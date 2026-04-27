הזינוק במחיר הנפט בעקבות המלחמה באיראן, העניק רוח גבית גם למניות הזיקוק המקומיות - בית הזיקוק בחיפה בזן ובאשדוד בזא שזינקו בחודש מרץ לבדו ב-33% וב-56% בהתאמה.

בשוק צופים כי הנסיקה במחירי הנפט עקב השיבושים הנגרמים מחסימת מצרי הורמוז ותקיפת אתרים במפרץ הפרסי, תגדיל את מרווחי הזיקוק של השתיים, הנגזרים מהפער בין מחיר הנפט הגולמי שהן רוכשות לתזקיקים שהן מוכרות (בנזין, סולר וכו').

ההתפתחויות החיוביות בתעשיית הזיקוק, צפויות לתמוך במהלך שבו עשויה ענקית התשתיות שפיר הנדסה, שבשליטת האחים שפירא, לרכוש את מניות השליטה בבית הזיקוק באשדוד.

נכון להיום מחזיקה שפיר ב-10% ממניות בז"א והיא תוכל להגדיל את החזקותיה בשנים הקרובות, במימוש שלוש אופציות שבידיה, ולהגיע עד ל-65% ממניות בז"א בהשקעה של יותר ממיליארד שקל.

בז"א, שבעבר הייתה חלק מקבוצת פז, מתנהלת מאז פיצולה מחברת הדלק בשנת 2023 ללא בעל שליטה, כשבעלת המניות הגדולה בה כיום היא חברת הנדל"ן סאמיט של זוהר לוי, המחזיקה 13.2% מהמניות. היום פורסם כי מנכ"ל בז"א רונן יחזקאל פורש מתפקידו אחרי שנה אחת בלבד.

האופציה הראשונה שברשות שפיר, למימוש עד אוגוסט הקרוב, היא לרכישה של 4.9% ממניות בז"א מידי פז (בעליו הקודמים של בית הזיקוק) - שתגדיל את החזקותיה בבז"א לכ-15% מהמניות. ביתר האופציות הכסף יזרום לקופת בית הזיקוק.

זקוקה להיתר המדינה

כצעד מקדים שנועד לאפשר את הגדלת ההחזקה בבז"א, הודיעה בשבוע שעבר שפיר, בניהולו של הראל שפירא, על התקשרות במזכר הבנות למכירת שתי חברות בעלות רישיון לחלוקת גז טבעי (סופר אנ.ג'י, מרכז וחדרה) תמורת סכום של 230 מיליון שקל.

זאת לאחר שבשלהי 2023 פנתה רשות הגז הטבעי לשפיר, בטענה כי השלמת העסקה שבמסגרתה השקיעה הקבוצה בהונה של בז"א, מעלה לגישתה חשש להפרה לכאורה של הוראות הדין החל על חברות חלוקת הגז הטבעי בהן מחזיקה הקבוצה. זאת מכוח הרישיונות שהוענקו לחברות, בהיותה של בז"א מזקק נפט ולאור הוראה בחוק הקובעת מגבלות על מתן רישיון חלוקה לבעל זיקה למזקק.

בהמשך לכך ניתן בספטמבר 2024 על ידי בית המשפט העליון תוקף של פסק דין להסכמות, לפיהן התחייבה שפיר לפעול באחת משתי אפשרויות: מכירת רישיונות חלוקת הגז או לרדת מתחת לשיעור החזקתה הנוכחית בבז"א (10%), תוך ביטול זכאותה לדירקטור בחברת הזיקוק.

בז"א עצמה דיווחה כי באוגוסט אשתקד "פנתה שפיר לרגולטורים הרלוונטיים בבקשה להחזקה באמצעי שליטה ולקבלת היתר שליטה בחברה, וזאת בהתאם לצו החברות הממשלתיות (צו האינטרסים, ח"ש)". בכל מקרה, אם תפעל לממש את האופציות שבידיה, תידרש שפיר לקבל היתר מהמדינה כדי לשלוט בבית זיקוק שהוא תשתית לאומית.

מהלך השתלטות שכזה לא יהיה זול. עלות מימוש האופציות תיגזר משווי של 1.55 מיליארד שקל לבז"א, או ממוצע של מחיר מניית בית הזיקוק ב-90 הימים שקדמו למימוש - הנמוך מביניהם. כיום עומד שווי השוק של בז"א על 1.1 מיליארד שקל, כך שהתמורה שתשולם לפז בהינתן שווי זה צפויה לעמוד על כ-42 מיליון שקל.

אבל הכסף הגדול שתשלם החברה, אם תבחר בכך, יהיה במימוש האופציות הבאות. לשפיר יש כאמור עוד שתי אופציות שבשתיהן תקצה לה בז"א מניות חדשות, כך שתוכל להגיע להחזקה של 45% מהמניות, ובהמשך ל-65%. שתי האופציות יפקעו עד אוגוסט 2028, כשעלות המימוש הכוללת של שתיהן, בהנחה של מחירי השוק הנוכחיים, מוערכת בכמעט 1.3 מיליארד שקל.

משקיעה כבר מ-2023

שפיר הנדסה פועלת במגוון תחומי תשתיות, ביניהם הפעלת מחצבות, סלילת כבישים ובניית גשרים, וכן בתחומי הזכיינות והלוגיסטיקה. הקבוצה נסחרת לפי שווי של 14.5 מיליארד שקל לאחר שמנייתה עלתה ב-60% בשנה החולפת.

להשקעה בבז"א נכנסה שפיר כחלק מהליך פיצול בית הזיקוק מפז, שיצא לדרך באוגוסט 2023. במסגרת המהלך חולקו מניות בז"א לבעלי המניות של פז כדיבידנד בעין, ובמקביל נכנסה שפיר כמשקיעה חיצונית כשרכשה 10% ממניות בז"א, בהשקעה של 156 מיליון שקל ולפי שווי של 1.4 מיליארד שקל.

מאז הפיצול, מניית בז"א הניבה ביצועים חלשים (גם אחרי העליות האחרונות), ושווי השוק של החזקת שפיר ירד ל-114 מיליון שקל כיום - הפסד על הנייר של כ-40 מיליון שקל. כאמור מימוש האופציות להגדלת החזקותיה בבז"א (שהתקבלו כחלק מהסכם ההשקעה ב-2023), הוא הימור פיננסי לא קטן מבחינת שפיר. מאידך הוא יבסס את אחיזתה בזרוע תשתיות שנחיצותה הלאומית התבררה היטב במלחמה הנוכחית.

תקלות ותאונה טרגית

תוצאותיה העסקיות של בז"א הושפעו לרעה אשתקד מתקלה בחודשי הקיץ, שהובילה להשבתת מתקני בית הזיקוק וגרמה לחברה הפסדי ענק. לתקלה גרם חומר גלם מזוהם (נפט) שהגיע מאזרבייג'ן. החברה פוצתה עד כה בסך של 87 מיליון דולר, מידי הספק ומחברת הביטוח, אשר עתידה להעביר לה עוד 25 מיליון דולר. לאחר שבית הזיקוק שב לייצור תקין, בפברואר השנה אירעה תאונה עבודה טרגית שהובילה למותן של שתי עובדות במעבדת בז"א.

את 2025 סיימה בז"א עם הכנסות של 3 מיליארד דולר, ירידה של 6% עקב התקלה, בעוד שיעור הרווח הגולמי הכפיל עצמו ל-2%, אך עדיין היה נמוך מכ-5.7% בשנת 2023. בשורה התחתונה נרשם רווח קטן של 3 מיליון דולר, שנבע בחלקו מהפיצויים בגין התקלה, וזאת אחרי הפסד של 34 מיליון דולר בשנת 2024.