מנכ"ל דיסקונט מקפיא את הבונוסים לעובדים ומתכנן צמצום כוח אדם

מנכ"ל בנק דיסקונט , אבי לוי, מעלה הילוך מול וועד העובדים בבנק, ופועל להקפיא חלוקת בונוס לעובדים ולהתניע מהלכי התייעלות שצפויים לכלול צמצום מצבת העובדים. לוי שיגר מכתב לוועד העובדים, כאשר תגובת הוועד עדיין לא ידועה. ככל שזה יבחר לפתוח בסכסוך עבודה, יהיה דיסקונט הבנק השני שנמצא במצב הזה, לנוכח המאבק המתמשך בין ועד עובדי בנק הפועלים למול ההנהלה שם על רקע תוכנית התייעלות שהוכרזה בבנק הפועלים ביום האחרון של שנת 2024.

במכתבו, פנה לוי ליו"ר הוועד הארצי של עובדי דיסקונט, רפי קזלקופי, וליו"ר ועד המנהלים, מוטי בכר, וציין כי "קבוצת דיסקונט נמצאת בתהליך מתמשך של שינוי עמוק". לדבריו, "אנו נחושים להמשיך ולנהוג באחריות למימוש המטרה", שהינה מימוש יעדיו העסקיים של הבנק והשאת ערך לכל בעלי העניין שבו: הלקוחות, העובדים ובעלי המניות.

לוי ציין את כניסתן של חברות גלובליות כמו חברת הפינטק רבולוט, חקיקה לקידום בנקים קטנים (מכונים במכתב: בנקים צרים), וגם צמיחה של גופי האשראי החוץ-בנקאי. "המגמות הללו מחייבות אותנו ליישם צעדי התייעלות משמעותיים לרוחב הקבוצה ולשנות את המצב הקיים", כתב לוי.

הוא גם הזכיר את כניסת מערכות הבינה המלאכותית (AI), ואת הצורך באוטומציה ודיגיטציה במערכת הבנקאית, שמשנים לדבריו מן היסוד את אופי הפעילות הבנקאית. "תהליכים שבעבר היו תלויים בכוח אדם רב הופכים במהירות לממוכנים, מדויקים ויעילים יותר", כותב מנכ"ל הבנק. המגמה, לדבריו, "תעצים התייתרות של תפקידים ועיסוקים בבנק", ותדרוש לדבריו החלטות אמיצות.

כאמור, לוי ציין במכתב כי הוא מקפיא את הבונוסים של העובדים ("דחיית מהלכי התגמול המצויים בימים אלה על הפרק") עד להודעה חדשה, ועוצר את האפשרות לפרישה מוקדמת בפיצויים.

בצמרת דיסקונט, מנהלים בשנה החולפת שיח מתמשך עם הוועד. מאז ההסכם האחרון שנחתם מול הוועד, חזרו בהנהלת הבנק מספר פעמים ובאופן גלוי על רצונם להגביר את מהלכי ההתייעלות. בפועל כעת מיישמת ההנהלה את מה שהוצהר על ידה, כמעט בכל הזדמנות. בעבר נקבע מנגנון שמאפשר להנהלת דיסקונט לבצע מהלכים שלא יכול לעשות בעבר, שכוללים היפרדות מהעובדים על פני ההסכם הקיים כיום.

מהבנק נמסר בתגובה: "קבוצת דיסקונט נמצאת בתהליך של שינוי עמוק ומתמשך, כאשר נושא ההתייעלות והאפקטיביות הארגונית מהווה מיקוד חשוב בכל התוכניות שאנו מיישמים בשנים האחרונות. לאחר בחינה מעמיקה ודיונים שקיימנו בשבועות האחרונים, אנו פועלים להרחבת והאצת תוכנית ההתייעלות, ובכוונתנו ליישם מהלכים משמעותיים עד סוף השנה. אנו מקיימים שיח שקוף ומכבד עם ועד העובדים במטרה להגיע להבנות ולהוציא לפועל את המהלכים הנדרשים".