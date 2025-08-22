ביהמ״ש אישר: איתי שטרום ישלם 7.5 מיליון שקל על הנפקת החברים

שופטת בית המשפט הכלכלי, סיגל יעקבי, אישרה היום (שישי) את הסכם הפשרה אשר לפיו ישלמו איש שוק ההון, איתי שטרום, והחברה שבבעלותו, קלוס טריידינג, סכום של 7.5 מיליון שקל מבלי להודות באחריות לחלקם בהרצת המניות של קונצרן אי.די.בי כחלק מ״הנפקת החברים״ ב-2012.

הפשרה נחתמה במסגרת התביעה הייצוגית בגובה 50 מיליון שקל שהגיש אריה רהב, בעל מניות באי.די.בי, נגד שטרום ונגד בעל השליטה לשעבר בקונצרן, נוחי דנקנר. הפשרה שאושרה כעת מתייחסת רק לשטרום, אשר נקבע כי אחריותו מסתכמת ב-25% מסכום התביעה, בעוד שהתביעה נגד דנקנר - לו מיוחסים 75% מהסכום - ממשיכה להתנהל.

השופטת יעקבי כתבה בהחלטתה לאשר את הפשרה, כי ״מדובר בהסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין״. עוד כתבה, כי ״הצעת ההסדר משקפת באופן סביר את הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול ההליך״.

הסכם פשרה קודם, אשר במסגרתו אמורים היו דנקנר ושטרום לשלם סכום כולל של 10 מיליון שקל (מתוכם אמור היה שטרום לשלם 2.5 מיליון שקל בהתאם לחלקו היחסי), בוטל אחרי שדנקנר לא הצליח להעמיד ערבות מצד קרוב משפחתו.

בעקבות זאת, ניהל שטרום, המיוצג על ידי עורכי הדין אורי שורק ממשרד אגמון וארז חבר ממשרד עמית, פולק, מטלון משא ומתן לפשרה חדשה עם התובע ובאי כוחו, ובמסגרתה הסכים כאמור איש שוק ההון להגדיל פי שלושה את הסכום שישלם ל-7.5 מיליון שקל.

הסכמתו של שטרום להגדלת הסכום הגיעה אחרי שרהב, המיוצג על ידי עורכי הדין סיני אליאס ואיתן חיימוביץ', טען כי נודע לו ששטרום חי "ברמת חיים גבוהה ביותר (ובכלל זה רכש רכב יוקרתי ומתגורר בבית יוקרתי בהרצליה)". עוד טען, כי שטרום מחזיק בזכויות בקבוצת ISP. שטרום הכחיש את הטענות.

השופטת יעקבי ציינה את המחלוקת בנושא בעלותו של שטרום בנכסים כחלק מהשיקולים לטובת סיום ההליך בפשרה על פני ניהול התביעה והסיכון שיהיה קשה לגבות משטרום סכומים שייפסקו נגדו במסגרתה.

כעת, עם אישור הפשרה, לא אמורים להתנהל הליכים נוספים נגד שטרום על חלקו בפרשה. השופטת יעקבי הכריעה בהקשר זה, כי אם בהמשך ייפסקו סכומים שאותם יצטרך דנקנר לשלם במסגרת ההליך המתנהל נגדו - דנקנר לא יוכל לתבוע את שטרום ולא יוכל לדרוש כי האחרון ישתתף בתשלום.

השופטת יעקבי הפחיתה במעט את סכומי התגמול לתובע הייצוגי ולעורכי דינו בהשוואה להסכם הפשרה. היא קבעה, כי רהב יקבל גמול בגובה 136 אלף שקל (לעומת 150 אלף שקל שעליהם הסכימו הצדדים), ובנוסף החזר הוצאות בגובה 146 אלף שקל. עוה״ד אליאס וחיימוביץ' יקבלו 1.3 מיליון שקל (במקום 1.5 מיליון שקל).

בהנפקת החברים, שהתקיימה כאמור ב-2012, גייסה אי.די.בי 321 מיליון שקל מאנשי עסקים המקורבים לדנקנר. בהמשך הורשעו דנקנר ושטרום בהרצת מניות שנועדה להגביר את הביקוש למניות וריצו עונשי מאסר.

התביעה הייצוגית נגד דנקנר ממשיכה, כאמור, להתנהל ובמסגרתה הוטל עיקולים בגובה 20 מיליון שקל על נכסיו כדי להבטיח שאם ייפסקו נגדו סכומים במסגרת התביעה ניתן יהיה לגבות אותם. בדיונים שהתקיימו בבית המשפט בנושא העיקולים הפצירה השופטת יעקבי בצדדים להגיע לפשרה גם לגבי חלקו של דנקנר בתביעה.