ביטוח לאומי משנה את הכללים ומטלטל את החברות בתחום הסיעוד

לפני שבוע בלבד הגישה חברת עמל ומעבר תשקיף לפני הנפקה, במה שהייתה צפויה להיות אחת ההנפקות הגדולות ביותר של השנה, אם לא של השנים האחרונות, ולספק לבעלי המניות של החברה אקזיט נאה. אך החלטת בית המשפט לדחות את רוב טענות חברות השירותים הרפואיים בערעור לגבי מכרז שירותי הסיעוד החדש של ביטוח לאומי מעלה שאלות לגבי ההנפקה, ואף מעלה את האפשרות לדחות אותה למועד לא ידוע.

והיא לא החברה היחידה שנפגעה. בשנה האחרונה רשמה מניית דנאל, המספקת שירותי כוח אדם רפואי, עלייה של כ-45%, אלא שאתמול בצהריים (ג') התהפכה המגמה ומניית החברה הציגה ירידה יומית של 12%. מגמה דומה נרשמה גם במניית חברת תיגבור, שירדה בשלישי ב-7%, אחרי עליות של 25% בשנה האחרונה, היום החברות התאוששו מעט, עם עליות של כ-3.5% ו-כ-2%, בהתאמה.

טענות ביטוח לאומי

מאחורי נפילת המניות עומדת הודעה של ביטוח לאומי, המתקשר עם החברות הסיעודיות על פי מרכז מ-2007, שעתיד לפוג בדצמבר 2026. מאז 2018 מנסה ביטוח לאומי לצאת במכרז חדש, אך גורמים שונים וביניהם התנגדות החברות, מנעו זאת, והדבר אף הגיע לבית המשפט, שהודיע על דחיית ערעור החברות.

לטענת ביטוח לאומי, החברות ניפחו את רווחיותן באופן לא ראוי לאורך השנים על ידי "עיגול פינות" במתן שירותי הסיעוד וחלוקת השירות באופן שקיפח את הפריפריה. על פי דוח של חברת ארנסט אנד יאנג מ-2019, עיגולי הפינות הללו עולים למדינה לפחות 400 מיליון שקל בשנה, וסביר להניח שהסכום הזה עלה עם השנים. על פי ביטוח לאומי, לדברים אלה המכרז החדש נותן מענה, שלא כדי לחסוך כסף לביטוח לאומי, אלא כדי לתת שירות הוגן לציבור. בנוסף, ביטוח לאומי אומר בתגובה לטענת החברות כי המכרז החדש יהיה הפסדי עבורן, כי אין לו כוונה שחברות הסיעוד יפסידו, וכי הוא צריך חברות סיעוד חזקות ומצליחות.

ברוב הנושאים קיבל בית המשפט את טענות ביטוח לאומי. למשל הוא אפשר לביטוח לאומי להתנות פעילות במרכז גם באספקת שירות בפריפריה, חייב אותן לקלוט מטופלים מסויימים במקום שבעבר היה להן שיקול דעת, אפשר לביטוח לאומי לקנוס עבור אי אספקת שירות או עבור אספקת שירות שלא על פי תוכנית הטיפול. המכרז גם מגדיר תנאי מינימום להעסקת העובדים הסיעודיים, הכשרות חובה, ומנגנון של פיקוח על עבודתם. ביטוח לאומי ציין כי: "בגלל שהחברות סחבו אותנו שנים על גבי שנים בפרוצדורות משפטיות, אזרחים לא קיבלו שירות ראוי. השופט נכנס סעיף אחר סעיף, וקיבל כמעט את כולם. נעשה כאן צדק חברתי עם האזרחים הותיקים של מדינת ישראל".

לעומת זאת אומר מנכ"ל איגוד חברות הסיעוד דורון רז, יו"ר איגוד נותני שרותי הסיעוד בישראל: "זה לא נכון שהפסיקה הייתה אך ורק לטובת ביטוח לאומי. בית המשפט שלח את ביטוח לאומי לשנות מספר סעיפים משמעותיים במכרז, ואנחנו עוד עשויים לערער". למשל, ביטוח לאומי קבע תשלום על נסיעות המטפלות לפי מפתח של רבע שעה למעבר בין מטופל למטופל. חברות הסיעוד טענו כי מדובר בהערכת חסר מופרכת, והשופט החזיר את הנושא לועדת המכרזים של ביטוח לאומי. הקלה בסעיף זה יכולה להשפיע משמעותית על רווחי החברות.

רז מוסיף כי: "עבור חברות ועמותות קטנות, המכרז החדש יכול למחוק את הרווח, ואת החברות".

מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות בפרופאונד בית השקעות מציין כי: "אני בספק אם המכרז הזה יעבור כמו שהוא, מכיוון שבסוף ההרעה בתנאים לא תגדיל את התחרות, להפך, וזה לא לטובת ביטוח לאומי. לא אתפלא אם המכרז ייסגר בצורה הרבה יותר מתונה ממה שחשבנו. אבל אם אני טועה אז בהחלט תהיה הרעה משמעותית, כי זה המגזר הכי רווחי של החברות האלה".

בתוך כך, ביטוח לאומי צפוי להמשיך את ההתקשרות עם החברות במכרז הישן עד סוף 2026, כך שבכל מקרה יקח זמן עד שהפסיקה תשנה את המצב של החברות במציאות, וייתכן שהתמונה הסופית תהיה מרוככת יותר.

מה צפוי לחברות?

מאחורי העליות בחברות הסיעוד עד אתמול בבוקר, ושווי ההנפקה של כ-3 מיליארד שקל לעמל ומעבר, עומד חשבון פשוט: האוכלוסיה מתרבה והעולם הולך ומזדקן. ההמלצה הכמעט גורפת של הקהילה הרפואית היא לאפשר למבוגרים להישאר כמה שאפשר בבית. מאחר ואי אפשר כמעט להזדקן בבית ללא טיפול סיעודי בתשלום, שמגיע בחלקו מביטוח לאומי, והתוצאה היא שוק שמגלגל היום כ-14 מיליארד שקל בשנה.

על המגזר הזה בנו דנאל, תיגבור, עמל ומעבר ועוד כ-100 חברות ועמותות גדולות. על פי דוחות החברות, מעל 48% מהכנסות דנאל הגיעו מביטוח לאומי. תמונה דומה נרשמה גם בעמל ומעבר, שם הכנסות החברה מביטוח לאומי מהוות כ-64% מההכנסות הכלליות. גם עבור תיגבור המוסד הוא הלקוח הדומיננטי ביותר אם כי בשיעורים מעט יותר נמוכים (42% מההכנסות).

בשל הגידול המתמשך באוכלוסיית האזרחים הוותיקים, נהנה תחום הסיעוד מצמיחה משמעותית בשנים האחרונות, מגמה שצפויה להמשך ואף להתגבר בשנים הקרובות. על פי התשקיף של עמל בשנים האחרונות ישנה מגמת גידול בביקוש לשירותי סיעוד, אשר באה לידי ביטוי בצמיחה שנתית ריאלית של בין 4%-10% בשוק הסיעוד.

בן יעקב מסביר: "החברות טוענות שהתנאים של המכרז מונעים מהן רווחיות סבירה. אנחנו מעריכים כי אם המכרז באמת יעבור, החברות הללו שידעו בעבר להשיג רווחיות של בין 5%-10%, עלולות להצטרך להסתפק ברווחיות מתחת ל-4%".

אבל, הוא אומר, ייתכן והתהליך הזה יוביל לקונסולידציה בשוק שתשרת דווקא את החברות הגדולות. "בטווח הקצר אין ספק שכל החברות בתחום יפגעו, אבל בטווח הארוך מי שישלמו את המחיר הן החברות הקטנות שיחלשו מאוד ובסף כנראה יבלעו ע"י הגדולים".

לגבי עמל ומעבר, הוא אומר: "אני מניח שאם הם ינפיקו עכשיו. ההנפקה תצטרך לצאת במחיר הרבה יותר נמוך, ויש מצב שהיא אפילו תידחה. מכיוון שהם לא ירצו להנפיק במחיר שמבחינתם לא סביר".