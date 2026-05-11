אירועים ומינויים הג'וב החדש של מנכ"ל טופ גאם לשעבר
עמיחי בר-ניר יוביל את מותג הסקין-טק חוה זינגבוים לקראת התרחבות בינלאומית • yes השיקה את העונה החדשה של פאודה שתשודר גם בנטפליקס בכ־200 מדינות • וגם: מועדון האשראי של הסתדרות המורים משיק תוכנית הטבות חדשה בתחום התיירות • אירועים ומינויים

גלית חתן פורסם: 17:04 עודכן: 19:13
ההנהלה החדשה: גור זמיר, שירי אדמון, חוה זינגבוים ועמיחי בר ניר. / צילום: בר כהן
1חוה זינגבוים ממנה מנכ"ל חדש: האיש שהוביל את טופ גאם לבורסה

לקראת התרחבות גלובלית, מותג הסקין-טק חוה זינגבוים ממנה מנכ"ל חדש: עמיחי בר-ניר, לשעבר מנכ"ל חברת תוספי התזונה וסוכריות הגומי טופ גאם, וזה שהוביל אותה להנפקה בבורסה. בנוסף מונו גור זמיר לסמנכ"ל הכספים ושירי אדמון כסמנכ"לית שיווק ומכירות.

חברת חוה זינגבוים מפתחת טכנולוגיות מוגנות פטנט, בין היתר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן (טכנולוגיות להחדרת חומרים פעילים ממוזערים לעומק הדרמיס). לדברי זינגבוים, שורת המינויים היא מהלך הכרחי לצמיחה משמעותית. "בחרנו לחזק את השדרה הניהולית באנשי מקצוע מנוסים בהובלת צמיחה בשווקים בינלאומיים. יחד, הם מייצרים הנהלה מקצועית שמחברת בין החזון הקליני שבנינו לאורך השנים לבין תשתית עסקית ופיננסית שתאפשר לנו להאיץ את ההתרחבות".

לדברי בר ניר, "חוה זינגבוים בנתה פלטפורמה מדעית וטכנולוגית יוצאת דופן, עם קהילה מקצועית חזקה ומחויבות אמיתית לחדשנות קלינית. אני רואה הזדמנות משמעותית להעמיק את המובילות בקטגוריית ה-Longevity ולהרחיב את הנוכחות הבינלאומית של המותג".

2טלוויזיה

העונה החמישית של פאודה, סדרת המקור הנצפית ביותר של yes, הושקה השבוע באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב, ותעלה לשידור בשבוע הבא. כמו העונות הקודמות, גם העונה הנוכחית תשודר בנטפליקס בכ-200 מדינות.

היוצרים ליאור רז ואבי יששכרוף עם המנכ''ל אילן סיגל / צילום: רפי דלויה
3מועדון צרכנות

במועדון האשראי של הסתדרות המורים, אשמורת, סיימו את שלב ההרצה ומשיקים רשמית את תוכנית Beyond, המאפשרת לחבריו לצבור נקודות ולממש אותן בטיסות וחופשות בארץ ובחו"ל. כ-110 אלף מתוך 270 אלף מחזיקי האשראי של אשמורת יצורפו אוטומטית למועדון, עם פוטנציאל מיידי לעוד כ-60 אלף חברי הסתדרות המורים. המהלך הוא בשיתוף בנק מסד והבנק הבינלאומי, והמועדון מגלגל היקף סליקה שנתי של כ-14 מיליארד שקל.

יפה בן דויד, גבי טייטל וארי שטינברג / צילום: עזרא לוי
4מינויים חדשים

סנדרה שנקר-בריאר מצטרפת כשותפה (50%) וכמנכ"לית רשת הבתים המאזנים Ezone. שנקר-בריאר הקימה וניהלה את קבוצת טנא קר עד למכירתה לקבוצת עמל ומעבר של קרן פימי. לאחר הרכישה שימשה כמנהלת חטיבת הסיעוד במשך שלוש שנים.

סנדרה שנקר־בריאר / צילום: שני קיטלרו
לדברי מייסדי אי-זון, שמעון מנחם ורון מנחם, "אנחנו פועלים בתחום שנמצא בצמיחה משמעותית, עם צורך הולך וגובר בפתרונות איכותיים ומדויקים. הצטרפותה של סנדרה היא צעד אסטרטגי שמחזק את היכולת שלנו לבנות גוף מוביל, מקצועי ומבוסס סטנדרטים גבוהים, שמציב את איכות הטיפול והשירות במרכז".

ד"ר אפרת זנדברג מונתה למנהלת הרפואית הראשית של ביקורופא. קודם לכן שימשה כרופאה בכירה במלר"ד איכילוב, וניהלה שם את תחום האקדמיה של המתמחים.

אלעד לרך מונה לסמנכ"ל תפעול ומכירות בחברת madein של מרדכי גולדפרב, המתמחה במיתוג ועיצוב חללים עסקיים.

מספר היום

23.2%
רייטינג גמר "המרוץ למיליון" בקשת 12, הגמר הנצפה ביותר של תוכנית הריאליטי בעשור האחרון