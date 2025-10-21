קרן פימי ודליה קורקין מביאים את חברת הסיעוד והשיקום עמל ומעבר לבורסה בתל אביב. החברה, שבין היתר מספקת שירותי סיעוד ביתי, טיפול באוכלוסיות מיוחדות ומפעילה בתי אבות סיעודיים, הגישה תשקיף לקראת הצעת מכר של בעלי המניות בה.

על פי הערכות בשוק, השווי המבוקש בהנפקה הוא למעלה מ-3 מיליארד שקל - מה שמהווה הצפת ערך משמעותית בעמל ומעבר אשר שוויה זינק ביותר מפי 10 תוך עשור. לשם השוואה, קרן פימי נכנסה להשקעה בחברה ב-2021, לפי שווי חברה של מיליארד שקל, וכעבור שנתיים בוצעו עסקאות שנקבו בשווי של 1.5 מיליארד שקל לעמל ומעבר.

חברה אחרת מהתחום שכבר נסחרת בבורסה היא דנאל , ששוויה כיום מגיע ל-3.2 מיליארד שקל, אם כי אין בין החברות חפיפה מלאה בפעילויות.

בעלת השליטה בחברה היא קרן פימי, בראשותו של ישי דוידי, ויו"ר עמל ומעבר היא לילך אשר טופילסקי מהקרן; פימי מחזיקה ב-49.5% מהמניות. חברת דאנשר של המנכ"לית דליה קורקין מחזיקה ב-14.4% מהמניות, לפועלים אקוויטי יש החזקה של 20% ולמגדל ביטוח יש החזקה בשיעור של 16.1%. בשלב זה התשקיף אינו מפרט כמה מניות ימכור כל אחד מהמחזיקים, אך נכתב כי לאחר ההצעה, לא יהיה בעל מניות שיחזיק 25% או יותר מהון המניות של החברה.

מהתשקיף עולה שקורקין זכאית לדמי ניהול חודשיים בסך 190 אלף שקל בתוספת מע"מ, ולמענק שנתי בסך של 10% העלייה ברווח התפעולי ביחס לשנה קודמת (בתנאים מסוימים) וכן בונוס של עד פעמיים התמורה החודשית שלה בגין עמידה ביעדי תקציב שנתיים. עלות התגמולים שלה ב-2024 הסתכמה ב-3.5 מיליון שקל, ירידה מ-3.8 מיליון שקל ב-2023, ובמחצית הראשונה של 2025 העלות (בגין 6 חודשים) הייתה 1.77 מיליון שקל. אגב, בין חמשת בכירי החברה יש ארבע מנהלות נשים ומנהל אחד (כאמור, בנוסף גם היו"ר היא אישה, לילך אשר טופילסקי).

הרווח התפעולי של עמל ומעבר ב-2024 צמח ב-31%

עמל ומעבר הוקמה באמצע שנות ה-80 ומנוהלת על-ידי קורקין מאז שנת 1998. קורקין הייתה מנכ"לית שכירה כשהחברה הוחזקה משנת 2000 בידי התשלובת הקיבוצית גרנות. ב-2015, גרנות החליטה למכור את החברה לאיש העסקים היהודי-אמריקאי הארי גרוס, ואליו הצטרפה קורקין. העסקה בוצעה לפי שווי של 240 מיליון שקל לעמל ומעבר, כשחלקה של קורקין היה 30% מהמניות (ולפי הערכות היא קיבלה מימון מגרוס, איל מלונאות ונדל"ן מניו יורק). בעסקאות בשנים האחרונות היא מכרה חלק ממניותיה לידי פימי ובעלי המניות האחרים בתמורה למאות מיליוני שקלים.

הכנסות עמל ומעבר הסתכמו בשנת 2024 ביותר מ-1.9 מיליארד שקל, צמיחה של 19.3%. הרווח התפעולי הגיע ל-180 מיליון שקל - גידול של 31%, והרווח הנקי המתואם היה 127 מיליון שקל, עלייה של 42.7%.

החברה מספקת נתונים גם על תוצאותיה בתקופה של 12 חודשים שהסתיימה בחודש יוני 2025: ההכנסות הסתכמו ב-2.2 מיליארד שקל, הרווח התפעולי היה 197 מיליון שקל, והרווח הנקי המתואם הסתכם ב-139 מיליון שקל.

מאז כניסת פימי להשקעה בחברה, עמל ומעבר ביצעה כמה רכישות שהרחיבו את תחומי הפעילות השונים שלה - סיעוד, בתי אבות ובריאות הנפש. בין מנועי הצמיחה שהיא זיהתה והרחיבה בהם את פעילותה - תחום טיפול בילדים ונוער על הספקטרום, ותחום טיפול בתשושי נפש כולל שילובם בקהילה ובעבודה.

את תהליך ההנפקה מובילים לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום.