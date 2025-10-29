בחודש ספטמבר המשיך בית ההשקעות אלטשולר שחם להיות זה שמאבד הכי הרבה כספים למתחרים, כך מצביעים נתוני המעברים בין קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחודש ספטמבר. אלה התפרסמו בשבוע איחור בגלל חגי תשרי וניתן לשער שגם השפיעו על היקפי הגיוס.

ובכל זאת, אלטשולר שחם איבד גם בחודש ספטמבר יותר מ-2 מיליארד שקל וזה כבר חודש חמישי ברציפות מתחילת השנה, כך שבסך הכל איבד למתחריו סכום של כמעט 16 מיליארד שקל. בכך, תוך 9 חודשים בלבד בית ההשקעות איבד יותר כסף מאשר בכל השנה שעברה (אז איבד אלטשולר שחם למתחרים 13.6 מיליארד שקל). התוצאה היא שבית ההשקעות לא מצליח להגדיל כבר תקופה ארוכה את יתרת הנכסים וזו תקועה על 129 מיליארד שקל. אמנם עדיין במקום הראשון, יחד עם זאת מיטב , בית ההשקעות שנמצא במקום השני ממשיך לצמצם את הפער וכבר ממש לא רחוק מאלטשולר שחם. מיטב כעת עם היקף כספים מנוהל של 121 מיליארד שקל.

במקום השני באובדן הכספים בחודש ספטמבר ממשיך להיות בית ההשקעות ילין לפידות שעבר לאחרונה מגיוסים לדימום כספים. זהו החודש החמישי ברציפות שילין לפידות מאבד כסף, באחד החודשים הגרועים ביותר שלו אי פעם, עם אובדן כספים למתחרים של יותר מ-600 מיליון שקל ובכך הוא מגדיל את המאזן השלילי שלו מתחילת השנה ליותר ממיליארד שקל. יצוין כי בתחילת השנה הגוף עוד גייס בעקבות תשואות טובות בשנה שעברה. אלא שמאז חודש מאי ועד עתה הוא הספיק לאבד כבר יותר מ-2 מיליארד שקל.

במקום השלישי באובדן הכספים החודשי נמצאת חברת הביטוח כלל, עם מינוס 155 מיליון שקל בחודש ספטמבר. רק שבמקרה שלה קצב אובדן כספים נמצא בהאטה וייתכן כי בקרוב היא תעבור להעברות חיוביות. עם זאת מתחילת השנה היא נמצאת במקום השני באובדן הכספים המצטבר כשאיבדה למתחריה 3 מיליארד שקל.

מי שנמצאת במומנטום חיובי היא דווקא חברת ה ביטוח הראל , שלראשונה מתחילת השנה סיכמה חודש עם גיוס חיובי של 11 מיליון שקל בחודש ספטמבר. עם זאת מתחילת השנה היא עדיין איבדה למתחריה 1.3 מיליארד שקל.

המרוויחים הגדולים ממשיכים להיות מור, אנליסט ומיטב

בצד השני מי שממשיכים לקטוף את הפירות הם בעיקר שלושה גופים מצטיינים. מי שמוביל את טבלת ההעברות גם בחודש ספטמבר הוא בית ההשקעות מור , שגייס ממתחריו 1.3 מיליארד שקל, כשהוא רושם בכך חודש רביעי ברציפות במקום הראשון בטבלת הגיוסים וגיוס חיובי ענק מתחילת השנה של 9.6 מיליארד שקל. בכך בית ההשקעות גם ממשיך למצב את עצמו כגוף הגמל השלישי בישראל, עם היקף נכסים מנוהל של יותר מ-98 מיליארד שקל. כזכור, מוקדם יותר השנה מור עקף את חברת הביטוח הפניקס וזו מנהלת כיום 93 מיליארד שקל בתחום הגמל.

הגוף השני המגייס ביותר הוא בית ההשקעות אנליסט , שנחלש בחודשים האחרונים אך עדיין רושם חודש גיוס נוסף של העברות חיוביות בהיקף של יותר מ-1.1 מיליארד שקל. למרות ההאטה בגיוסים בתקופה האחרונה, אנליסט הוא עדיין המגייס הגדול מתחילת השנה עם העברות חיוביות מהמתחרים בהיקף של 11.9 מיליארד שקל.

במקום השלישי בצד החיובי נמצא בית ההשקעות מיטב שרושם חודש שלישי ברציפות של גיוס חיובי בהיקף של יותר ממיליארד שקל. מתחילת השנה מיטב כבר הצליח לגייס 6.9 מיליארד שקל.