המחדלים והאשמים: כל הסיבות לקפיצה החדה במחירי הטיסות

כשנה לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, החל מבקר המדינה לבחון כיצד התמודדה המדינה עם אחד האתגרים הגדולים שהביאה המלחמה - שמירה על רציפות התעופה. הבדיקה, שנערכה בין דצמבר 2024 למרץ 2025, רגע לפני מבצע "עם כלביא", מצאה שורה של ליקויים באופן שבו נוהל הענף בזמן חירום. הדוח מספר סיפור על מערכת שלמה שמתקשה לעבוד יחד, לקבל החלטות בזמן אמת ולפעול תחת מדיניות ברורה בשעת משבר.

מאז כבר התרחשו שני מבצעים נוספים: "עם כלביא" ו"שאגת הארי", שהמחישו מחד את היכולת הפנומנלית של התעופה בישראל להמשיך להתקיים גם בזמני חירום, אך גם חשפו חורים וליקויים בהתנהלות וביכולת לתת מענה לנוסעים שנותרו כמעט לבד מול גל ביטולי הטיסות של החברות הזרות, הקושי למצות זכויות נוסעים בעת ביטולי טיסות, והמחירים שזינקו על רקע המחסור בהיצע.

תגובה איטית בתיקון חוק שירותי תעופה

אחד הכלים המרכזיים שאמורים להגן על נוסעים הוא חוק שירותי תעופה, שקובע מה מגיע לנוסע במקרה של ביטול או עיכוב טיסה, למשל החזר כספי, טיסה חלופית או פיצוי. בשגרה החוק די ברור, אולם בזמן חירום, כשהשמיים נסגרים או שחברות מפסיקות לטוס מסיבות ביטחוניות, המצב הרבה יותר מורכב, וחברות התעופה נדרשות לשלם סכומי עתק על שירותי סיוע לנוסעים בביטולים מנסיבות שאינן תלויות בחברת התעופה. כבר בתחילת המלחמה הבינו בממשלה שהחוק הקיים לא מותאם למציאות הזו. מצד אחד, אם מחייבים את חברות התעופה לשלם פיצויים מלאים גם בזמן מלחמה הן עלולות להימנע מלטוס לישראל. מצד שני, אם לא מחייבים אותן הנוסעים נשארים בלי הגנה. לכן, בנובמבר 2023 החלה רשות התעופה האזרחית לקדם תיקון לחוק, שנועד להתאים אותו למצבי חירום.

התהליך הזה נמשך כ־16 חודשים - זמן ארוך מאוד ביחס לצורך הדחוף, כך עולה מהדוח. לשם השוואה, בתקופת הקורונה תיקון דומה בוצע בתוך כשלושה חודשים בלבד. מעבר לעיכוב, המבקר מצביע על בעיה עמוקה יותר: גם אחרי ניסיון הקורונה וגם אחרי תחילת המלחמה, המדינה לא יצרה מנגנון קבוע וברור למצבי חירום. כלומר, בכל פעם שנוצר משבר צריך להמציא פתרון מחדש. בנוסף, במהלך המלחמה לא הופעל סעיף מיוחד בחוק (סעיף 9א), שמאפשר לקבוע כללים מותאמים לפיצוי נוסעים בזמן חירום. הסעיף מאפשר למדינה לקבוע כללים מיוחדים לפיצוי והחזר לנוסעים בזמן חירום, במקום הכללים הרגילים, במטרה לאזן בין הגנה על הנוסעים לבין היכולת של חברות התעופה להמשיך לפעול גם במצב מלחמה מבלי לשאת בעלויות כבדות.

למעשה, גם היום לאחר מבצע שאגת הארי עדיין לא הוכרע כיצד יפוצו הנוסעים שנתקעו בחו"ל בעם כלביא, ואין תשובה ברורה לשאלה מה מגיע לנוסע כשהשמיים נסגרים לתקופה ממושכת. מי אמור לממן לינה, חלופות או החזר, והאם זה באחריות, חברות התעופה, המדינה או הנוסעים.

למדינה אין שליטה על חברות התעופה

לפי מבקר המדינה, אין לממשלה יכולת להשפיע על ההחלטות האסטרטגיות של חברות התעופה הישראליות. היא לא יכולה לחייב אותן להפעיל טיסות, לא להגדיל היצע, ולא לקבוע לאן יטוסו, גם כאשר מדובר בצורך לאומי כמו החזרת ישראלים מחו"ל. הפער הזה התחדד במיוחד במהלך מלחמת חרבות ברזל. בזמן שרוב החברות הזרות הפסיקו לטוס לישראל, החברות הישראליות המשיכו לפעול אבל עשו זאת באופן עצמאי, בלי הכוונה ישירה של המדינה. הבעיה מורכבת עוד יותר כשמביאים בחשבון את התמיכה שהמדינה מעניקה לענף. מאז הקורונה ועד אמצע 2025, המדינה סייעה לחברות התעופה הישראליות באופן משמעותי בין היתר באמצעות רשתות ביטחון והשתתפות בכ־95% מהוצאות הביטחון שלהן.

אולם לפי הדוח, התמיכה הזו לא לוותה בהסכמים ברורים. המדינה לא קבעה מראש מה היא מקבלת בתמורה. למשל, יכולת להנחות את החברות לפעול בצורה מסוימת בזמן חירום. המשמעות היא שגם אחרי שנים של סיוע, לא היו למדינה כלים לכוון את פעילות החברות כאשר נוצר משבר אמיתי. גם "מניית הזהב" הכלי המרכזי שאמור היה לתת למדינה השפעה באל על התגלה כמוגבל מאוד. מנגנון זה נועד להבטיח שהחברה תפעל בהתאם לאינטרסים לאומיים, אך בפועל הוא אינו מאפשר למדינה להורות לאל על להפעיל יותר טיסות, להגדיל קווים, להתערב במחירים או לקבוע מדיניות הפעלה בזמן חירום.

חוסר יכולת לפקח על מחירי הכרטיסים

אחד הנושאים הרגישים ביותר בתקופת המלחמה היה מחירי הטיסות שזינקו בחדות. בשוק תעופה רגיל, המחירים נקבעים לפי היצע וביקוש, אך בזמן חירום, כשהיצע הטיסות מצטמצם בחדות המחירים מזנקים. לפי נתוני הלמ"ס שמובאים בדוח, הוצאות על טיסות עלו בצורה משמעותית בשנים האחרונות: כ־10% ב־2023, עוד 5% ב־2024, ועוד כ־10% במחצית הראשונה של 2025, מעבר לעלייה הכללית ביוקר המחיה. למרות העליות, מבקר המדינה מצביע על כך שגורמי המדינה לא הצליחו לייצר מענה מהיר ואפקטיבי. רשות התחרות, למשל, החלה לבדוק את שוק הטיסות, אך עד מרץ 2025, יותר משנה מתחילת הבדיקה, עדיין לא הציגה ממצאים. למעשה, רק לפני כחודשיים פרסמה הרשות את ממצאי הבדיקה שלה. אולם בזמן אמת, כשהמחירים עלו- לא היה כלי מיידי שעצר את המגמה.

גם במישור הצרכני, המדינה החזיקה בכלים אך לא השתמשה בהם באופן מלא. החוק להגנת הצרכן מאפשר לשר הכלכלה, בהתייעצות עם שר האוצר, להגדיר מוצרים ושירותים כחיוניים בזמן חירום, ובכך להגביל עליות מחירים חריגות. אלא שבפועל, למרות שהוכרז מצב חירום ולמרות השיבושים החמורים בענף התעופה, טיסות לא הוגדרו כשירות חיוני, ולכן לא הוטל עליהן פיקוח מחירים ייעודי. עוד עולה מהדוח כי רק בנובמבר 2024 הכריז שר הכלכלה על איסור השפעה בלתי הוגנת במצב חירום, והרשות להגנת הצרכן קבעה רשימה של כ־20 מוצרים חיוניים, אך כרטיסי טיסה לא נכללו בה. במקביל, גם כאשר ברשות להגנת הצרכן עלה חשש שחברות התעופה מנצלות את המצב להעלאת מחירים, הבדיקה בפועל החלה רק בספטמבר 2024, כמעט שנה לאחר פרוץ המלחמה.

מוקדי השירות של חברות התעופה לא עמדו בעומס

מעבר למחירים ולביטולים, אחד הקשיים המרכזיים שחוו הנוסעים בזמן המלחמה היה קבלת מענה משירות הלקוחות. מהתלונות שהגיעו לרשות שדות התעופה ולארגונים צרכניים עולה כי נוסעים רבים נתקלו בקושי ליצור קשר עם חברות התעופה וסוכני הנסיעות, בזמני המתנה ממושכים, בהיעדר מידע עדכני ובטיפול חלקי בבקשות להחזר או לשינוי טיסה. עם זאת, לפי מבקר המדינה, הבעיה אינה מסתכמת בהתנהלות החברות בלבד, אלא גם בהיעדר היערכות מספקת מצד הרגולטור. הדוח קובע כי למשרד התחבורה אין תוכנית מפורטת למצבי חירום שמגדירה את חלוקת התפקידים בין הגופים האחראים (משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית) בכל הנוגע לטיפול בנוסעים שנפגעו. עוד עולה כי לא נקבעה חובה לחברות התעופה להפעיל מוקדי שירות זמינים לאורך כל שעות היממה בשעת חירום, וכי עד מועד סיום הביקורת רת״א לא דרשה מהחברות להפעיל מוקדי 24/7, ולא הקימה בעצמה מוקד מרכזי שייתן מענה לנוסעים שנתקעו. מאוחר יותר לקראת שאגת הארי, הוקמה "מפקדת אלון" כחלק מהפקת הלקחים.