דובר סנטקום: ביצענו תקיפות להגנה עצמית בדרום איראן

דיווחים שוטפים

05:46 - רוביו על התקיפות בדרום איראן: המצר חייב להיות פתוח

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס למו"מ עם איראן ואמר כי התנהלו היום כמה שיחות בקטאר. הוא הוסיף כי המו"מ על נוסח העסקה עשוי לקחת כמה ימים. על התקיפות האמריקניות בדרום איראן אמר: המצר חייב להיות פתוח, הוא יהיה פתוח בדרך זו או אחרת.

04:09 - צה"ל מעדכן: האזעקות בצפון הארץ - זיהוי שווא

03:51 - אזעקות הופעלו בגליל העליון מחשש לחדירת כטב"ם

אזעקות הופעלו בסאסא ובבית ספר שדה מירון שבגליל העליון מחשש לחדירת כטב"ם. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

02:08 - דובר סנטקום לפוקס ניוז: ביצענו תקיפות להגנה עצמית בדרום איראן

00:53 - טראמפ: האורניום המועשר יובא לארה"ב מיד ויושמד, או, עדיף, במקום מוסכם אחר בנוכחות סאב"א

00:17 - מקור איראני לאל-ג'זירה: הזהרנו את וושינגטון - כל תקיפה ישראלית בביירות תפגע בצורה קשה במגעים לסיום המלחמה

00:08 - צה"ל מעדכן: החל ממחר בבוקר - תוגבל עוד יותר ההתקהלות בקו העימות ובאזורים בגליל

