השמיים הישראליים הולכים ונפתחים, וחברות התעופה הזרות, לפחות לעת עתה, מתחילות לחזור לכאן - בזהירות ובהדרגה. רגע אחרי פסח, כשהחופש הגדול הולך ומתקרב, הביקושים מזנקים במאות אחוזים. באל על מעדכנים כי עם תחילת החזרה לשגרה נרשם זינוק חריג של כ-200% במכירות כרטיסי הטיסה לחודשי הקיץ. אלא שבתקופה הקרובה נראה כי האי-ודאות לא תתפוגג, וחזרתן של החברות הזרות עדיין עומדת בסימן שאלה גדול.

אילו חברות התחילו לחזור ועם מי בטוח לטוס?

כרגע הפעילות בנתב"ג מתבססת בעיקר על החברות הישראליות. ואליהן הצטרפה בלו בירד, שחידשה את טיסותיה באמצעות מטוס חכור.

בימים הקרובים צפויות להצטרף חברות נוספות באופן מדורג: TUS הקפריסאית מתכננת לחדש פעילות מ-14 באפריל, תחילה בקו ת"א-לרנקה ובהמשך להרחיב הדרגתית את לוח הטיסות. איתיחאד איירווייז צפויה לשוב בקו אבו דאבי-ת"א מ-15 באפריל עם שתי טיסות יומיות.

סמארטווינגס הצ'כית ורד ווינגס ואזימוט הרוסיות הודיעו אף הן על חזרה בשבוע הקרוב.

וויזאייר, שבכוונתה להקים בסיס בישראל, פתחה מחדש מכירת כרטיסים מת"א מ-25 באפריל. הקו הראשון שנפתח הוא לבודפשט.

כפי שראינו במצבים שבהם נסגרו השמיים, החברות הישראליות הן הראשונות לחזור לפעילות. עם זאת, גם הן אינן חסינות, ואם יוחלט על מתווה טיסות מצומצם - גם נוסעיהן עלולים להיתקל בביטולים.

מה צריך לדעת אם מזמינים טיסה עכשיו?

הזמנת טיסה בתקופה הנוכחית כרוכה באי-ודאות גבוהה, והתרחיש של סגירת השמיים מחדש נותר אפשרי בכל רגע. לכן, מי שמזמין טיסה בימים אלו צריך לקחת בחשבון סיכון ממשי לשינויים, ואף לביטול.

כשהשמיים נסגרים הפעילות של החברות הזרות היא הראשונה להיפגע, ולרוב נשארות לפעול בעיקר החברות הישראליות. במצב כזה, לרוב הפעילות חוזרת למתווה מצומצם: מספר הטיסות הממריאות והנוחתות מדי שעה מוגבל, ולעיתים גם מספר הנוסעים בכל טיסה יוצאת מצטמצם.

המשמעות היא ירידה חדה בהיצע המקומות, ובמקביל מקרים הומניטריים או דחופים מקבלים קדימות.

מה צפוי לקרות עם המחירים?

נכון לעכשיו, המחירים גבוהים יחסית, בעיקר בשל היצע נמוך. בהתאם לתאריכי החזרה העדכניים של חברות התעופה הזרות, הקווים שיתייקרו במיוחד יהיו קווים ישירים ארוכי-טווח, בעיקר לארה"ב, בעקבות ביטולי החברות האמריקאיות עד ספטמבר. כל עוד הן לא יקדימו את חזרתן, היעדרן משאיר את אל על כמעט בבלעדיות על הטיסות לארה"ב, למעט הקו לניו יורק, שבו גם ארקיע מתחרה.

בטווח הקצר גם הטיסות למערב אירופה יתייקרו, עד שישובו באופן מלא חברות משמעותיות כמו לופטהנזה, בריטיש איירווייז, KLM ואייר פראנס. גם כאן מדובר בחברות שמותירות את הקווים בידי חברות ישראליות בלבד.

קווים שיתייקרו פחות הם בעיקר למזרח אירופה, שבה חברות תעופה מקומיות וגם חברת הלואו-קוסט וויזאייר מקפידות לשוב לפעילות כשמתאפשר.

המחירים לקווים למזרח לעומת זאת מתחילים להתאזן, הודות לחזרתה של אתיחאד, שמאפשרת עצירת ביניים נוחה בדרך ליעדים רבים, עם חזרתה של אתיופיאן איירליינס, ועם החזרה המשוערת בהמשך של פליי דובאי, שלפי הערכות בענף צפויה להודיע על חזרה בכפוף למצב הביטחוני.

ואולם, עד חזרתה של אייר אינדיה, המחירים עדיין לא יוכלו לחזור למצב שגרה.

מהי הטעות הנפוצה ביותר?

טעות היא למהר ולבטל את הטיסה בעצמכם. אם השמיים נסגרים, חברות התעופה בדרך כלל מבטלות את הטיסות מיוזמתן.

במקרה כזה עדיף להמתין, משום שאם אתם מבטלים ביוזמתכם, הביטול נחשב כבקשת נוסע, ואתם עלולים לשאת בעלויות או בתנאי ביטול מחמירים, למרות שהטיסה הייתה מתבטלת ממילא.

כאשר חברת התעופה מבטלת את הטיסה, עומדות בפני הנוסעים בדרך כלל כמה אפשרויות: טיסה חלופית, שובר לשימוש עתידי או החזר כספי לאמצעי התשלום שבו בוצעה ההזמנה.

לעיתים חברות התעופה אינן מצליחות לספק טיסה חלופית, אך אם אתם נמצאים בחו"ל, זו לרוב האפשרות המומלצת ביותר, שכן היא מגדילה את הסיכוי שלא תצטרכו לשלם שוב מכיסכם על כרטיס חדש במחירים גבוהים. חשוב לדעת כי בחירה באפשרות של החזר כספי או שובר מנתקת את האחריות של חברת התעופה כלפיכם.

המשמעות היא שאם תישארו תקועים בחו"ל לאחר שבחרתם באחת מהאפשרויות הללו, לא תהיו זכאים עוד לשירותי סיוע כמו לינה, מזון ושירותי תקשורת, שנקבעו במסגרת חוק שירותי התעופה (חוק טיבי).

האם עדיף להזמין דרך סוכן?

הזמנה דרך סוכן תדרוש בדרך כלל עמלה, אך לעיתים הדבר מתקזז בזכות היכולת של סוכנים להציע כרטיסים במחירים תחרותיים יותר. היתרון המרכזי הוא השירות: סוכן, במיוחד כזה שאפשר לדבר איתו ישירות, יכול להקל על ההתנהלות מול חברות התעופה. בנוסף, הסוכן מחויב לפי החוק לסייע ככל הניתן לנוסעים במקרה של ביטול.