חברות התעופה שמגבירות תדירות בנתב"ג - ואלה שממשיכות לבטל

חברות התעופה הזרות שבבעלות קווי חופשה הישראלית, טוס ובלו בירד, מרחיבות בימים אלו את פעילותן מנמל התעופה בן גוריון: טוס, שחזרה אמש (ג') לפעילות בישראל, צפויה להגדיל את תדירויות הטיסות כבר בשבוע הקרוב, ותוסיף שבע טיסות שבועיות ללרנקה וארבע טיסות שבועיות לרומא החל ממחר (ה').

בלו בירד, שהייתה החברה הראשונה שחזרה לנתב"ג (באמצעות מטוס חכור), מרחיבה גם היא את פעילותה: החל משבוע הבא החברה תפעיל שבע טיסות שבועיות לאתונה, ובהמשך גם לכרתים, לברצלונה ולברלין.

טוס ובלו בירד אינן היחידות שמבצעות חזרה הדרגתית לפעילות בישראל. בימים האחרונים שבו לישראל איתיחאד ואוזבקיסטן איירווייז; היינאן ואתיופיאן איירליינס הודיעו כי ישובו כבר מחר; ופליי דובאי, רד ווינגס וסקיי אקספרס הודיעו כי יחדשו את הטיסות לארץ ביום שישי.

אולם למרות ההודעות הללו, מדובר עדיין בטיפה בים. חברות זרות רבות ממשיכות להאריך את ביטולי הטיסות לישראל, והיצע הטיסות הכולל נותר מוגבל, כאשר הרוב המוחלט של הטיסות מתבצע על-ידי חברות התעופה הישראליות. כך למשל, אמריקן איירליינס יישרה קו השבוע עם שאר החברות האמריקאיות והאריכה את ביטולי הטיסות לישראל עד ספטמבר, מהלך שמותיר את עונת הקיץ בקווים הישירים לארה"ב בבלעדיות של אל על, למעט הקו בניו יורק בו תתחרה גם ארקיע.

וויזאייר, שכבר פתחה מכירת כרטיסים לטיסות החל מ-25 באפריל ואף הודיעה על כך באופן חגיגי במהלך סוף השבוע האחרון, לקחה צעד אחורה ועדכנה כי חידוש הפעילות יידחה ל-4 במאי.

ו-וויזאייר לא לבד: חברות נוספות משנות תוכניות, כמו סמארטווינגס הצ'כית שדחתה את חידוש פעילותה בשבוע לאחר שתכננה לשוב לישראל הבוקר, ופליי וואן המולדבית שהייתה אמורה לשוב לארץ בסוף השבוע ודחתה את חזרתה בשבוע נוסף.