המצטרפת החדשה לדירקטוריון זירת הקריפטו bits of gold

1 בלעדי: מאמינה בקריפטו

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, לשעבר המשנה לנגידת בנק ישראל וכיום משנה ליו"ר דירקטוריון הבנק הדיגיטלי ESH, מצטרפת לדירקטוריון bits of gold - זירת מסחר ישראלית לקריפטו. לפני כחודש הנפיקה החברה את BILS, המטבע הראשון שצמוד לשער השקל. ביטס אוף גולד הוקמה ב-2013 על ידי האחים יונתן ויובל רואש (בתמונה עם טרכטנברג), ומהווה פלטפורמה מפוקחת בתחום הקריפטו בישראל, המעניקה שירותים לכ-300 אלף לקוחות פרטיים ומוסדיים.

"שוק הקריפטו נמצא בתקופה מרתקת, וכל הגופים הפיננסים בארץ ובעולם מבינים זאת", אומרת בודו-טרכטנברג. "שלל התהליכים שמתרחשים כעת במקביל, בקרב הרשויות, בנקים וגופים פיננסיים גדולים, גופי ההשקעה וציבור המשקיעים, מעידים שהשנים הקרובות עומדות להציב את שוק המטבעות הדיגיטליים במרכז הפיננסי. אני שמחה להצטרף בתקופה שכזו לדירקטוריון ביטס אוף גולד, שמובילה את החזית בתחום הזה בישראל".

יובל רואש, שמשמש כמנכ"ל ביטס אוף גולד, מציין כי "ניסיונה רב השנים של ד"ר טרכטנברג כקובעת מדיניות כלכלית, וכמי שפעלה בזירה הפיננסית המקומית והבינלאומית, הוא נכס משמעותי עבורנו בשלב בו השוק מבשיל, הרגולציה משתנה, והאתגרים מתחדדים".

2 קמעונאות

כ-15 שנה אחרי שמכר את רשת "מחסני להב", ונפרד מאזור הצפון, איש העסקים אלי להב חוזר לשם עם סניף חדש של BOOOM, רשת הדיסקאונט שהקים. הסניף, שהוא ה-22 של הרשת, נפתח בהשקעה של כ-5 מיליון שקל בקניון "שער הצפון", ומשתרע על פני כ-2,000 מ"ר. בתמונה: להב ובנו אמיר, מנכ"לית הקניון אילנית גריוביץ-ברגר ונציג בעלי איקאה ישראל אלון בכר.

3 שיווק

במקום עוד קמפיין רגיל, מקדונלד'ס ישראל משיקים רוטב חדש (Hot Honey, דבש עם עוקץ חריף) בשיתוף עם מותג אופנת הרחוב Bootleg Studios: לקוחות הרשת יוכלו לרכוש באפליקציה שלה טי-שירט בגזרת אוברסייז יוניסקס, תמורת 89 שקל. לדברי סמנכ"לית השיווק קורין קטנר, "מדובר במהלך תרבותי שלם שמחבר בין מוזיקה, אופנה וקאלט. לצד השיר והקליפ המשותף של עדן דרסו וליעד מאיר שהשקנו לפני כחודש, בחרנו לייצר שיתוף פעולה עיצובי ראשון מסוגו בעולמות המרצ'נדייז.

"המהלך מתכתב עם מגמה עולמית שבה מותגים מתרחבים לטריטוריות של לייף סטייל, מה שמאפשר לנו לפגוש את הקהל שלנו בזירות חדשות ומפתיעות ולחזק את הנאמנות למותג. החיבור עם השפה העיצובית של בוטלג הוביל ליצירת פריט אספנים, בדיוק מסוג המרצ' המועדף על הלקוחות שלנו".

עומר בית הלחמי, המייסד והבעלים של בוטלג, מוסיף כי "הרעיון נולד מהרצון לייצר פריט לאנשים שיש להם חיבור נוסטלגי עמוק למותג. אני זוכר את עצמי כילד מגיע לסניפים, את המשחקיות ואת כל החוויה הייחודית של כניסה למקדונלד'ס.

"כשניגשתי לעיצוב החולצה, המטרה הייתה לתרגם את התחושה הזו. רציתי ללכוד את האווירה של ילדי שנות ה-90 דרך הצבעים, הוויז'ואל והאסתטיקה, ואני מרגיש שהקהל לחלוטין קלט את זה. מה שהתחיל כמחווה לדור מסוים, הפך בסוף לחיבור חוצה דורות".

4 מינויים חדשים

גיא חליפי מונה לשותף מנהל בחברת מכבים נדל"ן, מקבוצת וכלר וולף נדל"ן.

רו"ח קובי אלטמן, לשעבר משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקבוצת ICL, מונה לסמנכ"ל בכיר לכספים ובקרה של חברת רפאל.

עו"ד רונית אמיר-יניב הצטרפה כשותפה בכירה למשרד הבוטיק אפיק ושות'. ב-30 השנים האחרונות הייתה שותפה בכירה במשרד יגאל ארנון, והיא בעלת מומחיות וניסיון בנדל"ן בינלאומי, מיזוגים ורכישות, דיני תחרות וספורט.

רונית אמיר-יניב