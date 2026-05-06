הנציבות מחייבת את סמוטריץ' למנות אישה לתפקיד המשנה למנכ"ל

1 סמוטריץ' יחויב למנות אישה לתפקיד המשנה למנכ"ל

הדיל של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והנציבות נחשף: השר ייאלץ למנות אישה נוספת לתפקיד בכיר במשרד.

נזכיר כי הוועדה לבחינת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה את מועמדותו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל האוצר, ומינויו אושר השבוע בממשלה. ואולם, הוועדה לא הייתה שבעת רצון מהעובדה שהשר שוב ממנה גבר לתפקיד בכיר במשרד.

● תוכנית העבודה שמציג האוצר: רפורמות שכבר נפלו ובלי התחייבות ליעדים

● מבקר המדינה: ריבוי המשרדים עושה נזק אדיר ופוגע בעבודת הממשלה

נזכיר כי בעבר, בנציבות לא אישרו לשר למנות את הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, וזאת עד למינוי מיכל עבאדי בויאנג'ו לתפקיד החשכ"לית. מלבדה, כל מינויי הבכירים של השר במהלך הקדנציה, 12 במספר, היו של גברים, והוא טען שלא מצא דמות נשית מתאימה, אך הוועדה קבעה שלא נעשו "מאמצים אמיתיים" בנושא. כעת, עם אישור מינויו, מלאכי התחייב למנות אישה למשנה למנכ"ל - תפקיד שהוא עצמו מילא עד כה.

מדובר במשרת אמון שלרוב השר מקדם, אך המינוי בפועל נעשה על ידי המנכ"ל. מלאכי עצמו הוא מינוי פוליטי, ופעל בשליחות השר לצרכים פוליטיים. גורמים במשרד סיפרו כיצד "ישב" על האקסלים של אגף תקציבים והחשב הכללי, כדי לשכלל את אופן העברת הכספים הסקטוריאליים.

ישראל מלאכי, מנכ''ל משרד האוצר החדש / צילום: דוברות משרד האוצר

מלבד האצת העברת הכספים לצרכים קואליציוניים, ספק אם למלאכי תהיה האפשרות לקדם מהלכים שישפיעו על המשק. זאת לנוכח שנת הבחירות, והעובדה שתפקיד מנכ"ל האוצר נחשב חלש יחסית למשרדים אחרים, לנוכח חוזקם של ראשי האגפים. מנכ"לים קודמים שניסו להחליש את האגפים נתקלו בהתנגדות, ולבסוף לא הצליחו.

2 אמריקן אקספרס מנסה למשוך את לקוחות הפרימיום

על רקע התחרות הצפופה בסגמנט היוקרה, חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס משדרגת את הצעת הערך של כרטיס הפלטינה שלה. בין היתר, החברה תציע כניסה לטרקלין היוקרתי החדש בנתב"ג, שירותי קונסרייז' 24/7, ושורה רחבה של הטבות כספיות.

כיום יש לאמריקן אקספרס כמה אלפים של לקוחות פלטינה, כשהמטרה היא להביא להצטרפות לקוחות חדשים. "בשנה האחרונה עבדנו לא מעט על הצעת הערך הזו, נסענו לחו"ל כדי ללמוד על האפשרויות, ועשינו התאמות לטעם הישראלי", מסביר ליאור רביב, משנה למנכ"ל ישראכרט, זכיינית אמריקן אקספרס. "אנחנו פונים לאנשים שמה שמעניין אותם זו לא ההוצאה, אלא החוויה".

טרקלין Jetex / הדמיה: יח''צ

שירותי הקונסרייז' יסייעו, למשל, בהזמנה למסעדה מבוקשת, רכישת כרטיסים למשחק כדורגל ועוד. שירות טרוול ומוקד נסיעות יסייע בהזמנת חופשות, ויציע הטבות השייכות לאמריקן אקספרס העולמית ב-1,200 בתי מלון ומתחמי נופש ברחבי העולם.

בנוסף, הכרטיס יאפשר גישה ל-1,350 טרקלינים בשדות תעופה, בהם כמה עשרות השייכים לחברה עצמה. גולת הכותרת היא כאמור כניסה לטרקלין Jetex, שאמור להיפתח עד סוף חודש מאי בנתב"ג, לאחר שהפתיחה נדחתה בשל מבצע שאגת הארי ("הכול תלוי בטראמפ", מציין מני כהן, מנכ"ל אמריקן אקספרס ישראל).

מדובר במותג טרקלינים שפועל בין היתר באמירויות, ולצד מחזיקי הפלטינה יוכלו להיכנס אליו רק נוסעי ביזנס או מחלקה ראשונה של חברות תעופה זרות. הטרקלין עצמו קטן יחסית לקיים בנתב"ג, והוא יכלול בריסטה, ברמן ותפריט שתוכנן על ידי שפים.

כרטיס הפלטינה כולל הנחות בגובה 100 דולר ברבעון בתחום הנסיעות, ובנוסף הוא מציע הטבות בשווי כולל של 1,300 שקל לארבע רשתות שנבחרו לאחר סקרים פנימיים: פקטורי 54, לולו למון, נספרסו ונורת' פייס. ההטבות תקפות למשך שנה, ולאחר מכן יבחנו בחברה את הביקושים להן. קבלת ההטבות אינה מותנית בהוצאה חודשית מסוימת, אולם דמי הכרטיס עומדים על 32 דולר בחודש (בני זוג מקבלים כרטיס נלווה בחינם).

ליאור רביב, מני כהן וחי גאליס / צילום: יח''צ

"אנחנו פונים לקהל שמחפש חוויות פרימיום", ציין כהן באירוע שקיימה החברה בביג גלילות, ובו נכח גם מנכ"ל ביג חי גאליס. "מאוד קל יחסית לשכפל מוצרים, אבל הבידול הוא זה שמייצר נאמנות אמיתית".

3 סוכנות AI

חברת התקשורת פרטנר משיקה את סוכנות ה-AI בר, רומי ורותם, שפותחו בשיתוף עם חברת Wonderful. בחודשים האחרונים נערך פיילוט לקוחות רחב, שבמסגרתו כ-50% מהפניות לגבי תפעול ותמיכה בשלטי טלוויזיה, שירותי נדידה בינלאומיים ונושאים פיננסיים טופלו על ידי הסוכנות, ללא צורך במעבר לנציגי השירות.

כדי להנגיש את הסוכנות ניתנו להן שמות אנושיים, הן מבינות שפה חופשית, מנהלות שיחה זורמת בטונציה לא פורמלית, אינן קוטעות את דברי הלקוח, שואלות שאלות המשך ועוד. בחברה מבהירים כי הסוכנות לא יחליפו לחלוטין את הנציגים האנושיים, אך יאפשרו להם להתמקד בפניות המסובכות יותר. במקביל, הסוכנות עוברות אימון ושיפור באופן שוטף, על מנת להבטיח חוויית שירות טבעית, ברורה ואותנטית.

חברת התקשורת פרטנר משיקה את סוכנות ה-AI בר, רומי ורותם, שפותחו בשיתוף עם חברת Wonderful / צילום: יח''צ פרטנר

"הלקוחות רוצים מענה פשוט, מהיר ומדויק, בכל שעה ובכל ערוץ. נבחרת סוכנות ה-AI של פרטנר נבנתה בדיוק לשם כך", אומרת סמנכ"לית לקוחות פרטיים בפרטנר, מאיה רדושינסקי. לדבריה, הסוכנות מאפשרות "להסיר חסמים, לקצר תהליכים ולהפוך כל אינטראקציה לקלה יותר, עם סטנדרט חדש של זמינות ופשטות.

"באותה נשימה, היא מאפשרת לנציגי השירות שלנו להתמקד ברגעים שבהם נדרשות אנושיות ואמפתיה. מבחינתנו, טכנולוגיה היא לא תחליף לשירות, היא הדרך לשדרג אותו".

4 אקדמיה ותעשייה

מחברים בין עיצוב להנדסה: קבוצת הפניקס ומכללת שנקר חתמו על שיתוף פעולה אסטרטגי, שבמסגרתו יקימו מרכז לימודי חוץ חדש. בנוסף, במתחם האלף החדש של הפניקס תוקם מעבדה רב-תחומית, שבה יפותחו מיזמים משותפים המשלבים הנדסה, עיצוב, אמנות וטכנולוגיה.

אורית אפרתי, אייל בן סימון, יוני אבן טוב ופרופ׳ שיזף רפאלי / צילום: רפי דלויה