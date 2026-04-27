אחרי קדנציה סוערת של שנה בלבד: מנכ"ל בז"א פורש

אחרי קדנציה של שנה בלבד, מנכ"ל בית הזיקוק אשדוד רונן יחזקאל הודיע לדירקטוריון על רצונו לפרוש מהנהלת החברה. בז"א הוא בית זיקוק הנפט השני בגודלו בישראל (אחרי בזן בחיפה), ובשנה האחרונה הוא סבל ממגוון טלטלות, לרבות תקלות כבדות, קנסות הגנת הסביבה ואף מוות של שתי עובדות. אך ברבעון האחרון בית הזיקוק הרוויח באופן ניכר בשל עליה בפערי הזיקוק. מועד סיום הכהונה טרם נקבע. המנכ"ל הפורש: "בית הזיקוק איתן ונכון לצאת לדרך חדשה".

השנה האחרונה הייתה דרמטית במיוחד עבור בית הזיקוק באשדוד, שמעבד כשליש מהנפט המיובא לישראל לכדי מוצרי דלק: זמן קצר לאחר מינוי של יחזקאל באפריל 2025, פרצה מלחמת 12 הימים מול איראן, במהלכה בז"א הייתה בתחזוקה שוטפת. בסיומה, בית הזיקוק קלט נפט מזוהם מאזרבייג ' ן שסיפקה חברת BP, מה שהביא להרס ניכר בציוד בבית הזיקוק ולנזק של כ -130 מיליון דולר.

בפברואר, המשרד להגנת הסביבה קנס את בית הזיקוק אשדוד ב-32 מיליון שקל בגין זיהום אוויר, עבירה עליה בז"א מערערת. ימים ספורים לאחר מכן, התרחש אסון במסגרתו נהרגו שתיים מעובדות החברה, ניצן גויכמן ואירינה רדצ'וק, ממחסור בחמצן בשל תקלה בחליפות המגן שלהן. יומיים אחרי התאונה, מנהל הבטיחות במשרד העבודה הזהיר שלא להשתמש בבלוני החמצן של חברת סלם יעקב ובניו, וזמן קצר לאחר מכן נעצר מייסד החברה, יעקב סלם, בחשד לגרימת מוות ברשלנות.

תוצאות מעודדות

דוח הרבעון הרביעי של 2025 הניב, לשם שינוי, תוצאות מעודדות: בזכות עליה בפער הזיקוק (ההפרש בין מחיר הנפט הגולמי לבין מוצרי הדלק הסופיים, שהוא בסיס הרווח של כל בית זיקוק), בז"א רשמה רווח של 114 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2025, לעומת הפסד של 109 מיליון שקל ברבעון השלישי של אותה שנה. בסך הכל, בשנת 2025 בז"א הרוויחה 3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 34 מיליון שקל ב-2024. הזינוק במחיר הנפט ובפערי הזיקוק בעקבות המערכה הנוכחית באיראן כנראה תוסיף לרווחיות בית הזיקוק גם ברבעון הראשון של 2026.

טרם ברור מי ימונה למנכ"ל בז"א הבא, ובהודעת החברה נאמר ש"יחזקאל ימשיך בתפקידו בהתאם להסכם ההעסקה שלו ויקיים תהליך חפיפה מסודר עם המנכ"ל החדש כאשר ימונה". עופר אורליצקי, יו"ר דירקטוריון בית זיקוק אשדוד אמר ש"רונן ליווה את בית הזיקוק בתקופה מורכבת ועל אף זאת הניע את בית הזיקוק קדימה והובילו להצלחות". רונן יחזקאל עצמו הוסיף ש"אני מסיים את תפקידי כאשר בית הזיקוק איתן ונכון לצאת לדרך חדשה שבסופה אני מאמין כי יהיה לחברת אנרגיה מובילה. לבית הזיקוק חשיבות רבה ופעילותו חיונית למשק האנרגיה הישראלי".