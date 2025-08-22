ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט ביהמ״ש אישר: איתי שטרום ישלם 7.5 מיליון שקל על הנפקת החברים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איתי שטרום

ביהמ״ש אישר: איתי שטרום ישלם 7.5 מיליון שקל על הנפקת החברים

איש שוק ההון, אשר נתבע בתביעה ייצוגית ביחד עם נוחי דנקנר על הרצת מניות אי.די.בי, הסכים להגדיל פי שלוש את הסכום שישלם לעומת סכום הפשרה המקורי • התביעה נגד דנקנר תמשיך להתנהל • השופטת: "הסדר ראוי, הוגן וסביר"

עמירם גיל 14:25
איתי שטרום / צילום: שלומי יוסף
איתי שטרום / צילום: שלומי יוסף

שופטת בית המשפט הכלכלי, סיגל יעקבי, אישרה היום (שישי) את הסכם הפשרה אשר לפיו ישלמו איש שוק ההון, איתי שטרום, והחברה שבבעלותו, קלוס טריידינג, סכום של 7.5 מיליון שקל מבלי להודות באחריות לחלקם בהרצת המניות של קונצרן אי.די.בי כחלק מ״הנפקת החברים״ ב-2012.

הפשרה נחתמה במסגרת התביעה הייצוגית בגובה 50 מיליון שקל שהגיש אריה רהב, בעל מניות באי.די.בי, נגד שטרום ונגד בעל השליטה לשעבר בקונצרן, נוחי דנקנר. הפשרה שאושרה כעת מתייחסת רק לשטרום, אשר נקבע כי אחריותו מסתכמת ב-25% מסכום התביעה, בעוד שהתביעה נגד דנקנר - לו מיוחסים 75% מהסכום - ממשיכה להתנהל.

השופטת יעקבי כתבה בהחלטתה לאשר את הפשרה, כי ״מדובר בהסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין״. עוד כתבה, כי ״הצעת ההסדר משקפת באופן סביר את הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול ההליך״.

הסכם פשרה קודם, אשר במסגרתו אמורים היו דנקנר ושטרום לשלם סכום כולל של 10 מיליון שקל (מתוכם אמור היה שטרום לשלם 2.5 מיליון שקל בהתאם לחלקו היחסי), בוטל אחרי שדנקנר לא הצליח להעמיד ערבות מצד קרוב משפחתו.

בעקבות זאת, ניהל שטרום, המיוצג על ידי עורכי הדין אורי שורק ממשרד אגמון וארז חבר ממשרד עמית, פולק, מטלון משא ומתן לפשרה חדשה עם התובע ובאי כוחו, ובמסגרתה הסכים כאמור איש שוק ההון להגדיל פי שלושה את הסכום שישלם ל-7.5 מיליון שקל.

הסכמתו של שטרום להגדלת הסכום הגיעה אחרי שרהב, המיוצג על ידי עורכי הדין סיני אליאס ואיתן חיימוביץ', טען כי נודע לו ששטרום חי "ברמת חיים גבוהה ביותר (ובכלל זה רכש רכב יוקרתי ומתגורר בבית יוקרתי בהרצליה)". עוד טען, כי שטרום מחזיק בזכויות בקבוצת ISP. שטרום הכחיש את הטענות.

השופטת יעקבי ציינה את המחלוקת בנושא בעלותו של שטרום בנכסים כחלק מהשיקולים לטובת סיום ההליך בפשרה על פני ניהול התביעה והסיכון שיהיה קשה לגבות משטרום סכומים שייפסקו נגדו במסגרתה.

כעת, עם אישור הפשרה, לא אמורים להתנהל הליכים נוספים נגד שטרום על חלקו בפרשה. השופטת יעקבי הכריעה בהקשר זה, כי אם בהמשך ייפסקו סכומים שאותם יצטרך דנקנר לשלם במסגרת ההליך המתנהל נגדו - דנקנר לא יוכל לתבוע את שטרום ולא יוכל לדרוש כי האחרון ישתתף בתשלום.

השופטת יעקבי הפחיתה במעט את סכומי התגמול לתובע הייצוגי ולעורכי דינו בהשוואה להסכם הפשרה. היא קבעה, כי רהב יקבל גמול בגובה 136 אלף שקל (לעומת 150 אלף שקל שעליהם הסכימו הצדדים), ובנוסף החזר הוצאות בגובה 146 אלף שקל. עוה״ד אליאס וחיימוביץ' יקבלו 1.3 מיליון שקל (במקום 1.5 מיליון שקל).

בהנפקת החברים, שהתקיימה כאמור ב-2012, גייסה אי.די.בי 321 מיליון שקל מאנשי עסקים המקורבים לדנקנר. בהמשך הורשעו דנקנר ושטרום בהרצת מניות שנועדה להגביר את הביקוש למניות וריצו עונשי מאסר.

התביעה הייצוגית נגד דנקנר ממשיכה, כאמור, להתנהל ובמסגרתה הוטל עיקולים בגובה 20 מיליון שקל על נכסיו כדי להבטיח שאם ייפסקו נגדו סכומים במסגרת התביעה ניתן יהיה לגבות אותם. בדיונים שהתקיימו בבית המשפט בנושא העיקולים הפצירה השופטת יעקבי בצדדים להגיע לפשרה גם לגבי חלקו של דנקנר בתביעה.