סעיף, וקיבל כמעט את כולם. נעשה כאן צדק חברתי עם האזרחים הותיקים של מדינת ישראל".

למשל, נמסר מביטוח לאומי, כי המכרז כולל סעיפים המשיתים על החברות קנסות בגין סירוב להענקת שירות למטופל הזכאי לו, אי מתן שירות בהתאם לתוכנית הטיפול, אי ביצוע ביקור בקרה בתדירות הנדרשת, דרישת שירות בגין טיפול שלא ניתן וכדומה. במכרז הקיים אין סנקציות על התנהלות כזו, ותלונות נרשמו בנושא.

כמו כן הוכנסו סעיפים אשר נועדו לתמרץ את החברות להשקיע יותר בשירותים בפריפריה. לדברי ביטוח לאומי, המכרז מבוסס על שיחות עומק מקיפות עם המטופלים ומשפחותיהם, ועם החלתו, המוסד גם יבצע בקרה צמודה על שירותי הסיעוד הניתנים בפועל, והכשרה למטפלות. קנסות ינתנו גם עבור אי שמירה על תנאי העבודה של המטפלות. המכרז נאפשר הכנסה של חברות חדשות לרשימת החברות שיכולות להעניק שירותי סיעוד.

מאיגוד חברות הסיעוד נמסר בתגובה: "חברות הסיעוד נותנות טיפול יום יומי מקצועי ומסור למאות אלפי קשישים לרבות בזמנים קשים ובעיתות מלחמה. במכרז שפורסם נפלו פגמים קשים ובכלל זאת הפחתת התעריף המשולם עבור השירות האמור לכסות את עלות העסקת המטפלות. מטרת עתירת האיגוד הייתה להביא לתיקון פגמים יסודיים אלה בכדי להבטיח המשך מתן שירות איכותי לקשישים ושמירה על זכויות המטפלות המסורות. בית המשפט קיבל את טענתו העקרונית של האיגוד כי במכרז נפלו פגמים וכי הדבר מחייב ביצוע תיקונים בו. האיגוד שוקל נקיטה בהליכי ערעור ביחס לטענות שלא התקבלו".