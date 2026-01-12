נוחי דנקנר, לשעבר בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי שקרסה, הגיע בימים האחרונים להסדר חוב מחודש עם הבנקים. דנקנר חתם ב-2016 הסדר חוב עם הבנקים, שלהם היה חייב 510 מיליון שקל . הוא לא הצליח לעמוד בתנאיו של השלב הראשון, בו היה אמור לשלם 180 מיליון שקל, ועד היום פרע 104 מיליון שקל בלבד.

● המהלך של רשות ניירות ערך למאבק בתופעת ההונאות הפיננסיות ברשת

● ההכנסה הפסיבית של התעשיין הוותיק: מאחורי האקזיט הנדל"ני של סמי סגול

במסגרת ההסדר החדש יעביר דנקנר תשלום של 5 מיליון שקל במזומן, ובנוסף שיעבד את זכויותיו על נכסים המגיעים לו על פי צוואת אביו, יצחק דנקנר ז"ל. יתרת החוב לתשלום בשלב הזה של ההסדר (כ-71 מיליון שקל) תיפרש לפי מנגנונים שנקבעו מראש, ותקוצר עד לשנת 2029, זאת במקום שנת 2031 בהסדר במתכונתו הקודמת.

חלקו השני של הסדר החוב של דנקנר, בהיקף משמעותי יותר של 330 מיליון שקל, כולל מנגנון שלא שונה ולפיו דנקנר ישלם לקופת ההסדר מהכנסותיו העתידיות, ככל שיהיו כאלה, בהמשך חייו . בין היתר הוא פועל מזה מספר שנים בתחום האגרוטק, באמצעות החזקה בחברת חושן פודטק מקיבוץ סער, שמפתחת טכנולוגיה לגידול מהיר של נבטים במקומות סגורים. הטכנולוגיה נועדה לאפשר גידול נוח ומהיר של נבטים שישמשו להזנה של בעלי חיים.

הסדר החוב שעליו חתם דנקנר נערך מול שישה בנקים - הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות, קרדיט סוויס ובנק אגוד. זאת, בגין ההלוואות שניתנו במקור לשתי חברות הפרטיות של דנקנר, באמצעותן שלט בקבוצת אי.די.בי, ואשר היקפן הכולל עמד על כ-800 מיליון שקל.

העדיף לשלם את חובו על פני פשיטת רגל

דנקנר בחר בהליך של הסדר על פני חדלות פירעון שהייתה "משחררת" אותו מהחובות הכבדים שצבר. במערכת הבנקאית יש לא מעט גורמים שרואים בחיוב את הנחישות שלו להמשיך בתשלום חובותיו. את דנקנר מלווה עורכת הדין שירלי יפרח-אזור ממשרד ליפא מאיר.

עיזבון אביו המנוח של נוחי דנקנר כולל נכס מרכזי - בית השנהב בשכונת גבעת שאול בירושלים. מדובר בבניין משרדים ברחוב הדפוס בבירה, בשטח של 12 אלף מ"ר שמושכר למגוון שוכרים, בהם בית המשפט לענייני משפחה, מנהל הדיור ומשרדים פרטיים אחרים. שוויו של הנכס מוערך במעל ל-100 מיליון שקל, אולם אין רצון במערכת הבנקאית לבצע מכירת חיסול בוודאי לנוכח סביבת הריבית ומצבו הנוכחי של ענף הנדל"ן.

דנקנר, שנחשב בעבר לאיש העסקים החזק במשק, הורשע לפני כעשור בפרשת "הנפקת החברים" באי.די.בי, שבוצעה בשנת 2012, ושבמסגרתה גויסו מאות מיליוני שקלים מאנשי עסקים המקורבים לו לקופתה של אי.די.בי, שנקלעה אז למשבר.

דנקנר ובנקאי ההשקעות איתי שטרום הורשעו בהרצת מניותיה של אי.די.בי במטרה להבטיח את הצלחת ההנפקה. דנקנר ריצה כ-15 חודשי מאסר מתוך עונש של שלוש שנות מאסר שהוטל עליו. בעקבות ההרשעה הפלילית הוגשה נגד השניים תביעה ייצוגית.