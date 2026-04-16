1 על רקע המחסור העולמי: אל על מרחיבה את הצי

אל על מרחיבה את צי המטוסים שלה עם הזמנה נוספת של מטוסי דרימליינר: החברה תממש אופציות לרכישת שישה מטוסי 787-9 מבואינג, ובמקביל שומרת לעצמה אפשרות לרכוש עד שישה מטוסים נוספים בהמשך. חלק מהמטוסים שיוזמנו יוסבו לדגם הגדול יותר, 787-10, שמאפשר להגדיל את מספר המושבים בכל טיסה.

מחיר המחירון של מטוסי 787 נע סביב כ-290 מיליון דולר לדגם 787-9, ו-330-340 מיליון דולר לדגם 787-10, אך בפועל חברות תעופה רוכשות את המטוסים בהנחות של עשרות אחוזים. בהתאם לכך, העלות בפועל למטוס נאמדת לרוב בטווח של 120 עד 200 מיליון דולר, לפני התאמות פנים ותצורה, שיכולות להוסיף עשרות מיליוני דולרים לעלות של כל מטוס.

כיום מסתכם צי הדרימליינרים של אל על ב-17 מטוסים, ולמעשה הוא מהווה את עמוד השדרה של פעילות אל על בקווים ארוכי טווח. שאר מטוסי החברה מסוג בואינג 777 ו-737 משמשים בעיקר לטיסות קצרות ובינוניות (בסה"כ 47 מטוסים). הרחבת הצי תסייע להגדיל את היקף הפעילות בקווים ארוכי טווח.

המהלך מגיע על רקע לחצים מתמשכים בענף התעופה העולמי. יצרניות המטוסים, ובראשן בואינג ואיירבאס, מתקשות להדביק את קצב הביקוש למטוסים חדשים, בין היתר בשל שיבושי שרשרת אספקה ועיכובים בייצור.

במקביל, המתיחות והלחימה במזרח התיכון תרמו לעלייה במחירי הדלק הסילוני, אחד מרכיבי העלות המרכזיים בענף. על רקע זה, היכולת של חברות תעופה להפעיל קווים ארוכי טווח באמצעות צי בבעלותן, ללא הסתמכות על חכירת מטוסים, הפכה לגורם משמעותי ביציבות התפעולית שלהן.

2 סוכני ה-AI החדשים

בשנה החולפת יותר ויותר חברות פיתחו נציגי שירות מבוססי AI, והשבוע מצטרפות אליהן עוד שלוש. כך, חברת כרטיסי האשראי ישראכרט משיקה את הסוכנת "גלי", רשת מלונות ישרוטל מציגה את "סאני" בהשקעה של כמיליון שקל, ולאסותא מרכזים רפואיים יש את "אסי", שנבנה על גבי פלטפורמת Agentforce 360 של סיילספורס.

סוכני ה־AI החדשים

3 כלכלה ומדינה

המומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית ד"ר קובי ברדה ישתף פעולה עם בנק הפועלים, ויספק ללקוחות חדרי עסקאות סקירה שבועית המשלב אספקטים כלכליים, מדיניים ואסטרטגיים. "התנהלות השווקים בשנתיים האחרונות מוכיחה כי הקשר בין גאופוליטיקה לכלכלה הפך לבלתי נפרד", הסביר עדי דאובר, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על חטיבת שווקים פיננסיים, בפוסט שפרסם בלינקדאין. "לקוחות הפעילים בשוק ההון היום צריכים מעבר לדיווחים שוטפים שיסכמו להם את יום המסחר, כלי אנליטי שיעזור להם לצפות את המהלך הבא על הלוח הגלובלי".

ד''ר קובי ברדה

4 מאמינים בהיסטוריה

יעל דרומי ושילה דה בר, עורכים בכירים לשעבר ב"ידיעות אחרונות", מקימים בית תוכן שיוקדש לתיעוד ולניתוח של סיפורי ההצלחה הגדולים במשק הישראלי. הפרויקט הראשון של השניים (בשיתוף "עושים היסטוריה" של דה בר) הוא הפודקאסט "אימפריות כחול לבן", בהשראת הפודקאסט האמריקאי Acquired.

יעל דרומי

5 מינויים חדשים

ארי שטרסברג מונה למנכ"ל הראשון של מכון אהרן למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, אשר נוסד ב-2014. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל "8400 - רשת הבריאות", וכסמנכ"ל אסטרטגיה וראש מטה בארגון Start-Up Nation Central .

ארי שטרסברג

הילה צור ברכה, 47, מונתה למנכ"לית בזק ג'ן, ספקית החשמל של בזק ופאוור ג'ן. ב-3.5 השנים האחרונות שימשה כמנהלת אגף כלכלה בבזק.

סער רומנו, 27, מונה לסמנכ"ל המסחרי של ADIO, פלטפורמות פרסום אודיו-דיגיטלי. במסגרת תפקידו יוביל את כלל הפעילות המסחרית של החברה, הכוללת פרסום דינמי מבוסס דאטה וקהלים, פרסום בתוכן, הפקות פודקאסטים שיווקיים, ופיתוח פתרונות מסחריים מתקדמים במרחב האודיו.